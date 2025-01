Cum afectează „Ordonanța trenuleț” sistemul de Sănătate. Medic: „Ne vom închide cabinetele, vom prioritiza pacienții” ANALIZĂ

Ordonanţa - trenuleţ lovește din plin în bugetul medicilor de familie și de specialitate. Măsurile de austeritate adoptate în ședința de Guvern de luni, 30 decembrie, plafonează valoarea decontată pentru serviciile medicale. Concret, medicii de familie vor încasa pentru punctul pe serviciu tot 8 lei, ca și până acum. În ceea ce-i privește pe medicii de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări, aceștia vor primi în continuare 5 lei pentru punctul pe serviciu. Cât despre medicii stomatologi, aceștia rămân și ei cu aceiași bani: 6.000 de lei pe lună. Însă, anul 2025 vine cu scumpiri pe toate planurile.

Sandra Alexiu: „Va fi o presiune financiară foarte mare pe umerii medicilor de familie”

Sandra Alexiu, președintele Asociației medicilor de familie București-Ilfov, a declarat pentru „Adevărul” că sistemul sanitar și așa subfinanțat a primit din partea guvernanților încă o lovitură. „Aceste măsuri de austeritate vin în ciuda tuturor avertismentelor internaționale care spun că asistența medicală primară trebuie să fie mai bine finanțată. Vin, de asemenea, și în contextul Strategiei Naționale pentru Sănătate care spune că se va investi mai mult în asistența medicală primară”, consideră specialistul.

Majorarea taxelor, de exemplu, va pune o presiune financiară foarte mare pe umerii medicilor de familie, în contextul în care veniturile acestora vor rămâne la același nivel. „Noi plătim chirii pentru sediile în care funcționăm, plus toate utilitățile necesare pentru ca un cabinet medical să funcționeze: facturile la apă și curent. Să nu uităm contractele pe care, de asemenea, trebuie să le onorăm: ridicarea deșeurilor medicale, de exemplu. Și, evident, plătim și salariile asistenților medicali cu care colaborăm”, a mai precizat dr. Alexiu.

Medicul acuză faptul că în sistemul de Sănătate intră o mulțime de bani care, însă, nu sunt eficient distribuiți. „Pentru că nimeni nu a avut curaj să gândească și să implementeze o reformă în adevăratul sens al cuvântului. O reformă care să clarifice cum și unde trebuie să meargă banii în sistem, ce trebuie eliminat și ce nu”.

Sandra Alexiu a mărturisit că, odată adoptată ordonanța autorității, nimeni nu se mai poate gândi la o majorare a punctelor per capita și pe serviciu. „Bine că nu le-au scăzut! Noi și așa am avut banii asigurați cu mare greutate în ultimul trimestru al acestui an. Însă, chiar și așa, aveam o speranță pentru anul care vine. În momentul în care s-a vorbit despre medicina primară ca fiind o prioritate națională, normal că am sperat la ce era mai bine. Nu neapărat că va crește valoarea punctelor, ci că sistemul va primi o infuzie de capital pentru a fi scos din colaps. Mă refer la resursa umană care să asigure asistență primară acolo unde nu există, mă refer la centrele de permanență unde nu mai sunt medici, la numărul din ce în ce mai puțin de cadre medicale care profesează în sistemul sanitar românesc”.

Medicii, puși în situația de a alege ce pacienți să trateze cu prioritate

Dr. Sandra Alexiu este de părere că ordonanța austerității îi va face pe mulți medici de familie să-și închidă, în cele din urmă, cabinetele. „Dacă nu vor mai fi profitabile, normal că se vor închide. Nu ai cum să muncești în pierdere. Noi trăim cu banii aceștia de la o lună la alta. Vor fi oameni care nu vor mai avea cu ce să-și plătească asistentele, utilitățile, ridicarea deșeurilor, curățenia. Noi suntem niște unități private foarte mici. Va trebui, cumva, să ne optimizăm activitatea”. De unde și cum vor face însă rost de acești bani necesari supraviețuirii? „Vor crește prețurile la anumite servicii medicale nedecontate de casă”, a explicat specialistul. Apoi, medicii ar putea fi puși în situația de a alege ce servicii medicale au prioritate și care dintre acestea mai pot aștepta. „Sunt mai bine punctate serviciile de monitorizare a pacienților cu anumite boli cronice și serviciile preventive. Ceea ce înseamnă că medicii vor prefera să facă astfel de consultații, în dauna consultațiilor obișnuite, mai prost plătite, care vor fi temporizate. Acestea vor fi programate pentru mai încolo sau pentru când vor avea medicii timp. Este vorba despre pacienți cu afecțiuni acute sau care vin pentru anumite trimiteri, adeverințe, documente etc. Aceste servicii nu vor mai fi eficiente pentru noi. În schimb, vom alege servicii care aduc mai mulți bani cabinetului”.

