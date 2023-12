Experiența bizară unei românce cu medicii din Suedia. „Am crezut că e o glumă când mi-au zis că-mi dau trimitere peste o lună”

Sistemul de sănătate din România este unul dintre cele mai puțin eficiente din Europa, iar subfinanțarea și dezinteresul autorităților sunt foarte bine știute. Și totuși, există sisteme de sănătate mult mai bine cotate, dar care au ciudățeniile și problemele lor. O românca a aflat singură asta.

O româncă rezidentă în Suedia, la Goteborg, de mai bine de 20 de ani, a povestit o situație absurdă cu care s-a confruntat în țara adoptivă. Ea a relatat experiența bizară pe Facebook. O viroză grea a pus-o greu la încercare, iar medicii din Suedia au avut o reacție bizară.

„Trăiesc de 21 de ani în Suedia, o țară civilizată, cu un nivel de trai inimaginabil în România și cu o protecția socială cum alte țări bogate precum Germania, Franța sau Marea Britanie nici măcar nu pot visa. Și totuși, există ciudățenii și aici. Iar una dintre ele am trăit-o chiar eu. La finele lunii trecute, am făcut o viroză urâtă, care pur și simplu m-a trântit la pat. Nu mai puteam face nimic, îmi era rău cum nu mi-a fost toată viața mea. Și pentru a-mi lua câteva zile de concediu medical, pentru că nu puteam să merg în halul ăla la muncă și să-mi îmbolnăvesc colegii, am cerut concediu medical. Și aici surpriza. Mi s-a spus că trebuie să fiu consultată și să-mi fie fixat un diagnostic, ceea ce până aici era firesc. Surpriza a venit atunci când mi-au spus că sunt programată la consultație pe 17 decembrie!”, a povestit ea.

Surprinsă, femeia a întrebat de ce este programată atât de târziu, dar i s-a răspuns că doar așa se poate. „Le-am zis că până atunci pot muri, dar că cel mai probabil mă voi face bine singură și mi-au spus că nu au ce face. Mi-au spus că nu au ce face, că asta e procedura și că sunt foarte multe programări, deci nu au cum să mă pună mai repede. Evident, am renunțat și m-am dus la muncă, chiar dacă mi-a fost cumplit de rău, iar doi dintre colegii mei s-au îmbolnăvit”, a adăugat ea.

Comentariile au apărut în scurt timp, iar cei mai mulți internauți s-au arătat surprinși. Au existat însă și câțiva care au spus că au trecut prin situații asemănătoare și în alte țări, ba chiar și în România.

„Eu și prietena mea am făcut Covid, acum un an și jumătate sau doi. Am anunțat medicul de familie, așa cum prevedea procedura. S-a întâmplat joi, am sunat la medicul de familie joi seara, dar medicul de familie nu numai că nu ne-a răspuns atunci, dar nu a reacționat nici la mesajele noastre. Ne-a sunat în cele din urmă luni, după câteva zile să ne întrebe dacă suntem bine și ne-a spus să luăm paracetamol și vitamine. I-am zis că noi puteam fi deja morți, dar ne-a răspuns că s-a gândit că dacă ne simțim rău o să mergem la spital”, a comentat cineva.

„Asta e nimic. Sunt în Anglia, iar cumnata mea este programată la medic peste patru luni și ceva. Am înțeles că există și cazuri în care sunt programați peste cinci-șase luni. Și e Anglia, nu România”, a scris altul.