Infecția cu Virusul Papilloma Uman, tot mai răspândită. Unu din cinci bărbați este infectat cu HPV cancerigen

La nivel mondial, unu din trei bărbați este infectat cu cel puțin un tip de HPV genital și unul din cinci bărbați de peste 15 ani are un tip de virus HPV oncogen.

Cel puțin așa arată studiul publicat în numărul din septembrie al revistei medicale „The Lancet Global Health“, potrivit News.ro. Infecția cu virusul Papilloma uman (HPV) este una dintre cele mai frecvente boli cu transmitere sexuală, pe plan global. Chiar dacă, de multe ori, această infecție nu dă simptome nici la bărbați, nici la femei, unele tulpini ale virusului pot fi asociate cu un risc sporit de cancere. Deși se vorbește mai des despre cancerele feminine asociate cu virusul, nici bărbații nu sunt ocoliți de complicații grave ale unei infecții cu Papilloma uman. Printre ele: cancerul de testicule sau de penis.

„Acest studiu global privind prevalenţa infecţiei genitale cu HPV în rândul bărbaţilor confirmă cât de răspândită este infecţia cu HPV“, a declarat dr. Meg Doherty, director al programelor globale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru HIV, hepatită şi infecţii cu transmitere sexuală.

Gratuit pentru fetele până la 18 ani

România continuă să se afle în topul țărilor europene cu o incidență mare a cancerului de col uterin. În fiecare an, se înregistrează peste 4.300 de noi cazuri de cancer de col uterin și aproape 2.000 de decese din această cauză. Din totalul cancerelor de col uterin diagnosticate anual în Europa, aproape 10% provin din România. Rata de incidență a cancerului de col uterin este în România de 32,3 la suta de mii de femei, iar cea de mortalitate este de 16,9 la suta de mii de femei, cele mai ridicate din UE.

În acest moment, vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fetele între 11 și 18 ani și se efectuează la medicul de familie, la cererea părinților.

În luna iulie, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că din această toamnă va fi introdusă posibilitatea vaccinării anti-HPV și la băieți în regim compensat. „Vă garantez că în această toamnă vaccinul HPV va fi compensat. Şi, ceea ce este cel mai important, va fi compensat, parţial, e adevărat, şi pentru femeile între 18 şi 45 de ani, şi pentru băieţi“, declara Alexandru Rafila.

Necesitatea vaccinării este susținută de specialiști și pentru băieți, motivul fiind acela că, deși unii poate nu ajung să facă boala, sunt transmițători ai acesteia. Studiile arată că peste jumătate dintre bărbați ajung să fie infectați în cursul vieții active. În plus, virusurile HPV oncogene sunt responsabile și de apariția altor tipuri de cancere, la bărbați, nu doar cervical, în cazul femeilor.

„Incidența cancerului cauzat de HPV la bărbați este semnificativ mai scăzută decât la femei. Dar și bărbații pot dezvolta cancer la nivelul penisului, la nivelul anusului, oral și de gât. Ceea ce e important de reținut este că prezervativul nu te ferește integral de infecția cu HPV“, atrage atenția prof.dr. Emilian Popovici, medic epidemiolog, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie.

Vaccinând, se scade și posibilitatea bărbaților de a fi transmițători și în același timp vor fi și protejați în fața tipurilor de cancere enumerate mai sus, adaugă expertul. Vârsta indicată pentru vaccinare este 12-13 ani, similară cu a fetelor. De ce? „Asta nu înseamnă că la 14 ani sau la 15 ani nu se poate face. Se poate, dar studiile au arătat că eficiența este mai scăzută pentru că unii copii își încep viața sexuală mai repede. Asta e realitatea. Și atunci, dacă ajung să fie infectați, degeaba mai faci vaccinare. Nu va mai avea același beneficiu. Acesta este un lucru care nu s-a explicat suficient, iar unii părinți au înțeles greșit“, subliniază universitarul.

Vaccinarea, adaugă expertul, trebuie dublată de educație sanitară: „Pentru că trebuie să avem informațiile corecte și să înțelegem niște lucruri. Vaccinarea anti-HPV poate preveni 80% dintre cancerele de col uterin. Dar rămân 20% de cancere de col uterin generate de alte cauze și nu de virusurile HPV. Și atunci, vaccinarea nu exclude controlul ginecologic anual. El trebuie făcut în continuare pentru că se pot ivi situații în care o persoană vaccinată face cancer genital și ajunge să creadă că din cauza vaccinului sau că vaccinul nu are eficiență. Vaccinarea are eficiență, dar nu în totalitate. Pentru că, așa cum am spus, 20% din cancerele genitale au alte cauze. Și atunci, ca să te protejezi, trebuie să te vaccinezi și să faci controlul ginecologic anual“, clarifică expertul.

În farmaciile din România, o doză de vaccin HPV costă 600 de lei. Pentru fetele cu vârste între 11 şi 15 ani este nevoie de două doze, iar pentru cele cu vârste de peste 15 ani este nevoie de o a treia doză pentru o protecţie completă. Sunt peste 120 de tulpini HPV, dintre care 15 pot fi cauza cancerului de col uterin.

Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului a estimat că, în 2018, au existat aproximativ 69.400 de cazuri de cancer la bărbaţi cauzate de HPV. În fiecare an, la nivel mondial, peste 340.000 de femei mor din cauza cancerului de col uterin, provocat de infecţia cu HPV.