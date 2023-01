De ce îngrijorează XBB 1.5, o nouă subvariantă Omicron

Subvarianta XBB 1.5 a Omicron s-a răspândit foarte rapid în Statele Unite şi a devenit dominantă în doar câteva săptămâni. Internările în spital ale pacienților cu COVID-19 sunt și ele în creștere. Prof.dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, explică de ce s-a întâmplat asta.

Ultimele date provenite de la Centrele de Control al Bolilor și Prevenție din SUA arată că în doar o săptămână numărul de cazuri de îmbolnăviri cu noua subvariantă a Omicron denumită XBB 1.5 s-a dublat, ajungând la mai mult de 40% din cazurile confirmate. Noua subvariantă circulă de câteva săptămâni în Asia, dar Statele Unite sunt primele în care a căpătat o astfel de amploare.

Potrivit Healthnews, care citează experți în medicina moleculară, XBB 1.5 a Omicron este o „rudă” a subvariantei XBB care, la rândul ei, este o fuziune între două variante BA 2, respectiv BA 2.10.1 1 și BA. 2.75. Ascensiunea subvariantei XBB 1.5 în New York coincide cu o creștere a numărului de spitalizări în acest stat, au atras atenția specialiștii.

Când totul părea că merge spre endemizare, a apărut XBB 1.5

Urmărindu-se evoluția subvariantelor Omicron, explică prof.dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, s-a ajuns la un moment dat la acea BQ 1.1 care părea că liniștește lucrurile și că pandemia va intra în faza de endemizare: „În sensul că era o creștere lentă a cazurilor, nu era nimic care să sperie pe nimeni, valul pe care acest BQ 1.1 îl genera era net inferior lui BA. 5 și cele anterioare. Deci, când totul părea că merge spre endemizare, a apărut XBB 1.5 care a arătat alte posibilități”.

Practic, în ultimele patru săptămâni și-a dublat numărul de cazuri în fiecare săptămână și a ajuns să devină lider între subvariantele și variantele Omicron cu 75% în nord-estul SUA și cu 41% per total. „Deci, o evoluție care a pus pe gânduri și care ridică două chestiuni. Pe de o parte, te gândești că această creștere spectaculoasă are drept cauză calitățile subvariantei, pe de alta, conjunctura. În sensul că am avut perioada Sărbătorilor de iarnă când oamenii au circulat, au socializat, și se știe că acest comportament are un efect dinamizator pentru o infecție transmisă pe cale respiratorie, mai ales una atât de contagioasă cum este SARS-CoV-2”, adaugă expertul.

Capacitate mai mare de infecție

Sau cele două sunt combinate. „Și eu înclin să cred că, de fapt, este o combinație: și a calităților ale subvariantei XBB 1.5 și a conjuncturii reprezentate de partea de socializare, conexă inevitabil sărbătorilor. Acest XBB 1.5 are niște particularități. Pe de o parte, are un număr bazal de reproducere – adică acel număr R care ne arată pe câți îi infectează într-o colectivitate receptivă o persoană confirmată ca pozitivă – de 1,6 care este cu 40% mai mare decât variantele anterioare. Deci, asta deja justifică felul în care se răspândește infecția cu această subvariantă”, mai spune universitarul.

De asemenea, adaugă expertul, are o mutație care este specifică. Această mutație este la nivelul unui aminoacid care-i permite să intre în celulă mai ușor. Ceea ce iarăși favorizează o modalitate mai intensă de răspândire.

„La fel ca XBB sau XBB 1, și această subvariantă XBB 1.5 are o capacitate de a evita imunitatea postinfecțioasă parțial și pe cea postvaccinală și, de asemenea, o face mai rezistentă la anticorpii monoclonali”, mai spune prof.dr. Emilian Popovici.

În SUA există acum o îngrijorare a specialiștilor care se tem ca, pe lângă XBB, să nu apară și o subvariantă sau variantă nouă din China. „Pentru că evoluția acestui virus pe numere mari – și aici ne referim la China, dar și la SUA, păstrând proporțiile – duce la apariția de subvariante sau variante, dintre care, din păcate, unele sunt performante. Când ai un milion de cazuri pe zi cum se întâmplă în China, la atât de multe replicări, este inevitabil să nu se producă „greșeli”. Unele sunt neutre – nu aduc nimic nou, altele îl fac pe virus mai redutabil”, atrage atenția expertul.

Se cere reintroducerea testării

În contextul apropierii noului an chinezesc și al creșterii numărului de călătorii din China, precum și al ridicării de către această țară a restricțiilor anti-COVID, Uniunea Europeană a anunțat că se va decide o „abordare coordonată” a măsurilor care vor fi luate pentru a limita răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus.

Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sănătate, a declarat că o „imensă majoritate” a țărilor UE vor ca pasagerii care vin din China să fie testați sistematic înainte de a părăsi țara. Totodată, există îngrijorări că datele referitoare la infecții anunțate de autoritățile chineze sunt incomplete, parțiale și insuficiente.