Cele mai ieftine sejururi externe și interne. Câți bani costă o vacanță în 2024

Mai multe agenții de turism propun, în perioada 15-19 februarie 2024, reduceri semnificative pentru sejururile cumpărate în regim Early Booking, care sunt astfel accesibile pentru orice buzunar.

Spre exemplu, cea mai ieftină vacanță, cu avion inclus, în Antalya costă de la 299 de euro/persoană, în Grecia, de la 357 de euro/persoană, iar în Tunisia, de la 441 de euro/persoană

Ofertele sunt extrem de diversificate pentru vara aceasta în zeci de zone litorale din Turcia, Grecia, Tunisia, Spania, Portugalia, Italia, Cipru sau Egipt, destinații pentru care sunt incluse în ofertă zboruri charter, cu plecare din aproape toate orașele cu aeroport ale României.

Mai mult, în acest an există și 70 de zboruri charter, organizate în acest an, din iunie până la finalul lunii octombrie, spre destinații exotice precum Mauritius, Thailanda, Maldive sau Emiratele Arabe Unite.

Noutățile anului 2024 sunt zborurile charter spre Tunisia, cu plecare din București, Iași, Suceava, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, spre Grad Canaria, din București, spre Faro/Algarve, Portugalia, spre Alanya, din București și Cluj-Napoca, pentru scurtarea duratei de transfer în cazul rezervărilor pentru Alanya și Side, la care se adaugă 13 zboruri charter spre Antalya, din București, Cluj-Napoca Iași, Timișoara, Constanța, Brașov, Baia Mare, Oradea, Târgu Mureș, Sibiu, Bacău, Satu Mare, Suceava.

„Începând cu Valentine’s Day, turiștii au la dispoziție, timp șase zile, cele mai avantajoase oferte pentru vacanța din vara 2024, de la cele pentru Antalya, cu cele mai multe zboruri charter, la cele pentru destinațiile noi pe care le propunem în acest an: Tunisia, Grand Canaria, Algarve. Au la dispoziție nu numai reducerile de târg, ci și avantajul plății în rate, până la 12 rate, prin intermediul parteneriatelor pe care le avem cu mai multe bănci comerciale”, declară Ioana Burcea, director de marketing Paralela45.

Pentru Grecia există nu mai puțin de 24 de zboruri charter organizate din 11 orașe spre șapte insule, iar vacanțele costă de la 357 de euro/persoană, în perioada târgului de turism. Rhodos este insula din Grecia cu cea mai bună ofertă în perioada târgului de turism online și offline, de la 357 de euro/persoană pentru vacanța de șapte nopți cu zbor charter, cazare la hotelul ales, în regimul de masă dorit și cu toate taxele incluse.

Pentru cei care doresc un sejur în Tunisia, cea mai nordică țară a Africii, prețurile pachetelor pleacă de la 441 de euro/persoană/șapte nopți.

Pentru Grand Canaria, din arhipelagul Insulelor Canare, organizează zboruri charter din 5 iunie în 26 septembrie, cu prețuri de la 708 euro/persoană pentru vacanțe de șapte nopți la hoteluri de patru stele, cu mic dejun, toate taxele incluse.

Algarve/Faro, regiunea cea mai sudică a Portugliei, e legată de România în sezonul turistic 2024 prin zboruri directe din București, între 18 iunie și 27 septembrie 2024, cu prețuri ale vacanțelor începând de la 699 de euro.

În această perioadă există oferte avantajoase spre în Cipru, Italia, Egipt, Spania și în Albania, cu prețuri de la 446 de euro/persoană, pentru o vacanța de șapte nopți.

Cele mai scumpe sunt circuitele în Africa (Algeria, Africa de Sud, Egipt, Kenya, Maroc, Mauritius sau Tunisia), care costă de la 955 de euro/persoană. Un circuit în America de Nord, prin Canada, Mexic și Statele Unite costă de la 1.890 de euro/persoană. Cei care doresc să viziteze Argentina, Brazilia, Cuba sau Peru plătesc pentru un circuit de la 2.550 de euro/persoană. Mai accesibile sunt vacanțele în Asia, organizate de la București, Cluj-Napoca sau Iași, care costă de la 1.185 de euro/persoană.

Oferte speciale de Paște. Campania „Plătește 1, merg 2“

Există agenții de turism care vin cu reduceri de până la 50% pentru vacanțe de Paște, pentru circuite și pentru sejururile verii. Spre exemplu, programele de Paște în Grecia este disponibilă oferta Hello Deal 50%. Cea mai ieftină vacanță de Paște în Grecia costă doar 175 de euro/persoană. „Conceptul Hello Deal reprezintă angajamentul de a oferi cel mai mic preț disponibil pentru pachetele Hello Holidays, cu garanția celei mai mari reduceri aplicate, indiferent de momentul în care turiștii decid să facă rezervarea”, declară Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Ofertele aplicabile zilele acestea, valabile pentru lunile martie, aprilie, mai, iunie, septembrie și octombrie cuprinde călătorii în Tunisia, Georgia și Azerbaidjan, Georgia și Armenia, Malta, Cipru, Paris, Nisa, Catalonia, Andaluzia, Emiratele Arabe Unite.

Vacanța de Paște în Azerbaidjan și Georgia, din 29 aprilie 2024, costă 1.599 de euro/persoană; în Tunisia, din 29 aprilie 2024, 1.169 de euro/persoană; în Malta, din 30 aprilie 2024, 849 de euro/persoană; în Cipru, din 3 mai 2024, 759 de euro/persoană; vacanța de Paște la Nisa, din 4 mai 2024, costă 759 de euro/persoană.