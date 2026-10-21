Nicușor Dan convoacă CSAT după incidentele de la Marea Neagră. Ce se va discuta joi la Palatul Cotroceni

Administrația Prezidențială a confirmat că președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), informație relatată ieri de „Adevărul” pe surse. Aceasta va avea loc joi, 22 octombrie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială a confirmat organizarea unei ședințe CSAT. Foto: presidency.ro

Pe agenda reuniunii se află incidentele de securitate din Marea Neagră și măsurile necesare pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

Potrivit Administrației Prezidențiale, membrii Consiliului vor analiza implicațiile de securitate generate de evenimentele recente din regiunea Mării Negre și vor evalua modalitățile de consolidare a capacității de reacție a autorităților române.

Discuțiile au loc în contextul intensificării incidentelor care implică drone și nave comerciale în apropierea coastelor României și Bulgariei, precum și al preocupărilor privind securitatea navigației și protejarea infrastructurii strategice din regiune.

În cadrul ședinței vor fi analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

Reuniunea CSAT are loc după ce România a solicitat NATO consolidarea capacităților de supraveghere și de combatere a dronelor în regiunea Mării Negre, pe fondul riscurilor tot mai mari generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.