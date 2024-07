Trei mari spitale din Capitală au rămas fără curent. Zonele critice funcționează pe generatoare

Institutul Clinic Fundeni, Insitutul Oncologic și Institutul pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" din Capitală au fost grav afectate de o pană de curent. Zonele critice din cele două spitale au ajuns să funcționeze cu ajutorul generatoarelor, potrivit Hotnews.

UPDATE

PPC-Enel a reușit să restabilească din rețeaua proprie alimentarea cu energie electrică pentru Spitalul Fundeni.

"Se lucrează la foc automat pentru remedierea avariei. Au fost toate generatoarele în funcțiune", se arată într-un comunicat.

Potrivit reprezentanților Rețele Electrice, incidentul a survenit pe fondul nivelului ridicat al consumului și temperaturilor caniculare, care pun presiune asupra rețelelor.

Știre inițială

La institutul C. C. Iliescu, situația este în acest moment sub control, iar toți pacienții care au nevoie beneficiază de îngrijiri medicale, inclusiv de intervenții chirurgicale, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, dr. Șerban Bubenek.

"Pacienții sunt în siguranță. Nu a rămas niciun pacient neoperat sau netratat. Din păcate, sunt momente când se întrerupe curentul. Enel (actual PCC – n.red) a promis că problema va fi remediată complet în câteva ore, în cursul zilei de astăzi", a declarat dr. Șerban Bubenek.

Situație critică la Institutul Fundeni

Institutul Clinic Fundeni se confruntă la rândul lui cu o pană de curent electric.

"Zonele critice funcţionează pe generatoare. Enel-ul remediază problema", a precizat managerul Anca Coliţă, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse medicale, temerea personalului medical din cele două spitale este că astfel de întreruperi de curent pot deteriora aparatura medicală.