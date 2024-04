Mărturii ale copiilor români blocați în Dubai: „Am fost complet surprins de fenomen. M-am speriat” VIDEO

Cei 20 de copii din Sibiu rămași blocați în Dubai din cauza condițiilor meteo au trăit clipe de coșmar, potrivit mărturisirilor făcute de câțiva dintre ei pe aeroportul din Abu Dhabi, acolo unde au fost transportați pentru a fi aduși acasă cu avionul premierului Ciolacu.

Cei 20 de copii se aflau în Dubai pentru a participa la un Festival. După terminarea evenimentului aceștia ar fi încercat să ajungă la aeroport, dar nu au putut să avanseze din cauza inundațiilor și nici nu au mai găsit locuri de cazare la hotelul în care au stat.

„Am fost complet surprins de fenomenul meteo neașteptat. M-am speriat. Prima dată când am ieșit afară s-a întunecat, a început să bată vântul din ce în ce mai tare, au început să apară tunete, fulgere, a început ploaia puternică, la scurt timp după aceasta, am văzut vântul puternic. A fost urât. Prima dată nu le am zis nimic părinților, că mi am dorit să nu-i îngriojorez, am lăsat ca vestea să fie anunțată de instructorii mei. Apoi i-am anunțat, am încercat să-i liniștesc” , a mărturisit Alexandru Ropot, unul dintre copii.

„Am încercat să ne păstrăm calmul”

Situația grupului s-a complicat și mai mult în condițiile în care inundaţiile puternice produse în Emiratele Arabe Unite au avut ca efect şi anularea mai multor zboruri programate în această perioadă.

„A fost o experiență ciudată în prima faza pentru că nu ne așteptăm să ajungem într o țară atât de caldă și fix noi să pățim lucrul acesta. Am fost surprinși cu toții, nu am știut de la început ce urmează și am încercat să ne păstrăm calmul. Părinții, în prima fază, au fost și ei impacientați pentru că nu prea am vorbit cu ei. Au fost puțin îngrijorați, ne-au ajutat foarte mult profesorii”, a mărturisit o fetiță din grup.

„Bine că nu am plecat, că acolo ramâneam blocați”

Insoțitorii copiilor au avut de gestionat o situație dificilă la care spun că nici ei nu se așteptau.

„Totul a decurs normal până în ziua plecării, când a început furtuna. Atunci trebuia să plecăm la aeroport și bine că nu am plecat, că acolo rămâneam blocați. Pe noi ne a prins toată treaba asta la recepția hotelului. Agenția ne a dat numărul de la Consulat și de acolo ne au asigurat asistență. Oamenii au fost foarte receptivi, am sunat la 8 seara și am spus situația mea. Pe străzi era un fel de Veneția. Am ținut legătura permanent cu părinții, am și minori cu mine, sunt 20 de copii cu mine” a mărturisit, de pe aeroportul Abu Dhabi, Florin Dragotă, coregraf.

„Inițial, a fost vorba de două grupuri de cetățeni români”

Amintim că Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a declarat, joi, cu privire la situațiile grupurilor de români rămași blocați în Dubai din cauza inundațiilor, că atât Ambasada României din Emiratele Arabe Unite, cât și Consulatul General, au fost în contact cu aceștia:

„Inițial, a fost vorba de două grupuri de cetățeni români. Pot să spun că deja un grup a fost adus de către compania de turism, evident fiind în contact și cu colegii noștri de la Consulatul General. Au fost aduși la Abu Dhabi și deja sunt în țară. Un al doilea grup de cetățeni români se află în continuare în Dubai, dar sunt în legătură atât cu colegii mei cât și cu compania aeriană și sperăm că în curând zborurile vor fi reluate și vor fi repartizați să se întoarcă acasă”

Referitor la cei 20 de copii și profesorii lor rămași blocați în Dubai, oficialul român a precizat, de asemenea, că s-a intervenit pentru a fi aduși în Abu Dhabi și că vineri, 19 aprilie, vor ajunge în țară cu aeronava cu care premierul, aflat în vizită de lucru acolo, se va întoarce la București.

„Sunt copii de diverse vârste Sunt bine, sunt sănătoși și cu sprijinul prim-ministrului se vor întoarce mâine acasă”, preciza, joi, Luminița Odobescu.

„Efectiv, apa a fost de aproape doi metri, peste mașini”

Ministra de Externe a menționat că în cazul altor români care s-au aflat blocați în aeroportul din Dubai, reprezentanții Consulatului nu au reușit să intervină din cauza inundațiilor mari.

„A fost foarte dificil de ajuns. Colegii noștri de la Consulat au încercat de câteva ori să ajungă la aeroport dar nu au putut să treacă. Dacă ați văzut imaginile, efectiv (apa n.r.) a fost de aproape doi metri, peste mașini și au trebuit să se întoarcă dar au luat legătura atât cu compania de turism cât și cu aeroportul, solicitând sprijinul acesta. Deci practic am fost foarte dependenți de condiția meteo și colegii mei nu au putut să ajungă la aeroport”, a precizat ministra de Externe, întrebată cu privire la situația circa 200 de românii, ajunși în țară, care s-au plâns că au stat 40 de ore în aeroport fără a primi sprijin din partea Consulatului sau companiei aeriene.

Mai mulți români au rămas captivi pe Aeroportul din Dubai, după ce ploi torențiale s-au abătut, marți, asupra unor state din Golful Persic, provocând inundații în întreaga regiune.