 Cazul uciderii Valentinei se complică: fotografia bizară primită de avocatul familiei. „Poate să fie o mega-cioacă” | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cazul uciderii Valentinei se complică: fotografia bizară primită de avocatul familiei. „Poate să fie o mega-cioacă”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, a primit o fotografie în care nu unul, ci doi bărbați ar introduce trupul Valentinei Tănăsie într-o valiză. Imaginea nu a fost confirmată oficial va fiind reală, astfel că acesta nu exclude o înscenare.

valentina si iubitul ei, vlad (1) jpg
Foto: captură TikTok

Cazul uciderii Valentinei Tănăsie se complică după ce Adrian Cuculis, avocatul familiei, a povestit, în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” din 13 octombrie, că a primit mai multe fotografii de la o persoană care susține că știe cine a omorât-o pe tânără. Expeditorul spune că ştie cine este criminalul şi că nu ar di vorba de iubitul fetei, Vlad Băltățeanu, care în prezent este arestat ca principal suspect.

O fotografie cu doi bărbați și o valiza

Potrivit lui avocatului Adrian Cuculis, într-una dintre fotografii apar doi bărbați care introduc o persoană într-o valiză albastră, iar în apropierea lor s-ar vedea și mai multe cuțite. Nu se știe, însă, unde și când a fost făcută imaginea și nici dacă valiza din fotografie este cea în care a fost găsit trupul Valentinei.

Avocatul spune că a verificat imaginea cu ajutorul mai multor instrumente bazate pe inteligență artificială, pentru a vedea dacă a fost generată artificial, că a discutat fotografia și cu procurorul de caz, dar că aceasta nu dovedește implicarea altor persoane în moartea tinerei.

„Vreau să spun o chestiune. Eu n-am vrut să dau informația asta publică, am dezbătut-o doar cu procurorul de caz. În urmă cu două zile, am primit niște fotografii. Primesc niște mesaje din partea unei persoane care, mă rog, nu contează dacă rămâne anonimă sau e publică. Persoana spune cu o siguranță ieșită din comun că el știe cine a omorât-o pe Valentina, respectiv, în niciun caz Vlad, pe care îl cunoaște foarte bine.

I-am spus: «Domnule, din astea primesc în fiecare zi». Mi-a trimis o poză pe care am verificat-o din vreo trei surse diferite, cu AI-ul. Adică să văd dacă e făcută cu inteligența artificială. Era o poză cu doi bărbați care o înghesuiau pe Valentina în valiză. M-a sunat și băiatul acela din Elveția, care mi-a trimis și el niște poze de la momentul în care Vlad Băltățeanu l-a sunat pe video. Deci ceea ce cred eu că se întâmplă în momentul acesta este un fenomen care apare, dintr-odată, în jurul lui Vlad Băltățeanu”, a declarat Adrian Cuculis.

Adrian Cuculis nu exclude ca fotografia să fi fost realizată pentru a crea o pistă falsă și pentru a-l prezenta pe Vlad Băltățeanu drept nevinovat. El spune că, nu doar pe baza unei fotografiei, nu poate şti în mod cert dacă cei doi bărbaţi care apar în ea au vreo legătură cu moartea Valentinei.

Ce se știe despre trecutul principalului suspect în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză. A fost vizat de un ordin de protecție

„Poate să fie o mega-cioacă, poate să nu fie. Se putea duce orice fel de scelerat să facă poze exact acolo, cu un geamantan, o valiză identică și cam asta e. Adică eu îți spun doar ce apare. Eu nu spun că, uite, ăștia sunt criminali. Eu spun doar că există și acest trend în momentul de față, prin care unii și alții încearcă să-l albească pe Vlad Băltățeanu într-un mod nejustificat”, a explicat Adrian Cuculis.

Până la verificarea provenienței imaginii, nu există o confirmare oficială că aceasta surprinde momentul în care trupul Valentinei a fost pus în valiză.

