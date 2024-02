Sfaturile primite de un român care vrea să se mute în Grecia: „Paradis! Muncă non-stop de luni până luni, pe bani puțini”

Grecia este o destinație de vis pentru turiștii români, dar pentru cei care vor să muncească sau să se stabilească acolo, lucrurile se schimbă. Programul de muncă în sezonul estival este non-stop, de luni până luni, fără zile libere, prețurile sunt mari, iar salariile nu sunt extraordinare.

Un român care dorește să se mute în Grecia a întrebat pe un grup de Facebook care ar fi avantajele și dezavantajele vieții în îndrăgita destinație turistică.

„Iau în calcul o posibilă mutare temporară sau definitivă în Grecia. Apelez la cei care au făcut deja un asemenea pas pentru a înțelege cât de imposibil poate fi cu câteva întrebări”, a postat el pe Forum Grecia.

Acesta a pus cunoscătorilor și câteva întrebări-cheie. „Pe insule am șanse să găsesc și un job care să nu aibă treabă cu Horeca (nu știu să gătesc și nici nu am făcut vreodată pe ospătarul)? Cât de bine sau prost plătite sunt joburile pe insulă sau chiar Grecia în general (vreau să știu dacă o persoană necăsătorită ar face față cu cheltuielile raportat la câștiguri)? Joburile pe insulă înțeleg că sunt temporare. Nu înțeleg cum se procedează cu lunile în care nu muncești. Câștigi ceva de la stat? Ce se întâmplă cu plata contribuțiilor la pensie, sănătate? Exista diferențe notabile de prețuri (pentru localnici, mă refer la chirii, utilități etc) între insule și continent? Cum sunt priviți românii de angajatori în Grecia? Sau străinii în general. Cam care ar fi programul de lucru în Grecia?”, a fost curios acesta.

„Îmi cer scuze dacă deranjez cu postarea. Știu că nu are legătură cu turismul, dar pentru mine are, pentru că datorită turismului am ajuns să îmi doresc să trăiesc acolo”, a mai scris bărbatul.



Programul de muncă: „Să te aștepți la 5 luni de lucru zilnic, fără zi liberă”

Răspunsurile nu au întârziat să apară, însă nu au fost chiar atât de idilice pe cât este turismul din amintita țară.

„Practic, în funcție de locul de muncă, atât cât e nevoie și atât cât negociați. ÎNSĂ, cel puțin la joburile de vară, neoficial, să te aștepți la 5 luni de lucru zilnic, FĂRĂ ZI LIBERĂ, măcar 8 ore De ce? Pentru că pur și simplu AȘA E LA EI. Pentru că în general afacerile DE FAMILIE deschise vara au în componența echipei rudele care trag să le fie bine. Au pretenția și de la angajați, pe care îi plătesc între 1.000 și 2.000 euro pe lună, să tragă și ei la uzină alea 5 luni, că după aia se închide sezonul”, a explicat Dan.

Bogdan sintetizează condițiile de muncă pe insule în Grecia: „Muncă multă, bani puțini”.

„Pe insule (turism) o să muncești de la Paște până prin septembrie-octombrie, de luni până luni, minim 10 ore pe zi. Dacă ai avut un șef mai corect și nu te bagă la part time iarna, primești șomaj vreo 400€ , deci ce câștigi vara cheltui iarna! Să nu te gândești că o să pui vreodată bani deoparte mai ales ca și celibatar! De integrat o să te integrezi ușor ca român (e aproape aceeași mentalitate). În rest soare, mare, turiste … A! Și dacă te gândești la pensie, vreo 500€! Hellas e paradis”, a detaliat acesta.

Dan susține că plata este raportată la muncă. „Unele slujbe se plătesc mai bine, altele mai rău, unde ești mai solicitat sau mai specializat. Dar da, te descurci, așa cum se descurca toți. NU te îmbogățești, însă sunt ok să trăiești, nu să aduci acasă 10.000 euro după 5 luni, curați”, a detaliat el.





