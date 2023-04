Conflictul între Vasile Bănescu și ÎPS Teodosie atinge noi culmi. Cum ar trebui să reacționeze Patriarhia

Expert: Patriarhia ar trebui să aibă o poziție clară în problema modului în care se calculează data săbătorilor pascale, căci întreținerea echivocului va alimenta starea de conflict

Dezbaterea despre schimbarea datei de sărbătorire a Paștelui au ajuns la la un nivel nemaiîntâlnit la nivelul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), dar pentru o serie de observatori „încleștarea” dintre Vasile Bănescu și ÎPS Teodosie ar putea însemna că într-adevăr în BOR există o reală preocupare pentru o schimbare a datei sărbătorilor pascale. Oricum, BOR ar trebui să aibă o poziție clară în această problemă.

Discuțiile recente despre schimbarea modului în care se calculează dată sărbătorii pascale a adus din păcate la reacții din interiorul BOR care depășesc cu mult un cadru de dialog creștinesc, susține doctorul în Teologie şi Studii Religioase Cristian Vechiu. „Pare deja o încleștare de la distanță între două facțiuni (nu putem fi siguri că în fond sunt doar două): una dinspre patriarhie, prin vocea putătorului de cuvânt Vasile Bănescu (susținut prin declarații anterioare și de alți ierarhi), cealaltă evocată prin intermediul Mitropolitului Teodosie, care nu este la primul său derapaj. Mai exact, nu este prima oară când mitropolitul Constanței face declarații controversate care afectează imaginea BOR în ansamblu, dar atacurile la persoană de această dată duc nivelul disputei într-o zonă mocirloasă, nedemnă pentru un ierarh al unei biserici creștine. Pe de altă parte, rămâne de văzut dacă într-adevăr purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, domnul Bănescu, exprimă până la capăt o opinie în acord cu propriile opțiuni ale patriarhului Daniel. Declarația recentă a celui din urmă poate crea confuzii în acest sens căci ne lasă impresia unei anumite lipse de deschidere față de schimbarea calendarului. Totuși, trebuie luăm în calcul și că patriarhul dorește să nu ia partea în mod direct niciunei tabere și adresarea lui să fi fost una cu caracter împăciuitor. Personal, continui să cred că patriarhia ar trebui să aibă o poziție clară în această dispută, căci întreținerea echivocului va alimenta starea de conflict”, susține Cristian Vechiu.

Schimbarea calendarului

În prezent, conform expertului, Biserica Ortodoxă Română celebrează Paștele conform unor calcule bazate pe calendarul iulian, deși în restul anului liturgic folosește asemenea Bisericii Catolice calendarul gregorian. Dat fiind faptul că în ortodoxie un principiu de bază al orânduirii bisericilor este autocefalia, există o posibilitate crescută în acest moment ca BOR să stabilească trecerea totală la calendarul gregorian, fapt ce ar permite sărbătorirea Paștelui la aceeași dată cu Biserica Catolică și bisericile protestante. „Cred însă că BOR are posibilitatea ca în perioada următoare să se distanțeze de o tradiție nefericită (cea a calculării Paștelui în funcție de un calendar altfel scos din uz) și să respecte în fond principiile hotărâte la Primul Conciliu de la Niceea, din 325, venind astfel în acord cu lumea creștină din Vest. Această schimbare ar putea fi un punct de plecare și pentru alte biserici ortodoxe (în momentul actual, doar Biserica Ortodoxă din Finlanda celebrează Paștele la aceeași dată cu lumea catolică)”, declara, cu ceva timp în urmă, Cristian Vechiu pentru „Adevărul“.

De vină este a doua soție

Conflictul, dintre Vasile Bănescu și ÎPS Teodosie a atins apogeul după ce cel din urmă a adus-o în discuție pe soția purtătorului de cuvânt al Patriarhiei și a spus că Bănescu are nevoie de rugăciune. „Nu știu ce vrea să spună. Este un om vrednic de compătimire, care are nevoie de rugăciune. El nu se roagă, de aceea vorbește chiar împotriva bisericii, nu reprezintă biserica și îmi pare rău. Într-o vreme venea foarte des la noi, la simpozioane și arăta foarte familiar, așa a fost și în facultate. Cred că este un accident în viața lui, în mintea lui. Are a doua soție care a fost categoric împotriva religiei și atunci ce să aștepți dintr-o atmosferă de familie foarte controversată? Dumnezeu să-l ajute, ne rugăm pentru el. Nu există anomalii. Calendarele sunt stabilite de bisericile autocefale, nu de mine. Nu vorbesc împotriva bisericii niciodată, dar vorbesc împotriva minciunii. Doamne ajută!”, a declarat ÎPS Teodosie de Izvorul Tămăduirii, la mănăstirea Dervent.

Simpatia declarată pentru Putin

În replică, Vasile Bănescu a postat pe contul său de Facebook un răspuns la atacul arhiepiscopului Teodosie care l-a vizat atât pe el, cât și pe familia sa. „Minciuna cruntă, insolentă și obscenă expectorată public, atacul la persoana și mai ales la familia cuiva, atac alimentat de ură «creștină» și furie provocată de confruntarea cu realitatea, nu de vreun strop de adevăr, dezonorează total și zgomotos pe absolut oricine. Când acest oricine e însă un reprezentant oficial al Bisericii, o persoană care s-a compromis personal până la creșterea stufoasă în jurul ei a unui bogat folclor public/ infrabisericesc deloc favorabil, care a polarizat major comunitatea eclezială, sfidând în formă continuată Patriarhia Română, legea, binele comun și interesul național, persoană asociată azi cu simpatia declarată pentru un dictator declarat criminal de război și în timp cu alte lucruri tenebroase care compromit grav inclusiv instituția pe care o reprezintă, într-un asemenea nesfârșit de trist și scandalos caz, situația devine una care l-ar putea invita sau chiar constrânge la scuze publice și pocăință. Adevărul, mărturisit sau doar aflat, îl va face liber cândva”, spune Vasile Bănescu.