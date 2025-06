Plajele din Mamaia au fost cucerite de o barieră verde și mirositoare de alge, iar turiștii sunt dezamăgiți de condițiile din stațiune. Străinii compară situația cu un experiment de biologie.

În Mamaia, algele s-au întins pe sute de metri de nisip. Vizitatorii sunt deranjați nu doar de aspectul neplăcut, ci și de mirosul insuportabil. Doar câțiva turiști au mai rămas pe șezlonguri, iar foarte puțini s-au încumetat să intre în apă. Mulți au părăsit zona, preferând alte stațiuni.

„Venisem şi noi să ne bucurăm de soare, de apă, de plajă. Cum poţi să stai în mizeria care este aici?”, întreabă indignată o turistă. „Ar trebui să nu plătim nici şezlongurile. Până la jumătatea mării, plin de alge. Nu te poţi spăla, scălda... pentru ce vii la mare?”, spune alta.

Unii au fost atât de dezamăgiți, încât au decis să plece. „Am intrat de două ori şi am ieşit, că nu... nu se poate sta. În primul rând din cauza algelor şi în al doilea rând, mirosul e insuportabil. Mâine plecăm. Îmi pare rău că am venit!”, mărturisește o altă turistă, potrivit Observator.

Reacția unei turiste din Mexic: „Acolo nu este la fel”

Nici turiștii străini nu înțeleg cum e posibil ca o destinație de vacanță să fie lăsată în această stare. O femeie venită din Mexic se declară surprinsă de lipsa de reacție a autorităților: „Cred că ar putea să facă mai multe lucruri pentru a curăţa plaja. Nu ştiu dacă au făcut ceva până acum. Sunt din Mexic. Acolo nu este la fel.”

Un alt turist completează: „Plaja aici e foarte frumoasă, dar îmi pare rău că sunt aceste alge. Miros puţin urât.”

Ce spun autoritățile

Directorul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Stelică Hagi, susține că echipele intervin în fiecare seară pentru a aduna algele. „În fiecare seară intervenim cu un parc de utilaje proporţional cu dimensiunea fenomenului. Culegem algele toate de pe ţărm, aduse prin acţiunea valului, şi cât putem din zona de îmbăiere. Sperăm că în următoarele 2-3 zile să putem să eradicăm acest lucru din zona în care suntem. Rugăm şi agenţii economici să poată să intervină, făcând grămezi în timpul zilei”, a declarat el.

Cauzele invaziei: caniculă și plajele extinse

Biologii atrag atenția că temperaturile ridicate au contribuit la înmulțirea excesivă a algelor. În plus, extinderea plajelor a creat un mediu mai fertil pentru acest tip de vegetație.

„E un nisip mai favorizant. Este un nisip mai fertil, vedem şi pe plajă cresc plante. Măcar experimental să montăm nişte recifuri artificiale cu care să încercăm să vedem dacă se filtrează sau se modifică algele ce trăiesc pe fundul apei”, explică biologul Adrian Bîlbă.