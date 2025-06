Turismul românesc, între anonimat și excursii școlare. Care e marea problemă

România este o țară cu potențial turistic uriaș, dar prea puțin cunoscută turiștilor străini. Cel puțin asta spun specialiștii în Horeca. Iar de vină este slaba promovare a țării la nivel internațional, cu sume derizorii, mult mai mici compartativ cu alte țări europene.

România este una dintre cele mai frumoase țări europene. Se poate lăuda cu peisaje de vis, o diversitate extraordinară a reliefului, multe obiective cultural-istorice, tradiții pitorești și o gastronomie care lasă pe mulți cu gura apă. Cu toate acestea turiștii străini nu prea ne trec pragul. Adică, așa cum arată o serie de statistici, în România, din totalul celor care apelează la facilitățile turistice doar 5% sunt străini. Restul autohtoni. Unii spun că de vină ar fi infrastructura, atât rutieră cât și turistică, alții că am avea prețuri destul de piperate, dar nu și servicii pe măsură.

Pe alocuri ar fi de vină și specula. În unele cazuri toate aceste constatări sunt cât se poate de adevărate și se văd cu ochiul liber. Specialiștii în domeniul HORECA spun însă că cea mai mare problemă a turismului românesc este lipsa de promovare și implicit lipsa de turiști străini. Pe scurt, România este o ilustră necunoscută pentru mulți europeni (nu mai are rost să vorbim la nivel mondial) iar turismul românesc este dependent de excursioniștii autohtoni.

„Turismului românesc îi lipsește promovarea”

Lipsa de facilități moderne de cazare, o infrastructură rutieră precară, fără autostrăzi, dar cu drumuri proaste, speculă în destinațiile cu ștaif, servicii prea slabe la prețuri piperate, au fost doar câteva dintre problemele care au marcat turismul românesc și care l-au făcut neatractiv inclusiv pentru proprii cetățeni. Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), spune că lucrurile s-au schimbat mult în România și că dimpotrivă, la ora actuală, avem cu ce face turism de calitate. Tot Corina Martin mărturisește că de fapt problema turismului românesc o reprezintă promovarea.

„În primul rând avem nevoie de promovare. Turismului românesc îi lipsește promovarea. Nu infrastructura, nu hotelurile, nu serviciile sunt cele care ne-ar pune pe un loc la coadă. Dimpotrivă avem hoteluri foarte bune, avem servicii turistice,a vem ospitalitate, avem gastronomie, avem cultură, avem istorie, avem o țară dăruită cu un peisaj divers, dar nu avem promovare”, precizează secretarul general FPIOR.

Și când vorbește de promovare, Corina Martin se referă la promovarea turistică a României mai ales în străinătate. Afluxul de turiști străini este infim față de ceea ce poate oferi țara noastră, mărturisesc specialiștii HORECA. Iar acest lucru este cauza tocmai de această lipsă de promovare a turismului românesc, la nivel internațional.

„Înțeleg românii care pleacă în vacanță în străinătate pentru că vor să viziteze, vor să vadă altceva. Ce nu pot înțelege eu, este de ce numărul de turiști străini în România este în scădere, în timp ce în toate celelalte state europene a fost în creștere în anul 2024. Asta vine de la lipsa de promovare a României, în afară. Noi nu suntem vizibili în afară. Eu cred că cea mai mare problemă este lipsa de vizibilitate pe care o are România. Dacă ne uităm în România, la televizor, o să vedem promovate Turcia, Grecia. Dacă mergem în Germania, o să vedem tot Grecia și Turcia promovate. Nu o să vedem România. Iar România este o țară frumoasă care poate dezvolta un turism nu doar pe litoralul românesc ci mai peste tot. Avem toate tipurile de turism posibil, dar nu ne promovăm”, precizează și antreprenorul Călin Cozma, președinte executiv al FPIOR.

România bagă în promovare mai puțin de 5% din cât investește doar Viena

Reprezentanții patronatelor din industria ospitalității spun că România nu-și dă silința de a atrage turiști străini și de a face cunoscute frumusețile țării, peste hotare. Iar acest lucru se reflectă în sumele cheltuite de statul român pentru promovarea turistică. Mai precis, este vorba de 1.5 milioane de euro. Infim în comparație cu alte state. De exemplu, spun reprezentanții patronatelor, doar Viena alocă în jur de 35 de milioane de euro pentru promovare turistică.

„România cheltuiește în continuare 1.5 milioane de euro pe an pentru promovare turistică. Pe când, de exemplu, orașul Viena, din Austria, cheltuiește 35 de milioane de euro pe an, pentru promovare turistică. Deși Viena este arhicunoscuta. Vorbim despre Bulgaria, vorbim despre Grecia, Turcia, țări care aruncă în joc sume impresionante, zeci de milioane de euro pentru promovare. Asta face ca România să nu fie cunoscută ca destinație. Nu ești cunoscut, nu ești ales, nu ești căutat”, precizează Corina Martin. Iar rezultatele se văd, doar 2.3 milioane de turiști străini pe an. Adică în jur de 5% dintre cei care fac turism în țara noastră. Prin comparația, țări precum Bulgaria, Croația, Malta, Cipru, Grecia, dar și altele se bazează mai mult pe afluxul de turiști străini, câștigând sume consistente din această ramură economică.

O țară cu turism școlăresc

În consecință România rămâne dependentă de turiștii autohtoni, în ritmul vacanțelor școlare. „În continuare turismul românesc se bazează doar pe turiștii autohtoni, mai ales pe durata vacanței școlare. Practic, românii merg în vacanță mai ales în vacanța mare a școlarilor sau în vacanțele de peste an, câte sunt. În rest avem hoteluri goale în foarte multe dintre stațiuni în timpul anului școlar și din păcate aceasta este problema cea mai mare pe care o avem în turismul românesc”, adaugă secretarul general al FPIOR.

În plus, în lipsa promovării la nivel internațional, România este descoperită mai ales de turiștii occidentali curioși. Percepția inițială a acestora față de turismul românesc vine să întărească ideea că despre țara noastră nu se știe mai nimic. „Turiștii străini văd țara noastră ca mult mai frumoasă decât s-au așteptat. Vin cu așteptări foarte joase, nu cunosc foarte multe despre România. Au senzația că ajung într-o țară în care drumurile vor fi proaste, hoteluri și servicii nu foarte bune. Și sunt extrem de plăcut surprinși”, adaugă Corina Martin.