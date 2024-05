Erika Isac prezintă #GETHOMESAFE - un serviciu dedicat siguranței femeilor

După ce Erika Isac și-a strigat cauza în piese precum „Macarena” și „Femei în Parlament”, dar și în intervențiile sale publice, artista lansează, în colaborare cu SSG Security, #GETHOMESAFE. Acest serviciu gratuit, disponibil pe WhatsApp (Business Account), este dedicat siguranței femeilor și vine ca un răspuns direct la abuzurile și violențele împotriva femeilor.

#GETHOMESAFE este creat pentru a oferi femeilor un sentiment de siguranță atunci când ies din casă - fie că vorbim despre plimbări în parc sau pe stradă, ieșiri la date-uri, în cluburi sau orice alte contexte în care fetele și femeile au nevoie să se simtă în siguranță. Utilizatoarele pot transmite locația live prin WhatsApp unui număr dedicat, astfel încât echipa de intervenție să poată monitoriza traseul lor în timp real.

În cazul în care o femeie simte că este în pericol, poate cere ajutor instantaneu trimițând în chat textul „Macarena” sau emoji-ul aferent „💃🏻”. Acest mesaj va alerta imediat cea mai apropiată echipă SSG, care va interveni pentru a oferi asistență și protecție. Mai multe detalii pe gethomesafe.ro

„Este cel mai important proiect al meu de până acum și mă bucur că am atâția oameni alături de mine, le mulțumesc fiecăruia dintre ei pentru implicare. Fiecare femeie are dreptul de a se simți în siguranță, iar #GETHOMESAFE* este un pas important în direcția protejării și sprijinirii femeilor, oferindu-le un instrument ușor de utilizat și accesibil pentru a se simți în siguranță oriunde s-ar afla,” explică Erika Isac.

Serviciul este momentan disponibil în București și Ilfov, însă se lucrează la extinderea acestuia la nivel național. Se pot înscrie în program fetele sub 18 ani, cu condiția ca semnatarul contractului să fie părintele sau tutorele legal, precum și femeile peste 18 ani care nu au probleme grave cu legea sau cazier.

Cine este Erika Isac

Erika Isac este una dintre cele mai fresh apariții din industria muzicală din România. Cu o experiență de peste șapte ani în industria muzicală, Erika a participat de-a lungul timpului la mai multe talent show-uri și este pregătită să demonstreze că merită să fie pe cele mai mari scene ale lumii. În 2023, odată cu apariția sa de succes la Urbanist Sessions, artista a început să se remarce pe scena urbană a muzicii, mai ales datorită piesei „Tap Tap”, prima care a deschis seria lansărilor cu mesaj dedicat femeilor. A urmat piesa „Femei”, care are peste trei milioane de vizualizări deja, dar și piesa „Tupeista”, care a urcat rapid în trending-ul YouTube datorită videoclipului și a mesajului controversat. Ultimele piese lansate de artistă, „Macarena” și „Femei în Parlament”, au generat milioane de reacții. Aceste single-uri abordează probleme sociale actuale dintr-o perspectivă feministă, tratând subiectele cu sinceritate și curaj.

Sub umbrela Global Records, The Drop este o divizie cu focus pe content care construiește pe ADN-ul și capabilitățile talentelor din portofoliu, întersectând-le cu platformele de comunicare ale companiilor și brandurilor din România. De la creative advertising și brand strategy, la festival & concert experiential și music storytelling, The Drop pune brand experience-ul pe primul loc, prin ochii și personalitățile unora dintre cei mai urmăriți, iubiți și relevanți artiști și influenceri din România de la ora actuală.

SSG Security este o firmă de pază și protecție cu capital integral românesc privat, având ca obiectiv principal de activitate atât însoțirea persoanelor, paza și protecția personală, transportul valorilor, exploatarea mijloacelor tehnice antiefracție, intervenția rapidă în eventualitatea unui eveniment, activități de investigație, protecția bunurilor și a persoanelor, cât și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, oferind în același timp servicii de consultanță în domeniu. SSG Security este autorizată de către Ministerul Administrației și Internelor, Direcția Poliției de Ordine Publică.

*#GETHOMESAFE este un proiect The Drop, realizat în colaborare cu SSG Security, susținut de UM și Global Records și amplificat de Kiss FM.