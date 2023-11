Un român și un marocan, inamicii publici numărul 1 într-un oraș italian. „Am îndurat frigul goală, șase ore printre spini”

Un marocan și un român sunt cei mai detestați oameni din Priverno, provincia italiană Latina. La adresa celor doi au fost formulate acuzații grave, în cazuri separate, iar acum riscă fiecare să-și petreacă ani buni în spatele gratiilor.

O tânără din Priverno, provincia Latina, susține că a fost violată de un magrebian. Femeia a povestit tot ce s-a întâmplat, iar întregul caz a fost relatat de publicația Il Messaggero.

Italianca a povestit că a petrecut o seară cu prietenii, după care a vrut să se întoarcă acasă. Totul s-a întâmplat în noaptea dintre 1 și 2 noiembrie. Potrivit reconstrucției, tânăra mergea pe jos când un tânăr pe scuter s-a apropiat de ea și s-a oferit să o ducă spre casă.

„«Era un cunoscut – a spus femeia – mă grăbeam să mă întorc la fiica mea, am acceptat să mă ducă el și am făcut o greșeală. Dar numai din acest motiv e corect să suferi toate acestea?»”, s-a întrebat tânăra.

Bătută cu cruzime și violată

Italienii scriu că femeia a decis să povestească totul și pe rețelele de socializare, descriind spaima pe care a suferit-o înainte de a fugi în pădure. Ea a reușit să scape din brațele violatorului și a fugit dezbrăcată, pe frig, în pădure. Acolo s-a ascuns și a tremurat, la propriu și la figurat, de frig și de teamă să nu fie găsită și pedepsită pentru că a fugit.

„Îmi amintesc țipetele lui, violul, loviturile în cap... Am reacționat în momentul în care am fost sigură că voi putea scăpa. Am îndurat frigul goală, șase ore printre spini și copaci ca să nu fiu găsită, pentru că m-a căutat ore în șir”, a adăugat fata.

Potrivit reconstrucției făcute de polițiști, bărbatul a urmărit-o mult timp, dar tânăra a fost inspirată și a reușit să se ascundă în vegetație.

A rătăcit vreo șase ore căutând ajutor, cu un singur gând: să se întoarcă la fiica ea. „Mi-am dorit doar asta: să mă întorc la fiica mea, singurul meu motiv de a trăi. Și șase ore nesfârșite am rămas blocată acolo, dar nu m-am îndoit niciodată că totul va fi bine. Acum, tot corpul meu este acoperit de răni, dar nu a fost nici măcar un ciupit în comparație cu durerea distanței unei mame de fiica ei. Acea ființă care credea că va zdrobi o femeie. Poate că a reușit să mă rănească, dar nu cunoștea puterea unei mame. Și îi dedic această propoziție: «Nu te voi mai lăsa să câștigi nici măcar o zi dându-ți tristețea sau durerea mea»”, a spus ea.

Șansa femeii a fost că în timp ce rătăcea goală, confuză și foarte speriată, a fost observată de un bărbat aflat în trecere prin zona respectivă. Acesta s-a oprit să ajute. Cei doi au ajuns la spitalul Santa Maria Goretti din Latina unde tânăra de 30 de ani a fost tratată la urgențe pentru traumatismele craniene, vânătăi și alte răni.

La final, salvatorul a însoțit-o pe femeie la birourile stației de carabinieri Priverno. Investigațiile au dat repede roade, iar anchetatorii, fără prea multe dificultăți, l-au identificat pe presupusul atacator. Este un zidar de 22 de ani din Magreb, fără adăpost în Italia, acum în închisoare sub acuzația de violență sexuală.

Violatorul e în arest

Tânărul a fost audiat de judecătorul Mario La Rosa căruia i-a oferit o cu totul altă reconstituire a evenimentelor. El a răspuns întrebărilor judecătorului și a susținut că avea o relație cu victima și se întâlneau deja de vreo 20 de zile. Povestea lui nu a avut darul să convingă, iar la cererea procurorului Daria Monsurrò a fost arestat preventiv.

Italienii de la Il Messaggero scriu că acest caz este al doilea episod grav care a avut loc în provincia Latina în ultimele luni. În luna mai, doi tineri îndrăgostiți au fost atacați într-o clădire abandonată din Latina Scalo, unde se afla cândva o fabrică de zahăr. Cei doi erau izolați în mașina lor când un bărbat s-a apropiat, l-a luat din senin la bătaie pe băiat, iar apoi a violat-o pe partenera acestuia.

Violatorul, despre care italienii scriu că este un român în vârstă de 30 de ani, a fost arestat după patru zile de percheziții în care au fost implicate mai multe forțe de poliție. Se ascundea într-o fabrică părăsită, vechiul „Mistral” al Sermonetei. Acum, românul și magrebianul sunt cei mai detestați oameni din zonă, iar ambii se află în închisoare.