Care sunt metalele grele ce fac rău organismului. Simptomele, explicate de un nutriționist

Nutriționistul arădean, Luminița Catană, ne vorbește despre metalele grele din organism și efectele lor asupra sănătății. În unele cazuri, acumularea de metale grele în corp se produce în timp foarte scurt, în altele în ani.

Aceasta spune că și metelele ușoare luate necorespunzător pot afecta organizmul.

„Toată lumea a auzit despre calciu, magneziu și sodiu, dar mai puțini știu că acestea fac parte din metalele ușoare de care organismul are nevoie în cantități relativ mari și sunt benefice atunci când sunt în balanță. Fierul, este un metal greu, dar cu rol important în organism și atunci când scade sub limita are consecințe dramatice. Cuprul este un alt metal greu de care avem nevoie și care susține echilibrul kilogramelor de exemplu, dar în exces aduce prejudicii sănătății noastre. Fierul, seleniul, cuprul, cromul, zincul, manganul, molibdenul, fluorul, cobaltul sunt exemple de metale grele de care organismul are nevoie, așa numitele metale grele esențiale, dar când trec de limita admisă devin nocive pentru organism. De aceea și dozarea suplimentelor se face cu ințelepciune”, spune Luminița Catană.

Aceasta mai afirmă că un alt subset de metale grele le include pe cele folosite terapeutic în medicină: aluminiul, bismutul, aurul, galiul, litiul și argintul.

Ele pot fi prezente în diverse preparate sau pansamente, creme și pot aduce efecte negative, administrate în exces sau atunci când mecanismele de detoxifiere ale organismului sunt mai puțin funcționale.

„Plumbul, arsenicul, mercurul fac parte din categoria de metale grele cu efect deosebit de nociv asupra organismului. Majoritatea metalelor grele ajung în organism prin sistemul digestiv, prin alimentele contaminate, în special conserve, pește, fructele de mare, cafea, iar consumatorii consecvenți de bere au concentrații relativ crescute de plumb în sânge. Produsele cosmetice în general, de îngrijire corporală, detergenții, produsele de curățenie sunt și ele responsabile de excesul de metale grele din corp. Și mediul de muncă poate fi un factor de intoxicare cu metale grele”, mai adaugă nutriționistul arădean.

Metalele grele se găsesc în mod natural în sol, dar devin prea concentrate procentual datorită poluării: pesticide, minerit, deșeuri industriale, emisii auto, vopsele, lemn tratat chimic, fertilizanți. De la vopsele de păr la anumite bomboane, de la paste de dinți la folia de aluminiu folosită extrem în gastronomie și gătit acasă, de la vasele de bucătărie la apa potabila ce trece prin țevi ce conțin plumb, vopsele ce conțin peste limita admisă plumb, alimente, fructe și legume, devin toate o sursă de cumulare de metale grele în organism .

„În unele cazuri cumularea de metale grele în corp se produce în ani, dar există și situații în care în timp foarte scurt putem cumula o cantitate foarte mare de metale grele în organism. Intoxicația rapidă cu metale grele este foarte gravă și poate duce la orbire, distrugerea sistemului nervos central, anomalii psihice, probleme cardiovasculare și chiar deces în cazurile grave”, specifică Luminița.

Care sunt simptomele

Aceasta precizează faptul că prezența metalelor grele în corp este manifestată prin diferite simptome care sunt exprimate și este important să luam atitudine: iritabilitate și insomnie, copii prea lenți sau hiperactivi, probleme digestive ce nu dispar nici măcar după corecție și care pot alterna de la scaune diareice, constipație, crampe abdominale puternice, oboseala cronică, părul este afectat în mod deosebit, gingii sângerânde, slăbiciune, dureri musculare și articulare, declanșare afecțiuni autoimune.

„În funcție de intoxicația cu un anumit metal, simptomele pot varia. Dar din păcate se ajunge greu la un diagnostic corect, deși teoretic există posibilități de diagnosticare rapidă. Marea mea bucurie este că am pacienți care după ce au urmat sau urmează consecvent planurile și detoxifierile regulate au o stare generala mult mai bună și sănătatea lor s-a îmbunătățit simțitor”, mai adaugă Luminița Catană.