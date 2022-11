Colesterolul „bun” nu oferă protecție împotriva bolilor de inimă, cum se credea anterior - STUDIU

Timp de decenii, medicii le-au spus pacienților lor că un nivel ridicat de HDL, cunoscut și sub numele de „colesterol bun”, i-ar putea proteja de bolile de inimă. Dar un nou studiu sugerează că a avea o cantitate mai mare de așa-numitul „colesterol bun” nu înseamnă un risc mai mic de atac de cord, potrivit NBC News.

O analiză a datelor de la aproape 24.000 de adulți americani a arătat că un nivel prea mic de colesterol HDL a fost asociat cu un risc crescut de boli de inimă - la adulții albi, dar nu și la adulții de culoare, au raportat luni cercetătorii în Journal of the American College of Cardiology.

Noile constatări i-au surprins pe cercetători, care inițial și-au conceput studiul pentru a înțelege cum nivelul colesterolului la adulții de vârstă mijlocie de culoare și la cei albi, fără boli de inimă, le afectau sănătatea. Cercetările anterioare privind colesterolul „bun” și bolile de inimă au constat în principal în adulți albi.

„Nu mă așteptam la acest rezultat”, a declarat autorul principal al studiului, Nathalie Pamir, profesor de medicină cardiovasculară în cadrul Școlii de Medicină a Universității de Sănătate și Știință din Oregon. „Și cu siguranță nu mă așteptam ca nivelurile scăzute să nu aibă nicio valoare predictivă pentru adulții de culoare.”

Noua cercetare, cofinanțată de National Institutes of Health, face parte dintr-un număr tot mai mare de dovezi care contestă faptul că un nivel ridicat de colesterol HDL protejează împotriva bolilor de inimă, spun experții, deși este posibil ca oamenii să nu înțeleagă întotdeauna mesajul.

„Aceia dintre noi care au un nivel ridicat de HDL au primit felicitări din partea medicilor noștri”, a declarat Pamir, care este, de asemenea, cercetător la Centrul de Cardiologie Preventivă din cadrul Institutului Cardiovascular Knight al OHSU. „HDL-ul vostru este bun, așa că nu vă faceți griji. Sunteți protejați”.

Lipoproteinele cu densitate scăzută, sau LDL, contribuie la acumulările de grăsime în artere, crescând riscul de atac de cord și accident vascular cerebral. Mult timp s-a crezut că lipoproteinele cu densitate mare, sau HDL, sunt protectoare deoarece transportă colesterolul la ficat, unde este eliminat.

Ceea ce este mai clar acum este că un HDL ridicat nu face decât să se adauge la numărul colesterolului total.

„Pe scurt, este tot colesterol”, a spus Pamir. „Tot mai multe studii ies la iveală și arată că nivelurile HDL de peste 80 sunt dăunătoare în ceea ce privește rezultatele cardiovasculare.”

Constatările sugerează că algoritmii utilizați pentru a calcula riscul de boală coronariană al unui individ trebuie să fie ajustați, deoarece în prezent arată un risc mai mic dacă HDL este ridicat, a spus Pamir.

De asemenea, calculele de risc trebuie să țină cont de rasă, a spus ea, adăugând că diferențele observate la adulții de culoare pot fi datorate mai degrabă factorilor socio-economici decât geneticii.

În momentul de față, un accent major ar trebui să fie pus pe cifra colesterolului total, a spus Pamir.

Nivelurile de colesterol sunt măsurate în miligrame pe decilitru de sânge (mg/dL). Potrivit Asociației Americane a Inimii, nivelul optim al colesterolului total pentru un adult este de aproximativ 150 mg/dL, cu niveluri LDL la sau sub 100 mg/dL.

Pentru a analiza mai îndeaproape impactul HDL asupra riscului de boli coronariene, Pamir și colegii săi au apelat la datele din studiul Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS). Cercetătorii s-au concentrat asupra a 23.901 participanți de vârstă mijlocie, de culoare și albi, care au fost recrutați între 2003 și 2007 și care nu sufereau de boli de inimă la început.

Pe parcursul unei perioade medii de urmărire de 10,7 ani, s-au înregistrat 1.615 evenimente cardiovasculare, 41,1% la participanții de culoare și 45,5% la femei. Nivelul ridicat de LDL și nivelul unei alte grăsimi cunoscute sub numele de trigliceride au fost asociate cu un risc crescut de boli coronariene la participanții de culoare și la cei albi.

Nivelurile scăzute de HDL au fost asociate cu un risc crescut de boală coronariană la participanții albi, dar nu și la participanții de culoare.

Dr. Howard Weintraub, director clinic al Centrului pentru prevenirea bolilor cardiovasculare din cadrul Diviziei de cardiologie Leon H. Cheney de la NYU Langone Health, speră ca oamenii să înțeleagă mesajul că nivelurile ridicate de HDL nu oferă protecție.

„La propriu, zilnic vine cineva la cabinetul meu cu un HDL de 80 sau 90”, a declarat Weintraub, care nu a fost implicat în noua cercetare. „Când le spun că asta nu înseamnă că sunt protejați, devin abătuți pentru că medicul lor le-a spus să nu-și facă griji cu privire la colesterolul rău, deoarece nivelul de colesterol bun este bun.”

Ideea că HDL era protector a fost atât de acceptată încât companiile farmaceutice au dezvoltat medicamente care au crescut „nivelul HDL cu 100%, iar oamenii au murit”, a spus Weintraub.