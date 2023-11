România încă stârnește interesul celor plecați în străinătate. „Am găsit o țară schimbată în bine“

Peste cinci milioane de români trăiesc în străinătate, arată datele oferite de Ministerul de Externe în anul 2021. Dintre toți acești oameni, există și unii care aleg să se întoarcă în țară, încercând să își clădească un viitor acasă.

Acesta este și cazul lui Andrei Timofte, ieșean care a trăit nu mai puțin de 15 ani în capitala Spaniei, Madrid. Plecat pentru o viață mai bună, acesta nu a reușit să se întoarcă prea des în România, nici măcar în vacanță.

A decis să revină acasă pentru a trăi împreună cu familia

În momentul în care a părăsit țara, Andrei avea vârsta de 24 de ani. Atunci, povestește el, își dorea să stea doar doi sau trei ani în străinătate, pentru a aduna banii necesari pentru achiziția unui apartament. Cu toate acestea, traiul din afara țării l-a făcut să stea departe de cei dragi și de propria țară nu mai puțin de 15 ani de zile.

„Am plecat pentru o viață mai bună, simțeam că nu pot construi nimic acasă. Salariile erau prea mici, nu că acum ar fi uriașe. Am mers în Madrid, unde am lucrat, la început, ca ajutor de ospătar. Încet, încet, am ajuns să fiu ospătar în toată regula, am fost și barman și datorită experienței am ajuns șef de sală la un restaurant destul de important, spun eu. Este greu pentru un român să se impună printre străini, să se facă ascultat. În general, românii muncesc foarte mult în străinătate, sunt foarte apreciați. Acesta a fost și cazul meu, șefii au fost foarte atenți cu mine și au apreciat că mi-am dat interesul până în ultima zi în care am lucrat în acel loc“, a povestit Andrei, ieșean întors în țară după ce a lucrat 15 ani în străinătate.

„Am găsit o Românie schimbată"

În cei 15 ani în care a locuit în Spania, Andrei nu a reușit să vină prea des în țară. Acesta a povestit că a venit în România, în vacanță, de cinci ori și că nu mai era la curent cu ceea ce se întâmplă acasă.

„Nu veneam acasă nici în concediu pentru că nu prea îmi luam concediu. Atât eu, cât și soția mea munceam foarte mult, aproape în fiecare zi. Când era perioada concediilor, vara, noi aveam cea mai multă activitate, orașul era plin de turiști și restaurantele - pline de clienți. Deci, țara am văzut-o mai mult în poze și la știri. Mereu am trăit cu speranța că mă voi întoarce acasă și că va fi mai bine. Am găsit acum, după 15 ani, o Românie schimbată, spun eu în bine. Iașiul, orașul meu natal, este mult mai frumos, mult mai modern. Am văzut că asta s-a întâmplat și în alte orașe mari ale țării. Se pune accent pe curățenie, pe întreținerea obiectivelor turistice, ceea ce e foarte important“, a adăugat ieșeanul.

„Avem restaurante impresionante în România"

Lucrând mulți ani într-un restaurant, ieșeanul a rămas impresionat de faptul că, în acest moment, România are o mulțime de restaurante bune. Totodată, acesta a povestit și despre planurile pe care le are.

„Acum 15 ani, când am plecat din țară, nu existau toate aceste restaurante. Dar, acum, constat că se mănâncă foarte bine în România, există multe astfel de opțiuni pentru clienți. Sunt restaurante foarte bune la tot pasul, ceea ce înseamnă că industria HORECA a început să funcționeze corespunzător și acasă. Acesta este și planul meu, să deschid un mic restaurant cu banii pe care i-am strâns în străinătate și să ofer produse de calitate celor care îmi trec pragul“, a încheiat Andrei.