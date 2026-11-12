De ce nu își urmează românii tratamentele prescrise. Costul medicamentelor și lipsa explicațiilor medicilor, printre cauze

Doar 23% dintre români spun că urmează întotdeauna tratamentul prescris până la capăt, în timp ce trei sferturi au întrerupt cel puțin o dată un tratament înainte de termen. România rămâne țara din UE cu cea mai mare rată a mortalității tratabile.

Românii se tratează cu medicamente și în lipsa sfatului medicului Foto: Pixabay/Jarmoluk

Motivele invocate pentru întreruperea tratamentului înainte de termenul indicat de medic sunt diverse. Unii renunță pentru că încep să se simtă mai bine, alții uită să continue, iar pentru o parte dintre pacienți costul medicamentelor devine o piedică. În același timp, mulți amână vizita la medic atunci când au dureri persistente și nu cer explicații dacă nu înțeleg diagnosticul.

Datele apar într-un studiu realizat de CURS pentru platforma #UndeDoare, dezvoltată de Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest), și conturează o imagine îngrijorătoare asupra felului în care românii își gestionează problemele de sănătate. Cercetarea a fost realizată la jumătatea anului 2026, pe un eșantion național de 1.067 de adulți, prin interviuri față în față.

Rezultatele vin în contextul în care România înregistrează cea mai mare rată a mortalității tratabile din Uniunea Europeană, poziție nedorită pe care ne situăm de ani de zile. Potrivit datelor Eurostat, în 2023, rata standardizată a fost de 199,7 decese la 100.000 de locuitori cu vârste sub 75 de ani, față de media europeană de 86,8. Nivelul din România a fost de aproximativ 2,3 ori mai mare decât media UE, potrivit datelor care indică decese care ar fi putut fi evitate prin intervenții medicale la timp și eficiente.

Mulți renunță la tratament când încep să se simtă mai bine

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului CES Bucharest este că respectarea tratamentului prescris rămâne o problemă pentru o mare parte dintre pacienți. Doar 23% dintre respondenți spun că urmează întotdeauna tratamentul până la final. Trei din patru declară că li s-a întâmplat să îl întrerupă înainte de termen.

Cel mai frecvent motiv este unul aparent simplu: 34% dintre respondenți au renunțat la medicamente pentru că au început să se simtă mai bine. Alți 21% au uitat sau nu au mai continuat tratamentul, 13% au spus că era prea scump, iar 7% au renunțat de teama efectelor secundare.

Întreruperea unui tratament fără recomandarea medicului poate avea consecințe diferite, în funcție de boală și de medicamentele prescrise. Faptul că simptomele s-au ameliorat nu înseamnă întotdeauna că problema de sănătate a dispărut. În cazul unor afecțiuni cronice, de exemplu, tratamentul are tocmai rolul de a ține boala sub control, chiar și atunci când pacientul nu mai resimte simptome.

Datele nu arată însă că toate întreruperile au aceleași cauze. Unele țin de felul în care pacienții înțeleg recomandările medicale, altele de dificultatea de a urma un tratament pe termen lung sau de posibilitățile financiare.

Ce fac românii când au o durere

Studiul mai arată că mulți români amână să ceară ajutor medical chiar și atunci când o durere sau un disconfort persistă. Doar 13% dintre respondenți spun că discută cu medicul despre simptomele persistente sau recurente.

Un procent de 34% au declarat că aveau, chiar în perioada în care au fost intervievați, o durere sau un disconfort despre care nu au vorbit niciodată cu un medic, pentru că nu li se pare ceva grav. Alți 20% știu că ar trebui să ajungă la consultație, dar amână, în timp ce 14% spun că probabil nu vor merge niciodată la medic pentru problema respectivă.

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Atunci când o durere persistă mai multe zile, 39% iau un medicament pe care îl au deja acasă sau cumpără unul din farmacie, fără să consulte un medic. Alți 23% caută informații pe internet. Doar 12% își fac o programare să afle de la un specialist care este, de fapt, cauza.

La mijloc nu este întotdeauna doar lipsa de preocupare pentru propria sănătate. Potrivit aceluiași studiu, 19% dintre respondenți nu au ajuns la medic în ultimele 12 luni pentru o durere persistentă pentru că nu au avut timp sau bani pentru consultație.

Aproape șase din zece români nu înțeleg întotdeauna limbajul medical

O altă problemă semnalată de cercetare ține de comunicarea dintre pacienți și personalul medical. 58% dintre respondenți spun că aud des sau foarte des, în discuțiile cu medicii sau farmaciștii, termeni medicali pe care nu îi înțeleg.

La ultima consultație în care au primit un diagnostic, numai 34% au înțeles complet explicațiile medicului. Alți 22% spun că nu au înțeles prea bine, dar nici nu au cerut lămuriri.

Lipsa unor explicații pe înțelesul pacientului poate face mai dificilă respectarea tratamentului. Dacă omul nu știe exact ce problemă are, de ce trebuie să ia un medicament sau cât timp trebuie să îl administreze, riscul de a renunța ori de a urma incorect recomandările poate crește.

Medicamentele, o cheltuială greu de suportat pentru unii pacienți

Costul tratamentului apare și el printre motivele pentru care pacienții renunță la medicamente. Potrivit studiului CES Bucharest, 13% dintre respondenți au întrerupt un tratament pentru că era prea scump.

Problema este cu atât mai importantă cu cât, potrivit profilului de țară State of Health in the EU 2025, realizat de OCDE și Comisia Europeană, asigurarea publică din România acoperă doar aproximativ jumătate din costurile medicamentelor eliberate în farmacii. Medicamentele reprezintă, de asemenea, o parte importantă din cheltuielile pe care oamenii le suportă direct pentru sănătate.

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Același raport arată că, în 2024, 6% dintre românii care au avut nevoie de îngrijiri medicale nu au primit serviciile respective din cauza costurilor, a distanței până la unitatea medicală sau a timpilor de așteptare. În rândul persoanelor expuse riscului de sărăcie, proporția a ajuns la 15%.

România are cele mai multe decese tratabile din Uniunea Europeană

Datele despre comportamentul pacienților trebuie privite și în contextul rezultatelor generale ale sistemului de sănătate. Potrivit Eurostat, România a avut în 2023 cea mai ridicată rată standardizată a mortalității tratabile din UE: 199,7 decese la 100.000 de locuitori sub 75 de ani, comparativ cu 86,8 la nivel european.

Profilul de țară State of Health in the EU 2025, realizat de OCDE și Comisia Europeană, indică drept principale cauze ale mortalității tratabile în România cardiopatia ischemică, pneumonia și accidentul vascular cerebral. Raportul evidențiază și diferențe foarte mari față de media europeană în cazul hipertensiunii arteriale și pneumoniei, pentru care mortalitatea tratabilă din România este de aproape șase ori mai ridicată.

Hipertensiunea este un exemplu relevant: poate fi depistată printr-o măsurare simplă a tensiunii arteriale și ținută sub control cu tratament medicamentos. Nediagnosticată sau tratată incorect, poate duce însă la infarct, accident vascular cerebral și deces prematur.