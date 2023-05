INTERVIU | Scăderea în greutate prin terapie medicală nutrițională ameliorează diabetul zaharat

Diabetul este unul din cele mai des întâlnite efecte secundare ale obezității. Ambele patologii afectează toate organele și sistemele organismului, prin efectele pe termen lung. Dr. Florin Ioan Bălănică, medic la clinica Medicover Victoria din București, ne explică de ce persoanele cu exces de kilograme sunt mai expuse riscului de a face și diabet zaharat de tip 2.

Adevărul: De ce sunt persoanele obeze mai predispuse la apariția diabetului zaharat?

Dr. Florin Bălănică: Diabetul zaharat este una dintre consecințele patologice ale obezității, iar România se află pe primele locuri în UE la incidența supraponderalilor și a obezității, atât în rândul copiilor, cât și al adulților. Persoanele cu obezitate, din cauza excesului de grăsime, manifestă rezistență periferică la insulină, principala cauză a diabetului la persoanele obeze, pe lângă aportul excesiv al carbohidraților. Insulina, hormon produs de celulele beta pancreatice, are rolul de a "prelua" glucoza și de a o "conduce" la celule pentru a fi folosită cu scop energetic. Celulele grase, adipocitele, sunt rezistente la insulină. Vestea bună este ca reducerea excesului ponderal, chiar și cu 2-5%, reduce nivelul rezistenței periferice la insulină, adică scăderea în greutate face ca această cauză a diabetului zaharat să fie reversibilă.

Obezitatea și diabetul sunt afecțiuni metabolice. Cum se influențează reciproc?

Din experiența mea clinică, am observat că majoritatea covârșitoare a persoanelor obeze sau supraponderale au și un pre-diabet. Ambele patologii afectează toate organele și sistemele, prin efectele pe termen lung. De cele mai multe ori, persoanele obeze consideră această stare ca fiind una legată de aspect și nu o boală, cum este în realitate. Toate studiile despre relația obezitate – diabet arată faptul că o schimbare în stilul de viață și o scădere în greutate de 2-5% duc la ameliorarea ambelor patologii. Consecințele frecvent întâlnite ale obezității și diabetului zaharat sunt: disfuncții endocrine, scăderea libidoului și a fertilității, scăderea acuității vizuale, insomnie, anxietate, depresie.

Persoanele cu exces de kilograme, care nu consumă zaharuri, ci au o dietă bogată în grăsimi (produse procesate, alimente de tip junk food) pot face diabet zaharat?

Sigur! Zaharurile pot fi prezente și în fructe, sub forma de fructoză. Așa că, fructele nu sunt fundamental sănătoase pentru toată lumea. Corpul uman depozitează numai grăsime pe termen lung, iar această grăsime are că sursă principală excesul de carbohidrați, dar nu numai. Consumul de alimente procesate, "ready to eat", de tip fast food nu reprezintă o opțiune pentru persoanele cu obezitate din cauza excesului de grăsimi saturate, sare și aditivi alimentari sau potențiatori de gust. Majoritatea acestor produse, conform studiilor, conțin în exces cel puțin două componente: grăsimi saturate de origine animală și sare, ambele crescând riscul de boală cardiovasculară și accentuând obezitatea. Persoanele care consumă în exces grăsimi, în special de origine animală, pot face diabet zaharat chiar dacă nu sunt obezi.

Pentru echilibrarea valorilor glicemice, pacientului cu diabet i se recomandă să consume alimente la un anumit interval de timp. Cum se împacă această afecțiune cronică cu dietele de slăbit și regimurile alimentare?

Ne referim aici la crono-nutriție, iar studiile arată că 60-70% din necesarul caloric al unui pacient cu diabet zaharat de tip 2 trebuie să fie consumate până la ora 14-16, iar restul până la ora 19. Ora de masă nu este fixă, dar majoritatea persoanelor cu diabet au o rutină a meselor. Cu totul altfel stă treaba în cazul pacienților cu diabet de tip 1, care adaptează dozele de insulină meniului și invers.

