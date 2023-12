Anemia provocată de lipsa de fier. Un medic nutriționist ne spune la ce simptome să fim atenți

Nutriționistul arădean Luminița Catană ne vorbește despre anemia feriprivă (anemia datorată lipsei de fier). Aceasta spune că de regula simptomele sunt cele care ne aduc mai devreme sau mai târziu la medic.

Anemia este un cuvânt frecvent folosit, mai mult sau mai puțin conștient, însă anemia feriprivă reprezintă cea mai frecventă formă de anemie și este legată în mod special de nutriția și absorbția din alimentație. Diagnosticul se stabilește prin analize de laborator și se face un diagnostic diferențial clar față de alte tipuri de anemii, cum ar fi talasemia, anemia sideroblastică sau saturnismul.

Fiecare organ și țesuturile noastre au nevoie de oxigen, care vine transportat de către globulele roșii de sânge - eritrocitele- din plămâni. Când scade cantitatea de globule roșii, implicit scade și calitatea de fier și apoi cea de oxigen care este influențat implicit de globule roșii și fier.

„De regulă simptomele sunt cele care ne aduc mai devreme sau mai târziu la medic. Dar anemia feriprivă nu este un diagnostic definitiv, ci o consecință a altor afecțiuni, atitudini alimentare. Deseori simptomele pot fi confundate cu alte afecțiuni și este necesar să avem un diagnostic corect”, spune Luminița.

Simptomele sunt: stare de oboseală marcată, slăbiciune, scădere a rezistenței la efort, lipsa poftei de mâncare și a energiei, aspect galben al pielii, cefalee, unghii fragile, piele uscată, amețeală, dificultăți de respirație, ritm cardiac crescut, dureri în zona pieptului, senzația de picioare și mâini reci, căderea părului, apetit pentru lucruri care nu sunt alimente- pământ, gheață, hârtie, dificultăți de concentrare, umflarea limbii, senzația de înțepături la nivelul picioarelor și sindrom al picioarelor neliniștite - o nevoie acută de a mișca picioarele atunci când suntem în pat.

Cauzele pot fi multiple

„Cantitatea necesară fiecărui organism depinde de vârstă și sex. Bărbații au nevoie de 8 mg de fier pe zi, iar femeile în jur de 18 mg. Fierul provenit din alimentație se absoarbe la nivel de intestin subțire și este influențat de anumite alimente. De exemplu: carne și ascorbați sau inhibat de calciu, lactate, cafea, vin. Este vorba de două tipuri de fier: hem - provenit din carne și cel non hem provenit din surse vegetale și lactate. Acesta din urma este influențat de factori proveniți din alimentație și digestie. Din fericire organismul are un mecanism de autoreglare, care aduce corecție la nivelul absorbției de fier. Deficitul de fier apare când nevoia de fier a organismului este mai mare decât absorbția fierului din alimentație. Fierul alimentar este absorbit la nivel gastrointestinal. Odată se eliberează în sânge unde transferina- o altă proteină- se lipește de el și îl transmite către ficat. Aici este stocat sub forma de feritină și eliberat în funcție de necesități pentru a susține producerea constantă de globule roșii”, adaugă Luminița Catană.

Acestea sunt: dietă deficitară – influențată enorm de statusul social, dar și de alimentația haotică, tulburari de absorbție, ciclul menstrual prelungit, sarcina și alaptarea- datorită necesarului crescut de fier, intervenții chirurgicale majore sau traume psihice, afecțiuni gastrointestinale, boala celiaca, boala Chron, boli inflamatorii intestinale- colitele ulcerative, ulcerul peptic, dupa intervenții bariatrice, vegetarieni sau vegani- este relevant controlul fierului și suplimentat adecvat.

Se mai întâlnește la copiii care consuma mai mult de 500 ml lapte de vacă pe zi - care este sărac în fier și poate produce iritații intestinale, împiedicând astfel absorbția de fier.

Mai pot fi pierderi de sânge datorate unor afecțiuni- ulcer gastrointestinal, varice esofagiene, litiaza renală, fibrom uterin, hemoptizii în TBC, cancer esofagian, gastric sau de colon, esoagita, diverticulita, sângerări nazale cronice, donare frecventă fără corecție, pierderi de sânge în urină ca urmare a unor disfuncții la nivelul rinichilor sau vezicii urinare, consumul excesiv de medicamente nesteroidiene- ibuprofen, aspirina de exemplu și hemoroizi.

Complicații

Nutriționistul mai spune că anemia feriprivă poate avea forme ușoare sau severe. Cele mai frecvente complicații sunt: cele cardiace- tulburări de ritm cardiac, implicit mărirea inimii și insuficiență cardiacă, în cadrul sarcinii anemia feriprivă netratată creste riscul de naștere prematură, avort spontan sau bebeluși subponderali, tulburări de creștere și o expunere mai mare la infecții, malformații congenitale și tulburări cognitive, depresie.

Diagnosticul se face prin analize de laborator.