Probele din dosar

Pe de altă parte, însă, Adrian Cuculis a dezvăluit că anchetatorii au strâns probe biologice care îl leagă pe Vlad Băltățeanu de violențele suferite de tânără. Este vorba despre urme de sânge găsite în locuința în care s-ar fi produs fapta, pe saltea și în valiză, dar și probe recoltate de sub unghiile victimei, despre care afirmă că ar putea fi asociate cu suspectul prin analiza ADN.

Potrivit lavocatului, acestea au o mai mare greutate în dosar, fiind susţinute ştiinţific, decât fotografiile care ar putea fi trucate.

„Ce cunosc eu că există în dosar în momentul de față și o să cunosc și mai bine peste foarte puțin timp, adică peste vreo două zile, în speță, au reușit să strângă un probatoriu atât de larg încât Băltățeanu, dacă spune că a venit unchiul, frații, mătușile sau oricine altcineva și a omorât-o pe Valentina, nu mai contează. Probele deja îl incriminează pe el suficient de mult. Sunt niște probe care, în momentul de față, bineînțeles că nu sunt în spațiul public, dar ele există în dosarul cauzei.

La dosarul cauzei sunt administrate corespunzător și sunt foarte importante. Analiza ADN este de netăgăduit, că ai sângele ei în imobil, sângele ei pe saltea, sângele în valiză. Mai există niște probe biologice care îl leagă din nou pe Băltățeanu de această violență, intermediară faptei principale de omor. Mă refer la probe materiale, însemnând unghii, care sunt puse în context ADN cu făptuitorul, cu inculpatul din această cauză”, a declarat avocatul familiei Valentinei.

Cum se apără Vlad Băltățeanu

De partea cealaltă, Vlad Băltățeanu neagă că ar fi ucis-o pe Valentina, susţinând că a găsit-o pe tânăra sa iubită moartă în locuință și că a ascuns trupul într-o valiză, pe care a transportat-o apoi până la râul Ol, unde a aruncat-o.

Valentina Tănăsie avea 28 de ani și a fost găsită moartă în septembrie, în zona barajului Ionești, din județul Vâlcea. Examinarea medico-legală a indicat o moarte violentă, iar păprincipaul suspect a devenit iubitul său, Vlad Băltățeanu, care, între timp, fugise din ţară. Ulterior, el s-a predat autorităților din Elveția și a fost adus în România pe 6 octombrie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cazați în același hotel la Bruxelles. Cei doi s-au întâlnit aproape de miezul nopții. Ce au discutat
gandul.ro
image
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
mediafax.ro
image
Dosar penal și excluderea din fotbal pentru antrenorul-agresor de la Vaslui! „Am cerut FRF să-i ridice licența!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce se tem procurorii să fie dezincriminată posesia de droguri pentru consum propriu și cum le răspunde un criminolog
libertatea.ro
image
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio valoare. Ilie Bolojan are de dat explicații
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Doru Todoruț, probleme la picior înaintea concertului Deepcentral. Ce pregătesc gemenele lui pentru aniversarea de 14 ani
click.ro
image
AUR cere pensionarea la 60 de ani pentru o categorie de români. Partidul lui Simion a depus proiectul în Parlament
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Adolescenți de 15 și 18 ani, spărgători la self pay. Cum își puneau în aplicare planul
observatornews.ro
image
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
cancan.ro
image
Intotero, pusă la Ministerul Mediului după ce a mai fost de 4 ori ministru. A trecut pe la „Spiru Haret”
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Ai 35 de ani de muncă și mai lucrezi încă trei. Câți bani în plus poți primi la pensie pentru anii 36, 37 și 38
playtech.ro
image
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
digisport.ro
image
Doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. Soțul a încercat să o scape, deși nu era în mașină
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicuşor Dan a dat vestea cea mare privind Guvernul: Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima
click.ro
image
Două zodii își pot schimba radical viața! Întâlnirea care le poate aduce iubirea și veștile la care visau
click.ro
image
Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a slăbit 20 de kilograme. Ce regim a urmat: „Am fost Miss la viața mea”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Oana Lis, decizie radicală după ce a fost jignită în repetate rânduri! „Cel mai scârbos lucru”
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare