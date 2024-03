Ce regretă românii întorși din străinătate. „Țara s-a dezvoltat foarte mult, nu și populația, și mai ales clasa politică”

Cei mai mulți dintre românii care au răspuns la întrebarea: „Regretați că v-ați întors acasă?” au susținut că, de fapt, nivelul de trai din țările occidentale unde trăiau s-a deteriorat foarte mult, fapt care-i face să nu aibă regrete, deși, spun ei, nici în România situația nu este perfectă.

Românii care vor să revină în țară după mulți ani petrecuți în Vest au o mare dilemă. Vor regreta sau nu decizia luată? Acesta este motivul pentru care îi întreabă pe cei întorși despre experiențele pe care le-au avut.

„Este cineva care s-a întors în România și regretă ? Dacă da, de ce ?”- a întrebat Daniela pe „Grupul întorșilor acasă”de pe Facebook.

Cornelia spune că țara s-a dezvoltat foarte mult, nu și populația, și mai ales clasa politică.

„Noi ne întoarcem în fiecare an, pentru copii, dar și pentru părinți. Eu sper să mă întorc după ce intră copiii la Facultate, în maximum șase ani. Soțul însă nu vrea. România s-a dezvoltat FFF mult în ultimii ani. Nu însă și populația ei și mai ales clasa politică. Dacă ne-am întoarce toți cei care am plecat din țară, cei care ne-am adaptat la societăți educate, apoi țara asta va avea un viitor frumos.”

„România s-a schimbat în bine, dar nu e totul perfect”

Marius a subliniat că nici în România, la fel ca în alte părți, nu este totul perfect.

„Eu cred că știți cam ce este în România! Șțiți cum era când ați plecat! România s-a schimbat FOARTE MULT ÎN BINE. Dar ar fi culmea să spunem că totul e perfect. Totuși, în alte țări, nu cred că românii judecă prea aspru politicienii de acolo, sistemul de învățământ, sistemul medical etc, pe când la noi există foarte mulți oameni pesimiști, care văd doar ceea ce e rău, judecă încontinuu. Veniți cu optimism și încredere, cel puțin ăsta este sfatul meu. Noi mergem la serviciu, mergem la petreceri, în excursii prin toată țara, încercăm să ne facem singuri viața foarte frumoasă! În străinătate mergem doar în vacanțe! Succes!”, a răspuns Marius.

„Nu merită slujiți străinii în timp ce părințîi noștri sunt ai nimănui”

Alexandru crede că revenirea acasă a fost cea mai bună decizie: „A fost cea mai înțeleaptă mișcare a viețîi noastre. Și cred că trebuia făcută și mai repede. Nu merită slujiți străinii în timp ce părințîi noștri sunt ai nimănui aici!”

Alexandra susține că a regretat în ultimii doi ani revenirea acasă din Marea Britanie, dar acum și-a schimbat părerea:

„În primii doi ani, am regretat că ne-am întors din UK, ni se părea totul mult mai simplu acolo. Dar acum, când aud situații ce se întâmplă în NHS, când văd cum au crescut prețurile și salariile au rămas cam la fel, îmi dau seama că am făcut o alegere foarte bună. Din punct de vedere teren/imobiliare, nu am putea să ne permitem în UK ceea ce putem obține în România, educația încă e mai bună în România și se pare că și la sănătate stăm mai bine. Oriunde ai alege, sunt plusuri și minusuri, important e să fii mulțumit și recunoscător și să încerci tu să faci să fie mai bine”, spune Alexandra.

„Eu mă întorc o dată la patru ani și după 2-3 zile mă lovește regretul”



Dan susține că îi ajung câteva zile ca să simtă regretul: „Eu mă întorc o dată la patru ani și după 2-3 zile mă lovește regretul. Noroc că îmi iau bilet dus-întors la avion. Da nu-i bai, că mănânc niște mici, papanași și căpșuni , mai fac o burtă de cireșe și îmi trece. Mă ia cu friguri când văd cât de des trebuie să trec pe la casa de schimb valutar.”

În schimb, Daniela are o reacție opusă: „De câte ori am revenit în România în ultima vreme nu am vrut să mă mai întorc în Toronto. România este frumoasă cu lume frumoasă (poate nu sunt perfecți, dar sunt de-ai noștri). apoi mă întorc aici și vreau să mă duc în centru și sunt mulți cerșetori și nebuni pe metrou, ajung în centru la Yonge și Dundas unde este Eaton Centre este o țigănie de necrezut .. și acolo mulți homeless dormind și cerșind or drogați pe străzi. După o viață trăită aici și considerând Canada țara mea realizez că am fost ‘trădată’ de această țară. Sacrificiile pe care le-am făcut au fost mult prea mari și m-am trezit la realitate; nu am de gând să îmi sacrific și restul vieții aici. Dar normal că există dubii dacă fac bine ceea ce fac. Niciodată nu mi-am imaginat că mă voi muta în România. Este de neacceptat însă ce se întâmplă aici.”

„Nu am de ce să regret”

Mihai susține că nu are de ce să regrete întoarcerea în România. „Dincolo, am învățat să privesc viața din alt unghi. În țară, nu ești legat de un anume loc, ci mergi acolo unde poți să-ți pui în evidență calitățile, fapt ce te ajută să ai și un câștig mai bun. Motive că corupție bla bla bla, găsim cu duiumul, dar sincer eu nu m-am lovit de nimic din cele aduse în discuție de unii. Nu am dat șpagă și nu voi da și până acum toate sunt destul de bune! Îi salut și pe românașii noștri, ăia de se papă între ei mai rău decât câinii pe afară și prin țară își plâng de milă, eventual se transformă-n eroii neamului !”, a comentat Mihai.

Cristi regretă că nu s-a întors mai devreme: „Până prin 2005 viața în multe țări era calitativ peste viață din România, deși era mult mai periculos pe stradă în marile orașe.... Dar din 2005 încoace, când România era atât de jos încât nu avea unde să meargă, decât în sus, România a crescut de N ori, iar în toate țările nivelul de trai a scăzut oribil, oribil, Canada, Australia și Spania au fost cam cele mai bune țări de trăit (și Elveția, dar era doar financiar, acolo nu există viață), dar în ultimii cinci ani și cele mai bune s-au degradat enorm de mult și nu se mai poate trăi frumos.

El spune că libertatea, nivelul de trai și siguranța care se găsesc încă în România sunt greu de găsit în lume, la acest moment.

„În România, cât de cât mai există un strop de bucurie și pentru cei care nu sunt ultra bogați . Nu pot fi toate bune, pentru că asta ar însemna să fie un singur om, unde sunt doi oameni deja există păreri împărțite și nu mai pot fi toate bune, dar ca peste tot, mai depinde și de fiecare...”, conchide Cristi.