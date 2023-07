Este sau nu sigur consumul de îndulcitori artificiali? Rezultatele celor mai noi cercetări

Ani de zile, îndulcitorii artificiali au fost promovați ca o alternativă așa-zis mai sănătoasă a zahărului de masă. Mai multe studii recente au sugerat însă că și aceștia ar putea să dăuneze sănătății.

Aspartamul și sucraloza ridică mari semne de întrebare

După ce a evaluat popularul îndulcitor artificial aspartam, Organizația Mondială a Sănătății a constatat că aceta este „posibil cancerigen pentru oameni”. Totodată, OMS a reafirmat că doza zilnică maximă de aspartam ar trebui să nu depășească 40 mg/ kilogram corp. Ar însemna echivalentul a 12 doze de Diet Coke, pentru o persoană de aproximativ 60 de kilograme.

Pe de altă parte, FDA nu este de acord cu evaluarea OMS a îndulcitorului, afirmând, într-o declarație că „posibil cancerigen pentru oameni” nu înseamnă că aspartamul chiar provoacă boala, scrie Yahoo Life.

Aspartamul nu este singurul îndulcitor artificial controversat. Într-un studiu din mai 2023, publicat în „Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B”, cercetătorii au efectuat experimente de laborator asupra impactului sucralozei (un îndulcitor artificial comercializat sub numele de Splenda) și al sucralozei-6-acetatului (o formă de sucraloză care apare după ce corpul descompune îndulcitorul) pe țesutul uman. Rezultatele au fost îngrijorătoare.

Cercetătorii au descoperit că sucraloza-6-acetatul este genotoxic, ceea ce înseamnă că poate deteriora ADN-ul. Substanța chimică a determinat, de asemenea, celulele intestinale să activeze gene legate de inflamație și cancer.

Cercetătorii au observat că sucraloza poate deteriora celulele care căptușesc peretele intestinului.

„În general, constatările toxicologice și farmacocinetice pentru sucraloză-6-acetat ridică preocupări semnificative în ceea ce privește siguranța și statutul de reglementare al sucralozei în sine”, au scris cercetătorii.

Studiul a venit la scurt timp după ce OMS a avertizat că utilizarea îndulcitorilor artificiali pentru controlul greutății ar putea duce la probleme de sănătate.

Ce spun alte cercetări despre îndulcitorii artificiali

Au existat câteva studii recente despre îndulcitorii artificiali care sugerează că unii oameni ar trebui să fie precauți în privința utilizării acestora. Cercetătorii OMS au constatat că îndulcitorii artificiali nu au niciun beneficiu în reducerea grăsimii corporale la adulți sau copii. Mai mult decât atât, utilizarea, pe termen lung. a îndulcitorilor artificiali ar putea duce la un risc crescut de diabet de tip 2, boli cardiovasculare și chiar deces, în rândul adulților.

Un studiu din 2022, la care au participat peste 102.000 de adulți francezi a constatat că, după aproximativ opt ani, cei care au consumat îndulcitori artificiali, inclusiv aspartam, aveau șanse puțin mai mari (de 1,13 ori) de a dezvolta cancer decât cei care nu au consumat.

Îndulcitorii artificiali au fost, de asemenea, legați de o anumită creștere în greutate. Un studiu din 2020, publicat în „Journal of the American Heart Association” a urmărit 203 adulți care au consumat cel puțin o băutură dulce pe zi, timp de un an. Au existat trei grupuri: unul în care oamenii au primit băuturi îndulcite artificial, cum ar fi Diet Coke și Diet Pepsi, altul unde participanții au băut doar apă plată sau minerală și un al treilea în care respondenții au fost rugați să-și mențină tiparul obișnuit de a consuma băuturi dulci, cu zahăr.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care au consumat băuturi dietetice îndulcite artificial s-au îngrășat cu mai puțin de un kilogram în timpul perioadei de studiu, în timp ce persoanele care au continuat să bea băuturi dulci au luat în greutate aproximativ 5 kilograme. Cei care au băut apă și apă minerală au slăbit.

Un studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică, în 2019, a comparat efectele zahărului și a patru îndulcitori diferiți cu conținut scăzut de calorii asupra creșterii în greutate la adulții care erau supraponderali și obezi. Cercetarea a constatat că persoanele care au băut băuturi ce conțineau zaharină „au luat semnificativ în greutate”, după trei luni.

Un alt studiu, realizat în 2018, publicat în revista „Molecules” a constatat că îndulcitorii artificiali, aspartamul, sucraloza și zaharina pot perturba echilibrul microbian intestinal (echilibrul bacteriilor bune și rele din intestin).

Deborah Cohen, profesor asociat la Departamentul de Științe Nutriționale Clinice și Preventive de la Universitatea Rutgers, spune pentru Yahoo Life că, deocamdată, „dovezile sunt convingătoare”.

„Aș recomanda oamenilor să-și limiteze în mod semnificativ consumul de îndulcitori artificiali și înlocuitori de zahăr sau să le evite în întregime”, susține ea.

Dieteticianul Jessica Cording, autoarea cărții „The Little Book of Game Changers” le recomandăm de asemenea, pacienților săi să mențină utilizarea de îndulcitori artificiali „la minim”.