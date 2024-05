Kylian Mbappe și-a luat adio de la PSG. Singurul oficial căruia nu i-a mulțumit în mesajul despărțirii

Kylian Mbappe și-a luat adio de la PSG prin intermediul unui mesaj emoționant postat vineri seara pe rețelele sociale. Starul francez, care e așteptat în cel mai scurt timp la Real Madird le-a mulțumit tuturor oamenilor cu care a lucrat în cei 7 ani petrecuți la clubul parizian, cu excepția președintelui Nasser Al Khelaifi.

Atacantul va juca duminică seara ultimul meci pe Parc de Princes în calitate de jucător al lui PSG. Anunțul a fost făcut chiar de el, vineri seara, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale. Kylian Mbappe le-a mulțumit tuturor oamenilor cu care a lucrat la Paris, de la coechipieri până la cei mai puțin importanți oameni din club, cu excepția președintelui Nasser Al Khelaifi. Presa franceză scrie că nu a fost vorba de o simplă omisiune, ci mai degrabă o răzbunare a lui Mbappe la adresa omului numărul unu din club, cu care a avut o relație glacială în ultimul an.

"Bună ziua tuturor. Sunt Kylian! Vreau să vă vorbesc. Întotdeauna am spus că voi vorbi cu voi când va veni momentul. Vreau să vă anunț că acest este ultimul meu an la Paris Saint-Germain. Nu îmi voi prelungi contractul și aventura mea se va încheia în următoarele câteva săptămâni. Duminică voi juca ultimul meu meci pe Parc des Princes. Sunt multe emoții, mulți ani în care am avut norocul și imensa onoare de a face parte din cel mai mare club din Franța și unul dintre cele mai mari din lume, care mi-a permis să ajung aici, să am prima mea experiență la un club cu multă presiune, să cresc ca jucător, fiind alături de unii dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, unii dintre marii campioni.

A lucrat cu 5 antrenori la PSG

Am reușit să cunosc mulți oameni și să cresc ca om, cu toată gloria și greșelile pe care le-am făcut. În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor mei, tuturor colegilor pe care i-am avut. Tuturor antrenorilor: Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier și Luis Enrique. Directorilor sportivi: Leonardo și Luis Campos, pentru că au fost mereu alături de mine. Tuturor angajaților clubului, celor pe care nimeni nu-i vede, oamenilor din umbră, întregului personal din birouri, din campus, tuturor. Pentru că sunt oameni formidabili care dau totul pentru club și, de asemenea, merită toată recunoaștința.

În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat în afară, în ciuda a tot zgomotului media care a existat uneori în jurul clubului, există iubitori fideli și adevărați ai acestui club, care vor să-l protejeze și să-l facă să strălucească. Este o plăcere și știu că cu toți acei oameni sunt în interiorul clubului și că acest club este pe mâini foarte bune.

Va părăsi cu siguranță Franța

E greu, foarte greu. Nu m-am gândit niciodată că va fi atât de greu să fac acest anunț, să părăsesc țara mea, Franța, Ligue 1, campionatul pe care l-am cunoscut dintotdeauna... Dar cred că am nevoie de asta, de o nouă provocare, după șapte ani. E greu și... fără îndoială, dacă sunt oameni cărora vreau să le mulțumesc mai presus de toate, sunt fanii”, a fost mesajul transmis de starul francez.

Cel mai probabil, Kylian Mbappe va semna cu Real Madrid din postura de jucător liber de contract. Presa din Spania asigură că totul este perfectat și lipsește doar anunțul oficial, care va veni aproape sigur în curând.