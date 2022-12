Metoda ingenioasă prin care o româncă și-a înfrumusețat casa doar cu o cutie de carton. „Faci rai din ce ai”

O româncă ingenioasă a găsit soluția pentru a-și decora casa, iar pentru asta nu a scos niciun ban din buzunar. Femeia a pornit doar de la o simplă cutie de carton și a ajuns să fie admirată și să îi inspire și pe alți români, care i-au urmat ideea.

Femeia a explicat într-o postare pe grupul de Facebook „Idei amenajări” cum și-a „aranjat” șemineul cu o cutie de TV, câteva cartoane și un autocolant. Ideea sa a fost extrem de apreciată, chiar dacă au existat și critici.

„Când vine frigul, îmbrăcăm și șemineul. Se ia o cutie tv, se adaugă niște cartoane, se îmbracă totul în autocolant tip lemn și cărămidă, se asezonează cu cadouri și se servește cu dragoste. Enjoy”, a scris ea pe Facebook.

Reacțiile au venit imediat. În timp ce unii au întrebat-o cum a făcut totul și dacă există astfel de tutoriale pe internet, alții i-au arătat că au reușit să facă mici lucrări similare. Nu au lipsit însă glumele, dar nici criticile.

„Frumos, dar acum îmi spui după ce am aruncat cutia? Ce imită focul, ce ai pus? Mulțumesc!”, a glumit cineva. „Focul e un șemineu real curbat de perete, cred. Căutam și eu o idee de îmbrăcare pentru al nostru și e super”, a răspuns altcineva.

Un alt internaut ar vrea să își amenjeaze un șemineu la fel, dar nu știe cum să o facă. „Găsesc pe Youtube în română?”, a întrebat el. „Noi nu am făcut de pe YouTube. E făcut din profile , rigips, glet și apoi zugrăvit, lipit piatră, baghetă. Un bărbat sigur se pricepe”, a răpuns imediat altcineva.

„Acest tip de șemineu degajă căldura prin partea din spate. Are niste fante pe unde un ventilator împinge în sus spre exterior aerul cald încălzit. Nu funcționează ca și panoul radiant, ci e o aerotermă clasica făcută să arate frumos. Nu doar că nu e eficient ce ați făcut, dar este și periculos. Daca îl folosiți doar pentru design, în cazul in care radiatorul are opțiunea doar de iluminare fără încălzire, este frumoasă ideea”, a atenționat-o pe autoarea postării, care i-a răspuns: „Noi îl folosim doar pe iluminat pentru frumusețea lui.”

Majoritatea celor care au comentat au făcut-o admirativ. „Faci rai din ce ai”, „Superb” sau „E minunat ce ați făcut”, au fost doar câteva dintre zecile de comentarii laudative.