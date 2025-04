Politologul Alin Fumurescu, profesor de filosofie politică la University of Houston, în SUA, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, cum a apărut trumpismul ca reacție la progresismul de tip woke, cine i-a netezit calea spre succes și ce va urma pentru SUA și întreaga lume, pe termen mediu și lung.

Profesor de filosofie politică la University of Houston, în SUA, și director al Tocqueville Forum for American Ideas and Institutions, Alin Fumurescu vorbește, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre apariția trumpismului, extrema dreaptă americană și europeană, dar și despre cealaltă extremă – stânga progresistă din SUA și Uniunea Europeană.

Dacă unii politologi și analiști susțin că originile trumpismului și a MAGA s-ar afla în filosofia lui Peter Thiel, fondatorul PayPal, și în acceleraționism (n.r. - doctrină care susține că progresul tehnologic și capitalismul trebuie accelerate pentru a formula noi sisteme politice și economice), Alin Fumurescu consideră că lucrurile sunt în realitate mult mai simple.

„Nu cred că trebuie să căutăm originile trumpismului în altă parte decât la Donald Trump. Dar e adevărat că, mai ales în ultima vreme, Trump s-a bazat mult pe o grupare de miliardari celebri, cunoscuți de toată lumea, care i-au finanțat o bună parte din campania electorală, iar acum îi sunt alături”, punctează Fumurescu.

Trump și magnații tech

Concret, Donald Trump s-a bazat și se bazează foarte mult pe un nucleu dur de susținători, magnați din zona tech. Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg sunt cele mai importante nume. În Monarhia AI”, jurnalistul și filosoful Mihnea Măruță, prieten și fost colaborator cu Alin Fumurescu, a scris despre o grupare de miliardari avându-i ca vârf de lance pe cei enumerați. Mai departe, spune Măruță, aceștia ar fi tentați să întemeieze așa-numite orașe și teritorii autonome în interioriul statelor naționale, bazate pe o nouă doctrină și pe un extremism de dreapta cu tendințe spre misticism. Aici, Fumurescu își contrazice prietenul.

„I-am spus și lui, pentru că noi suntem prieteni buni, am lucrat cu el mult timp, i-am fost redactor-șef la Ziua de Nord-Vest și la Ziua de Cluj, dar și la Clujeanul, deci i-am spus cu toată dragostea și cu toată prietenia că aici se apropie prea mult de teoria conspirației și știu că nu se supără”, spune Alin Fumurescu.

În opinia sa, este greșit și ca trumpismul să fie clasat în categoria extrema dreaptă. În schimb, Alin Fumurescu este de acord că trumpismul a apărut ca reacție virulentă la extrema stângă, progresistă, și la ideologia woke și cancel culture.

Trumpismul, o reacție virulentă la woke și cancel culture

„Fără nicio discuție, MAGA a fost alimentată, să zicem așa, de această mișcare căreia unii îi zic extremă dreaptă. Însă nici nu știu de ce folosește lumea termenul extrema dreaptă în cazul MAGA. Pentru ca MAGA e cumva dincolo, e mult mai complicată. Evident că Trump, care în opinia mea e cel care a făurit trumpismul, că nu degeaba îi și poartă numele, a profitat de situația existentă, de nemulțumirile populației, a americanului de rând. Iar trumpismul a profitat din plin de woke, de acel cancel culture, de așa numita corectitudine politică și de multe dintre aberațiile extremei stânga. Și acum s-a întors bumerangul, pentru că ei, mă refer la woke, au exagerat foarte mult și-au reușit să-și impună politicile. E vorba de politici de multe ori absurde, pentru că nu doar trumpismul e absurd. Tot ce e la extremă, indiferent că e de dreapta sau de stânga, e absurd”, explică profesorul român.

Creșterea extremei stânga în SUA și Europa nu doar a alimentat trumpismul, dar i-a și „înrăit” pe susținătorii MAGA. Rețeta nici măcar nu a fost una nouă. Pe acest val woke și cancel culture promovat dinspre stânga, care i-a făcut pe majoritatea americanilor să răbufnească, a apărut populismul de tip MAGA, care le-a promis oamenilor de rând că vor fi în centrul atenției, că majoritatea va conta măcar la fel cât contează minoritățile promovate de woke și că Statele Unite ale Americii vor urmări interesele americanilor și se vor concentra pe rezolvarea problemelor interne și nu pe cele externe.

„Evident, pe fondul acesta woke s-a creat o nemulțumire tăcută la mai multe categorii socioprofesionale, nemulțumire care a explodat și a găsit o supapă în mișcarea MAGA. Eu aici sunt absolut de acord cu cei care susțin că MAGA nu ar fi ajuns ce a ajuns dacă nu se urca pe acest val de nemulțumire față de acțiunile stângii progresiste, fără ca cineva să le caute vreo scuză unora sau altora”, spune Fumurescu.

