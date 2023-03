O ambulanță a parcurs 3.600 de km pentru a duce o pacientă româncă din București în Italia

Au străbătut mii de kilometri pentru a aduce o femeie bolnavă alături de familia ei, iar salvatorii spun că a meritat din plin. Este vorba despre doi șoferi și o asistentă care au călătorit cu ambulanța până la București și înapoi, la un spital din Italia.

Una dintre cele mai lungi călătorii, pe care cei trei spun că au făcut-o vreodată cu mașina de ambulanță, a început marți dimineața, la ora 4:00. În zorii zilei, ei au pornit către București, cu scopul de a prelua o pacientă cu probleme de sănătate, tocmai din București.

Călătorie cu ambulanța de peste 3.600 de kilometri

Eroii noștri au plecat de la Castelnovo Monti, Italia, către capitala României și au parcurs o distanță de 3.670 km potrivit site-ului Știri Diaspora.

Echipajul Crucea Verde a înfruntat numeroase ore de condus dintr-o țară în alta, stres și oboseală, totul pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit.

Cu toate echipamentele corespunzătoare la bord, mașina de ambulanță s-a deplasat în apropiere de București, de unde au preluat-o pe femeia bolnavă și au transferat-o la spitalul Sant'Anna din Castelnovo Monti.

„A fost o călătorie lungă, o călătorie care a fost de fapt și destul de solicitantă, pentru că persoana pe care am mers să o preluăm de la un spital de lângă București avea o afecțiune care a necesitat însoțirea unei ambulanțe și, prin urmare, nu a putut face călătoria cu mijloacele de transport normale. Deși această călătorie a fost deosebit de lungă, acest lucru nu este o noutate pentru noi, deoarece am mai efectuat transporturi internaționale și cu alte ocazii: am preluat recent un pacient din Albania și unul din Polonia”, au povestit cei doi șoferi, conform presei străine.

Călătoriile lungi, o obișnuință a salvatorilor

Operațiunea a fost mai mul una de natură umanitară decât una medicală. Deși internată la București, românca avea întreaga familie în Italia. Cei mai dragi oameni nu îi puteau fi astfel alături, în clipele cumplite de suferință, întrucât lucrează în zonă și nu puteau veni în România de pe o zi pe alta.

Gestul celor de la Crucea Verde a fost unul cu totul deosebit, un motiv de mândrie împărtășit cu colegii lor voluntari. Se pare însă că, pentru aceștia nu este chiar o noutate.

„Călătoriile pe distanțe lungi sunt un serviciu care ne caracterizează de mai mulți ani. Necesită într-adevăr un mare angajament, dar este o valoare adăugată a asistenței noastre publice care ne oferă o mare satisfacție”, a declarat președintele Crucii Verzi din Castelnovo și Vetto, Iacopo Fiorentini, potrivit sursei citate.