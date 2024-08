Piramida - curcubeu, fenomen optic uimitor apărut pe cer, de Sfânta Maria: „M-a lăsat fără grai” FOTO

O furtună dezlănțuită pe Valea Mureșului din Hunedoara a dat naștere unui fenomen optic uimitor: Piramida - curcubeu a fost surprinsă în imagini de două hunedorence.

Cristina Henț, o tânără din județul Hunedoara, și mama sa, Simona, au fotografiat un fenomen optic neobișnuit, vizibil pe cer în timpul sărbătorii Sfintei Maria din 15 august.

Aflate la Sântuhalm, pe valea Mureșului, cele două au surprins în imagini un curcubeu sub forma unei piramide, format deasupra dealurilor care mărginesc Valea Mureșului, la Deva.

„Peste Mureş, era urgie, se vedea că plouă foarte tare şi erau foarte multe fulgere. A început să bată vântul şi unde stăteam noi, atât de tare că mi-a zburat şapca de pe cap. La un moment dat, un fulger foarte mare a lovit pe un deal, undeva în zona Hărău, cred. După fulger, din aceea zonă s-a ivit o lumină albă, foarte frumoasă ţinând cont că totul în jur era întunecat. Apoi aceea lumină s-a desfăcut în curcubeu, unul care avea o formă nemaivăzută. Era atât de frumos şi ciudat, că m-a lăsat fără grai!”, a relatat Cristina Henţ, potrivit publicației locale on-line Replica.

Curcubeul cu forma ciudată se înfățișat în mijlocul cerului întunecat, iar la un moment dat razele soarelui au făcut ca „piramida curcubeu” să se dubleze.

Fenomene meteo uimitoare în Munții Metaliferi

Valea Mureșului și Munții Metaliferi sunt „de văzut” atunci când au loc furtuni puternice.

În ultimii ani, mai mulți localnici au surprins în imagini, în timpul fenomenelor meteo extreme, scene uimitoare. În luna iunie, o furtună abătută peste Munții Metaliferi, mărginiți de Valea Mureșului, a dat naștere unor fenomene meteorologice rar întâlnite.

Norii întunecați și denși au acoperit cerul deasupra orașului Brad și au dezlănțuit o furtună care a dat fiori localnicilor, prin șirul de tunete și descărcări electrice. Din spatele casei unde locuiește, fotograful Marius Turc a fotografiat arcada luminoasă făcută de fulgere, deasupra Munților Metaliferi, și trăsnetul care a lovit în același timp Pământul.

„Spre seară am ieșit în grădină, chiar pe când furtuna se apropia de noi. Totul a durat vreo cinci minute, în care am avut noroc să surprind în imagini acel trăsnet. Nu eram însă pregătit ca el să lovească așa de aproape de mine, cerd că a fost la vreo 300 de metri de locul unde mă aflam. După acest mare trăsnet a început ploaia și am coborât drona. A fost destul de riscant, dar am scăpat cu bine”, relata Marius Turc, pentru adevarul.ro.

Imaginea publicată de fotograful din Brad pe Internet a stârnit numeroase reacții. Dincolo de aprecieri și felicitări, unii români au încercat să ofere explicații pentru fenomenul meteorologic surprins la Brad, într-un ținut care păstrează în adâncurile sale unele dintre cele mai bogate resurse de metale prețioase din Europa.