În România, mai spune Alin Fumurescu, ajunge mai ușor informația propagată de presa de stânga din SUA și Europa de Vest. Astfel, greșelile lui Trump sunt hiperbolizate, iar erorile rivalilor politici sunt trecute cu vederea.

Așa s-a întâmplat de pildă înaintea alegerilor din SUA, când deși devenise evident că fostul președinte Joe Biden avea probleme serioase cognitive, presa de peste Atlantic a preferat să ascundă unele lucruri sub covor și l-a atacat non-stop pe Donald Trump, sfârșind prin a-l victimiza și a-i da puncte prețioase în campania electorală.

Așa s-a ajuns, spune Alin Fumurescu, ca informații neverificate, pentru a nu li se spune fake-news, să fie rostogolite de colo până colo. Așa s-a ajuns la invenții și la faptul că până și unele lucruri banale au ajuns să fie manipulate. Și dă și un exemplu: falsul scandal cu ouăle americane, care, a scris o parte a presei, nu mai există în America.

Cum se rostogolesc fake-news-urile din SUA în România

„Din păcate, până și mass-media să zicem tradițională din SUA și nu numai are anumite probleme. Și mă refer inclusiv la presa de calitate. Din păcate, România și presa din România tinde să fie ușurel părtinitoare. Și nu e atât vina presei din țară, nu o critic, cât faptul că preia informații cu precădere doar de la o parte a presei americane. Și atunci vedem cum de multe ori nici măcar nu se mai verifică informația din mai multe surse, așa cum cer cutumele jurnalismului. Așa am văzut de curând în America, dar apoi preluată și în România treaba cu ouăle care nu se mai găsesc și s-au scumpit în America peste măsură. Ei bine, poate pe costa de Est să fi fost o criză a ouălor, deși am dubii. Vă anunț că aici în Houston cel puțin n-a existat niciodată o criză a ouălor, nici rafuturi goale sau oameni care să se bată pentru un ou. Ca exemplu, am luat ultima dată acum o săptămână 12 ouă cu vreo 3 dolari, așa că prețurile nu sunt cele despre vorbesc unii”, susține Fumurescu.

Trump și administrația sa înseamnă mediocritate

Asta nu înseamnă că administrația Trump ar fi una performantă sau că ar trebui menajată și nu ar trebui criticată pentru marile sale erori.

„Administrația Trump este foarte slabă. Din păcate, rivalii de la partidul democrat sunt la pământ acum și nu reușesc să se ridice. E rău pentru America să nu existe o opoziție veritabilă. E rău că opoziția e foarte slăbită. Iar Trump face greșeli după greșeli. Personal îi imput această apropiere de Rusia, care este cea mai mare greșeală cu putință. Trump crede că îi va putea folosi pe ruși împotriva Chinei, fiindcă într-adevăr China repezintă marea provocare pentru SUA. Dar e o greșeală că face favoruri Rusia, ar trebui să susțină Ucraina. Inclusiv mulți republicani îi reproșează acest lucru”, punctează Alin Fumurescu.

O altă greșeală imensă a lui Trump este impunerea de taxe și tarife Uniunii Europene și unor țări ca Mexic și Canada. E o mutare profund greșită, spune Alin Fumurescu.

„Nu înțeleg acest lucru nici economiștii de stânga, nici cei de dreapta. Nimeni nu înțelege de ce face asta. Dar se va întoarce împotriva lui. La un moment dat te izbește realitatea în cap. Trump face o mare greșeală cu ele. O va plăti americanul, cetățeanul american de rând, iar asta îl va eroda pe Trump și îi va eroda pe republicani”, adaugă el.

Pierderi importante au suferit și miliardarii care îl susțin pe Donal Trump, dar unii dintre ei au și câștigat bani serioși. Nu întâmplător, Donald Trump a ajuns chiar să fie anchetat pentru manipularea pieței financiare din Statele Unite ale Americii.

„E adevărat că la ei încă o dată nu se simte foarte tare. Noi auzim a pierdut cutare 100 de milioane. Mă rog, dacă ai nu știu câte trilioane 100 de milioane nu-i chiar așa mult. Probabil că unii dintre ei au pus o presiune, adică aproape sigur au pus o presiune fantastică pe Trump să renunțe cel puțin temporar la taxe la noi. Și Trump riscă să mai aibă o problemă. Dintr-o dată bursa a crescut și mulți au făcut o căruță de bani. Acum Trump este anchetat pentru manipularea pieței financiare, ceea ce e corect să se întâmple, pentru că el cu trei ore înainte de a renunța la impunerea tarifelor a spus clar că cine e băiat deștept cumpără acum acțiuni și nu o să regrete. Iar peste trei ore acțiunile au explodat din nou după ce s-au prăbușit. Într-adevăr, mulți dintre cei care l-au susținut în campania electorală au făcut averi foarte mari”, susține politologul.