Ce o să se întâmple cu pacienții acuți? Vor fi programați și vor aștepta pentru acea programare. „Sau se vor trata singuri, așa cum văd pe internet, sau se vor duce la camera de gardă”, avertizează Sandra Alexiu.

Medic specialist: „Mulți medici vor renunța la contractul cu Casa”

Alina Ciocoiu, medic pediatru şi secretar general al Asociaţiei Profesionale a Medicilor din Ambulator, a explicat pentru News.ro că plafonarea valorilor decontate pentru serviciile medicale va pune în dificultate și cabinetele din ambulatoriul de specialitate, cabinete care nu-şi vor mai putea asigura cheltuielile de funcţionare.

„Au crescut foarte mult cheltuielile încă de anul acesta. Anul viitor ne aşteptăm la creşteri şi mai mari, la materiale sanitare, la alte aparate, consumabile pe care le folosim zi de zi în cabinetele de specialitate, vor creşte preţurile, ne aşteptăm undeva între 15 şi 30%. Cheltuielile cu utilităţile şi cu chiria, nouă ne-au crescut între 30 şi 40% începând cu 1 ianuarie. Deci, ne aşteptăm la un an foarte greu”, afirmă medicul Alina Ciocoiu. „Nu ne vom putea permite să ne păstrăm cabinetele în aceeaşi formulă pe care o avem astăzi”, adaugă dr. Ciocoiu.

„Dintr-o consultaţie de 50 de lei, cât primim azi, banii rămaşi după scăderea tuturor cheltuielilor sunt undeva în jur de 20 de lei pe consultaţie. Foarte puţin. Iar de la anul o să rămânem cu şi mai puţin dacă nu se va mări punctul”, a mai precizat medicul.

Acesta este motivul pentru care mulți medici de specialitate se gândesc dacă mai merită să păstreze angajamentul cu Casa pentru a le oferi pacienților gratuităţile de care au nevoie. „Însă va fi foarte greu pentru orice pacient să scoată bani din buzunar chiar dacă, să spunem, vor fi colegi care poate vor lăsa preţul consultaţiei la 100 de lei. În privat, dacă mergi, în jur de 300, 400 este un preţ mediu”.

Măsuri care se bat cap în cap. Una spunem, alta facem

Conf. Univ. Dr. Marius Ungureanu, director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a atras atenţia asupra discrepanţei dintre obiectivele programului de Guvernare pentru sistemul de sănătate şi prevederile cuprinse în Ordonanţa trenuleţ. Este vorba despre măsuri care se bat cap în cap, spune dr. Ungureanu. „Vedem prevederile legate de îngheţarea valorii punctului pentru servicii, dar, pe de altă parte, dacă ne uităm în programul de guvernare, la secţiunea dedicată sănătăţii vedem o serie de obiective care vizează tocmai consolidarea asistenţei primare şi ambulatorii. Ori cele două măsuri se bat cap în cap. Nu putem să ne propunem ca obiectiv consolidarea asistenţei primare şi ambulatorii pe de o parte, iar în acelaşi timp să afectăm finanţarea corespunzătoare a acesteia, în mod negativ”, a spus dr. Ungureanu.

„Pe de altă parte, nu au trecut decât câteva săptămâni de la lansarea raportului Health at a Glance al OECD, acolo unde am văzut câteva probleme sistemice ale sistemului de sănătate din România: povara foarte mare a deceselor prevenibile, tratabile, şi aşa mai departe care se leagă de o bună funcţionare a sistemului de asistenţă medicală primară şi ambulatorie. Aşadar, avem toate argumentele să vedem că ar trebui să investim în plus în sistemul de asistenţă medicală primară şi ambulatorie, dar această ordonanţă loveşte în exact aceste două domenii. Din punctul meu de vedere, e o curiozitate să vedem cum vom face să avem servicii mai bune la costuri mai mici”, a mai precizat dr. Ungureanu.