Misterul din jurul exploziei de la Costinești. Contraamiral: „Îmi mențin dubiile cu privire la acest incident” VIDEO

Experții militari susțin că la Costinești nu ar fi explodat o mină marină deoarece la fața locului nu au fost descoperite „schije” metalice de mărimea minimă a unei palme rezultate fragmentarea corpului dispozitivului exploziv

Cauza exploziei din Costinești continuă să rămână una învăluită de mister mai ales că autoritățile se eschivează să dea detalii legate de deflagrație, iar urmele materiale rămase după incident nu coincid cu cele rezultate după detonarea unei mine marine.

Contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, ex-locţiitor al şefului Secţiei operaţii informaţionale din comandamentul NATO JFC NAPLES, din Italia, are mai multe semne de întrebare privitoare la explozia de la Costinești. „Îmi mențin dubiile cu privire la acest incident. Sigur, a fost o explozie, dar pare să nu fi fost vorba de o mină marină mai ales că până acum trebuia să descoperim în zonă multe resturi metalice. Când o astfel de mină explodează partea de sus a corpului ei se fragmentează în bucăți de metal cât palma, iar mare parte dintre ele ar fi ajuns pe mal. Apoi, partea inferioară a minei se duce la fund, iar în acest caz întâlnim bucăți cât două palme. În ambele cazuri vorbim fragmente metalice mari, ușor de descoperit de cei sosiți la fața locului. Aceștia au găsit la locul exploziei numai câteva fragmente de piatră din dig care ar fi putut fi produse în urma oricărei explozii și nu neapărat în urma detonării unei mine, dar nu și bucățile metalice. Apoi, de la începutul războiului noi am descoperit cinci mine. În plus, în timp, mai multe mine din cel de-al Doilea Război Mondial au rămas după ce a fost curățat barajul de apărare din zona litorală și au ajuns pe plajă în diverse locuri. Nici măcar una dintre aceste mine nu au explodat. Au fost detonate de echipele de intervenție pe sol. Drept urmare, am dubii mari că explozia de la Costinești a fost produsă de o mină marină. Acest caz este mai degrabă de competența poliției, Gărzii de Coastă sau a SRI. Poate vorbim de o amenințare locală, nu știu ce să zic, dar, repet, nu cred că am avut de a face cu o mină marină. Dubiile mele sunt extrem de mari”, a subliniat contraamiralul (r) Constantin Ciorobea.

Ajutorul venit de la americani

De altfel, în urma exploziei din Costinești, Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) anunţat, luni seară, că după cercetarea spaţiului maritim din proximitatea litoralului românesc s-a ajuns la concluzia că nu au fost identificate mine marine aflate în derivă. Conform unui comunicat de presă al SMFN, Forţele Navele Române au executat misiuni de cercetare a spaţiului maritim din proximitatea litoralului românesc în urma informării primite, în jurul orei 10,00, de la ISU Dobrogea, cu privire la explozia unei posibile mine marine în zona digului de la Costineşti şi la existenţa unei mine aflate în derivă în zona digului de larg al Portului Mangalia.

„Scafandrii EOD şi o navă a Gărzii de Coastă au executat o misiune comună de cercetare a raionului maritim din apropierea ţărmului de la Costineşti, în urma căreia nu au fost identificate mine marine aflate în derivă. Tot în cursul zilei de astăzi, puitorul de mine şi plase «Viceamiral Constantin Bălescu» (PM-274), un elicopter IAR Puma Naval şi un avion de patrulare al Statelor Unite ale Americii au executat, începând cu ora 13,00, misiuni conjugate de cercetare maritimă şi aeriană, în spaţiul maritim cuprins între Constanţa şi Mangalia, în urma cărora nu au identificat nicio mină marină aflată în derivă în spaţiul monitorizat”, arată sursa citată. Misiunile de monitorizare a raionului maritim aflat în responsabilitatea Forţelor Navale Române vor continua.

Se schimbă filozofia

Contraamiralul (r) Constantin Ciorobea a mai declarat că în curând marinarii militari români își vor schimba metoda de lucru atunci când vine vorba de distrugerea minelor marine. „Tot mai rar se va utiliza echipa de scafandri sau dragoarele pentru că astfel de nave au un mare dezavantaj, există riscul să se lovească de mine. Până la sfârșitul acestui an va ajunge la noi, din câte știu eu, primul vânător de mine de proveniență britanică care în final va avea echipamente de ultimă oră. Navele au senzori de moderni care descoperă și localizează mina. În zona acesteia se trimite apoi un un ROV (Remote Operating Vehicle), un soi dronă maritimă, care are alți senzori pentru identificarea și clasificarea țintei. Dacă vorbim de o mină și nu de un altfel de corp, ulterior, drona este trimisă să plaseze în zona acesteia material exploziv care mai apoi este detonat. Deci se va schimba cu totul filozofia atunci când vorbim de distrugerea minelor marine scăpate de sub control”, a precizat contraamiralul (r) Constantin Ciorobea.