China, un adversar de calibru pentru Trump

Marea confruntare a lui Donald Trump va fi cu China, „inamicul public numărul 1 pentru SUA”. Războiul comercial care tocmai a început între SUA și China va fi teribil de greu și nu este evident că americanii ar putea să-l câștige.

„China o să reziste adică nu o să cedeze pentru că aici avem de-a face cu două supra-puteri, dintre care una acum începe să-și câștige sau să-și dobândească statutul de supraputere, iar Xi Jinping, ca și președinte autoritar, nu o să cedeze primul. Posibil ca până la urmă Trump să fie nevoit să facă unele concesii sau să schimbe ceva”, afirmă Fumurescu.

Singurul lucru bun ar putea fi că Donald Trump nu pare dispus să cedeze în fața Chinei și și-a reafirmat susținerea pentru Taiwan. Iar modul de a negocia al președintelui Trump este incomod pentru lideri autoritari precum Xi Jinping și Vladimir Putin, care se lovesc de stilul impredictibil al americanului. Altfel spus, Donald Trump pare decis să urmeze o politică de ambiguitate strategică care ar putea să dea unele rezultate.

Ambiguitate strategică marca Donald Trump

„Vedem că toată lumea e derutată complet. Nu știi ce va face și din acest punct de vedere, cum să zic, e mai rău decât în primul său mandat, e mai impreivizibil. Ambiguitatea asta strategică e într-adevăr bună când negociezi cu Xi Jinping, când negociezi cu Putin, cu mai știu eu ce alți lideri autoritari, cu dictatori. Da, asta poate fi benefică și a demonstrat cel puțin în primul său mandat că per ansamblu strategia asta a fost benefică și cu Coreea de Nord, și cu Iranul, și cu China, și cu Rusia. Dar acum nu mai știe lumea nici ce o să facă cu Rusia și cu China. Acum asta e important, ar fi foarte important să slăbească China și să o decupleze de Rusia. Pentru că China nu e Rusia, e mult mai puternică și are ambiții mult mai mari. Nu există garanții că va reuși. Chinezii într-adevăr au planuri foarte mari, nu ca rușii. Rușii acum ne interesează pe noi din cauză că sunt la porțile României, însă marele pericol rămâne China pe termen lung. Nu doar pentru americani, ci pentru toată lumea”, susține Fumurescu.

Alin Fumurescu nu-i uită nici pe așa-zișii suveraniști din România. În opinia sa, aceștia nu au niciun fel de trecere pe lângă Donald Trump și nici printre oamenii importanți din administrația Trump. Mai mult, deși aceștia fac eforturi să fie percepuți ca susținători ai MAGA, sunt ignorați pe bună dreptate la Washington. „Mă refer la George Simion, Diana Șoșoacă și Călin Georgescu. Acești oameni pretind că sunt suveraniști, dar probabil că nu înțelege niciunul dintre ei ideea de suveranism și ce implică adevăratul suveranism. Și nici nu au cum să o înțeleagă, unii dintre ei nu știu pe ce lume se află. Altfel cum să se gudure pe lângă Trump, dar în același timp să vrea să fie și cu Putin? Bonus, dacă se poate, ei ar vrea să fie un pic, nu de tot, dar să fie și cu Uniunea Europeană, că de acolo vin banii. Adică un pseudo-suveranism”, mai spune Alin Fumurescu.

Cine e Alin Fumurescu

Profesor de științe politice la University of Houston, Alin Fumurescu a absolvit Facultatea de Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și a condus ziare regionale și locale în Cluj înainte de a se dedica în totalitate carierei academice. Alin Fumurescu are două masterate în științe politice, la Institut Européen des Hautes Études Internationales Nisa (Franța) și la Univesity of Missouri (SUA). Şi-a susţinut teza de doctorat, „Compromise and Representation: A Split History of Early Modernity“, la Indiana University, în Statele Unite ale Americii. Teza lui de doctorat a primit premiul Leo Strauss al American Political Science Association pentru cea mai bună teză de doctorat în filosofie politică din 2012-2013. În afara articolelor din mass-media, a celor din jurnalele academice si a volumelor editate, a publicat si două monografii, ambele apărute la Cambridge University Press. Prima, Compromise: A Political and Intellectual History (2012), a fost aleasa de CHOICE în Top 25 cele mai bune carti academice din toate domeniile publicate în acel an, tradusa ulterior inclusiv în chineză și romana, cu un nou capitol dedicat Romaniei, la editura Humanitas. A doua carte, Compromise and the American Founding: The Search for the People’s Two Bodies, a apărut în 2019.