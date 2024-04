O bătrână din Spania și-a găsit casa ocupată de un cuplu de români. „Am crezut că proprietara a abandonat-o“

Un cuplu din România a stârnit controverse în Spania. Cei doi s-au mutat într-o locuință care părea abandonată, în cartierul Lavapiés din Madrid. Proprietara, o bătrână care urma să se întoarcă acasă după o intervenție chirurgicală în străinătate, nu a știut clipă că locuința i-a fost ocupată.

Pepi, o bătrână în vârstă de 86 de ani, și-a părăsit locuința în urmă cu câteva luni, pentru a merge în vizită la fiica ei, aflată în Canada. Femeia, rămasă văduvă, a călătorit în Toronto, acolo unde locuiesc copiii ei, pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale la ochi, notează Antena 3.

Ea a plecat peste ocean pentru a putea fi îngrijită de membrii familiei. Dar când s-a întors a avut parte de o surpriză de proporții: un cuplu străin trăia în casa ei, fapt care i-a șocat inclusiv pe vecini.

„Corcele”, așa cum a fost poreclit bărbatul din România, susține că ar cunoaște bine legea și știe că nu poate fi evacuat decât dacă proprietarul depune plângere. Acesta afirmă că locuința era plină de praf când au găsit-o el și soția sa și că semnele sugerau că nu fusese locuită de mult timp. În casa au găsit chiar și niște cenușă.

„Am intrat în casă deoarece am crezut că proprietara a abandonat-o acum mai bine de un an”, declară ocupantul.

Acesta a afirmat că avea informații despre proprietara locuinței și că a realizat că aceasta nu locuia acolo de mai bine de un an. Ocupantul credea că aceasta a părăsit apartamentul și s-a mutat cu familia în Canada.

Potrivit presei, românul a ajuns în Spania în urmă cu 15 ani, a fost plecat o perioadă la muncă în Germania, dar că acum are o situație dificilă, a rămas fără casă și are un copil de 6 ani care trebuie să meargă la școală.

După ce au vizitat locuința, vecinele lui Pepi au remarcat că noii locatari au schimbat încuietorile și au deteriorat sistemele de securitate găsite în casă. De asemenea, susțin că știau că Pepi nu a abandonat locuința definitiv, ci a fost o situație temporară.

Susanna Griso, prezentatoare la Espejo Público, a subliniat că „problema nu este că proprietara este cu fiica ei sau că este în Canada. Problema este că aceasta este casa ei și nu o poți ocupa fără permisiunea ei”.

Ea a adăugat că, dintre multele scuze pe care le-a auzit pentru ocuparea unei case, este prima dată când ocupantul a intrat „pentru că locuința avea umiditate și praf”.

Vecinele lui Pepi îl contrazic pe proprietar și afirmă că ele niciodată nu au văzut casa în acea stare, iar bătrâna a avut întotdeauna „o casă frumoasă și foarte curată”.

Avocatul Espejo Público Beatriz de Vicente spune că, în această situație, românul riscă cel mult o amendă.