Eritritolul, un îndulcitor popular cu zero calorii, asociat cu afecțiuni grave precum AVC, atac de cord și chiar deces

Un studiu recent susține că acest înlocuitor al zahărului, care intră în componența multor deserturi și băuturi, este periculos pentru sănătate, anunță CNN, care citează studiul publicat în Nature Medicine.

Consumul de eritritol a fost corelat cu probleme legate de coagularea sângelui, accident vascular cerebral, atac de cord și chiar deces, potrivit noului studiu.

„Gradul de risc nu a fost mic“, a spus autorul principal al studiului, medicul Stanley Hazen, director al Centrului de Diagnostic și Prevenire a Bolilor Cardiovasculare de la Cleveland Clinic Lerner Research Institute.

Persoanele cu factori de risc preexistenți pentru boli de inimă (ca de exemplu diabetul) aveau un risc de două ori mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral dacă aveau niveluri ridicate de eritritol din sânge, potrivit studiului.

Cercetările suplimentare de laborator și cele efectuate pe animale, prezentate în acest studiu, au arătat că eritritolul părea să provoace coagularea mai rapidă a sângelui, iar cheagurile astfel formate puteau ajunge la inimă sau la creier, declanșând un atac de cord sau un accident vascular cerebral.

„Acest lucru e cu siguranță un semnal de alarmă“, a declarat pentru CNN Andrew Freeman, medic la un spital din Denver, care nu a fost implicat în cercetare.

„Se pare că există un risc de formare a cheagurilor în urma utilizării eritritolului“, a spus Freeman. „Evident, sunt necesare mai multe cercetări, dar e bine să fiți prudenți și să limitați consumul de eritritol, pentru moment“, a adăugat acesta.

Ca răspuns la studiu, Calorie Control Council, o asociație internațională din industria alimentară și a băuturilor, a precizat pentru CNN că „rezultatele acestui studiu sunt contrare deceniilor de cercetări științifice care arată că îndulcitorii cu conținut scăzut de calorii, cum ar fi eritritolul, sunt siguri, așa cum demonstrează și reglementările globale pentru utilizarea lor“.

Rezultatele studiului „nu ar trebui extrapolate la populația generală, deoarece participanții prezentau deja un risc crescut de afecțiuni cardiovasculare“, a mai spus Robert Rankin, director executiv al Calorie Control Council

Asociația Europeană a Producătorilor de Polioli a refuzat să comenteze, spunând că nu a revizuit studiul.

Eritritolul este un îndulcitor vegetal, are un gust foarte asemănător cu zahărul, dar nu are calorii, comparativ cu acesta. Este întâlnit în multe produse comercializate (deserturi, deserturi keto, batoane, băuturi etc.).