Nici o dietă din lume nu funcționează pe termen lung. Studiile au arătat ca două din o sută pot păstra rezultatele scăderii în greutate la 2 ani. Așa că, soluția pentru pacientul obez cu diabet zaharat este Terapia Medicală Nutrițională și schimbarea stilului de viață gradual. Un pacient cu diabet zaharat nu poate ține dietă sau regim, trebuie să se trateze mai întâi prin nutrienți și meniu adaptat.

Dacă pacientul diabetic slăbește, mai are nevoie de administrarea medicamentelor pentru controlul glicemiei?

Depinde! Scăderea în greutate bruscă poate fi și momentul descoperirii diabetului zaharat. În rest, după investigarea personalizată a pacientului cu diabet de tip 2, scăderea în greutate ameliorează manifestările diabetului zaharat sau reversează complet simptomatologia. Mulți pacienți mă întreabă dacă pot să tratez diabetul, aflând de la alți pacienți de rezultatele Terapiei Medicale Nutriționale, dar mă feresc de cuvântul tratat, întrucât dacă pacientul menține stilul de viață discutat, manifestările nu reapar, dacă nu...o luăm de la început cu intervenția nutrițională. De multe ori, intervenția nutrițională funcționează singură, alteori alături de terapia medicamentoasă clasică, până la reducerea rezistenței periferice la insulină dată de scăderea în greutate. Modificarea tratamentului pacientului cu diabet zaharat o face numai medicul.

Ce tip de activitate fizică se recomandă pacienților cu diabet zaharat și obezitate?

Pacientul diabetic nu poate face activitate fizică de intensitate crescută și uneori nici moderată, din cauza riscului de acidoză și agravarea stării de sănătate. În egala măsură, pacientul cu obezitate poate face activitate fizică de intensitate redusă, NICIODATĂ ca prim pas în scăderea în greutate. Sunt promotorul Mișcării Funcționale, activitate fizică terapeutică adaptată persoanelor cu patologii.

Ceaiurile diuretice și alte remedii care promit pierderea rapidă a kilogramelor pot fi o soluție pentru pacientul cu diabet?

În combinație cu terapia medicală nutrițională și tratamentul standard, pot aduce un beneficiu. În schimb, Medicover a adus în România o tehnologie modernă, performantă și care ajută atât pacientul cu obezitate, dar și cu diabet pentru echilibrarea metabolică, reducerea inflamației atât la nivel articular cât și al tractului digestiv, o bună calitate a somnului, scăderea anxietății și controlul depresiei, creșterea nivelului de Vitamina D3. Această tehnologie presupune expunerea la radiații UV de tip beta - adică cele de utilitate medicală, precum și la unde de tip Theta, care determină dominanta cerebrală dreaptă responsabilă pentru vindecarea holistică.

Folosesc această terapie în practica curentă pe lângă terapia medicală nutrițională cu rezultate foarte bune, stabile în timp.

Au circulat în spațiul public știri despre un medicament pentru controlul concentrației de zahăr din sânge folosit pentru pierderea în greutate, la ce riscuri se expun pacienții care apelează la automedicație?

Scăderea în greutate a fost, este și o să fie un subiect de mare interes atât pentru pacienți, cât și pentru specialiștii care caută soluții medicale optime. Există terapii moderne, cu administrare injectabilă și orală, pentru managementul pacientului diabetic. S-a observat faptul că aceste tipuri de tratament pot ajuta și la scăderea în greutate, dar nu reprezintă terapia de prima intenție a obezității.

Tendința firesc umană este să nu schimb nimic în rutina mea, dar să obțin rezultatul cu minim de efort. Orice tratament medicamentos are consecințe când este administrat greșit. În cazul acestui medicament (substanță activă - semaglutida) putem discuta despre hipoglicemie, pancreatita acută, disfuncții renale și accentuarea complicațiilor diabetului.