„Viața pe insule este ușoară ca turist și dificilă ca locuitor permanent”

„Viața pe insule este ușoară ca turist și dificilă ca locuitor permanent”, a concluzionat Liliana. Ea a răspuns punctual la întrebările tânărului:

1. Vă recomand să aveți actele necesare pregătite, apostilate, să le traduceți în greacă la traducători autorizați (în Grecia) și apoi să apostilați traducerile (asta o face traducătorul)- informații găsiți pe grupurile românești.

2. Să vă instalați pe laptop/telefon posibilitatea de a traduce din greacă în română pentru a înțelege mai ușor.

3. Să vă orientați către o anumită zonă-insulă și să căutați grupuri locale de muncă/angajare.

4. Să căutați un prim job cu cazare. Astfel, aveți rezolvată prima și cea mai mare problemă pe insule, cazarea. Apoi, împreună cu angajatorul puteți să porniți actele de rezidență. Dacă nu, e mai greu să găsiți cazare cu acte deoarece toate documentele pleacă de la achiziția unui nr. De telefon, apoi cont în banca... Etc.

5. Dacă ați ajuns pe insulă, lucrurile devin mai simple dacă vă faceți prieteni, cunoștinte... Aceștia vă vor ajuta să găsiți și casă și job.

6. Mâncarea, cazarea și viața în general sunt scumpe, sistemul fiscal grecesc e diferit de cel românesc. De asemenea modul de lucru. Dpdv legal, se lucrează 8 ore. Dar pe insule sezonul tine 4-8 luni (turism și tot ce e legat de turism) și se lucrează în continuu, la cele mai multe locuri de muncă fără libere. Dacă vă orientați spre construcții, service auto, benzinării, etc..., munca este permanentă. La Horeca salariile sunt mai mari (1.300-1.500, sau mai mult), la celelalte sunt puțin mai mici. De asemenea chiriile sunt mari pe insule, 500-600 euro o garsonieră. E bine să aveți carnet auto, să puteți conduce și o dubă, dar și o motocicletă sau scuter.

„Sunt multe aspecte, complexe, dar dacă cereți ajutor și informații, daca veniți pregătit cu documentele, sunt convinsă că găsiți răspunsuri la orice problemă. Iar dacă întrebați direct pe grupurile românești, veți găsi și de muncă ușor (poate nu cel mai bine la început dar suficient cât să porniți de undeva). Dar trebuie să vă asumați schimbarea, nimic nu este ușor iar o mutare cu intenție permanentă duce la schimbări psihologice ( pe de o parte că trăiți singur printre străini, iar pe de altă parte, oamenii noi cu mentalitate diferită, natura care face toți banii). E o schimbare de viață și dacă sunteți pregătit, mult succes!”, a concluzionat Liliana.



„Este țara mea de suflet, dar doar de vacanță. Toate scumpe și salarii mici”

Marinela a locuit 15 ani în Grecia și, recent, a revenit acasă. „În ultimul timp s-a schimbat foarte mult. Este țara mea de suflet, dar doar de vacanță, nu mai este de trăit în ea. Toate scumpe și salarii mici. Să nu te aștepți să pui bani la ciorapi acolo, mai ales cu atâtea oportunități de plimbare. La muncă tot pe ai lor îi preferă, în schimb au mentalitatea românului, sunt deschiși chiar și la exprimare”, a explicat ea.

„E interesant, pare o viață pe cât de intensă, pe atât de liniștită și frumoasă, dacă nu ar fi așa de complicată limba lor ne-am muta și noi cu copii (în Thassos)”, a spus Daniel.

„Eu care stau în Grecia de 15 ani iți spun că nu se merita, dacă nu știi limba îți găsești foarte greu de muncă. Insulele muncesc doar pe timp de vara în restul anului nu. Mai mult de 550 de euro salariu greu. Este o țară extrem de scumpă și salariile sunt foarte mici. Plus că sunt și foarte naționaliști, când te duci la interviu și văd că ești din alta țară strâmbă din nas și nu le convine. Și siguranța lasă de dorit în ultimul timp, oamenii au cam luat o razna în general... Grecia nu mai este ce a fost odată, din păcate!

Plus că dacă nu murim în incendii vara, murim inundați iarna, cam așa stau treburile din păcate. E bine că turist, atâta, nimic mai mult”, a explicat Souzana.