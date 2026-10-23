 Trucul de 10 secunde prin care trei români au golit conturile a zeci de pensionari în Marea Britanie. Au furat peste 40.000 de lire | adevarul.ro
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Trucul de 10 secunde prin care trei români au golit conturile a zeci de pensionari în Marea Britanie. Au furat peste 40.000 de lire

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Trei infractori români au fost condamnați în Marea Britanie după ce au pus în practică, timp de aproape doi ani, o metodă de fraudă care a vizat pensionari și alte persoane vulnerabile din Marea Britanie. Prejudiciile create însumează peste 40.000 de lire sterline.

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Foto: Cheshire Police / SWNS

Potrivit anchetatorilor, cei trei bărbați vizau clienți vârstnici ai unor sucursale Halifax și Lloyds Bank, folosind un truc bazat pe distragerea atenției, relatează Daily Mail Online.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum suspecții distrăgeau atenția persoanelor în vârstă „aruncând bancnote pe podea”, după care le înlocuiau pe ascuns cardurile bancare cu unele false.

Schema era atent coordonată: unul dintre membri urmărea victima în timp ce introducea codul PIN, iar un complice pregătea diversiunea.

După finalizarea tranzacției, unul dintre escroci lăsa intenționat o bancnotă în spatele clientului și îl întreba dacă îi aparține. În timp ce pensionarul era distras, un alt membru al grupării îi schimba rapid cardul cu unul asemănător. Victima părăsea banca convinsă că și-a recuperat propriul card, fără să știe că accesul la contul său ajunsese „la discreția infractorilor”.

Folosindu-se de cardurile autentice și codurile PIN, cei trei români efectuau retrageri de numerar și cumpărături care ajungeau, în unele cazuri, la mii de lire sterline.

Cei trei infractori români au fost condamnați
Cei trei infractori români au fost condamnați Foto: FB HARDCoff

Una dintre victime a rămas fără 11.100 de lire înainte să descopere că a fost înșelată.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au acționat în Cheshire, Staffordshire, Nottinghamshire, Greater Manchester, South Yorkshire și Kent, între octombrie 2024 și august 2026. Dar nu s-au rezumat la aceste localități. 

Polițiștii au concluzionat că aceștia au călătorit prin întreaga țară, căutând în mod deliberat „clienți vârstnici și vulnerabili” care foloseau bancomate amplasate în sucursalele bancare.

Infracțiunile au fost documentate în cadrul operațiunii „Rages”, o investigație complexă a poliției din Cheshire privind o rețea națională de furt și fraudă.

După analizarea unui volum mare de imagini CCTV, anchetatorii i-au identificat pe Ionuț Matei, 40 de ani, Vasile Ciubotaru, 45 de ani, și Ramonel Mandache, 51 de ani, care au fost arestați la Portsmouth, pe 18 august.

Ulterior, cei trei și-au recunoscut vinovăția pentru conspirație la furt și conspirație la fraudă prin declarații false. Ionuț Matei a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare, Vasile Ciubotaru la patru ani și opt luni, iar Ramonel Mandache la trei ani de detenție.

Detectivul-sergent Stephanie Bland, coordonatoarea anchetei, a declarat că gruparea nu a provocat doar „pierderi financiare semnificative”, ci și un „impact de durată” asupra „încrederii și stării de bine” a victimelor. Potrivit acesteia, a fost vorba despre „o organizație criminală foarte bine organizată”, care a vizat în mod deliberat persoane în vârstă și vulnerabile pentru obținerea de câștiguri financiare.

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