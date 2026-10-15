Cazul uciderii Valentinei se complică: fotografia bizară primită de avocatul familiei. „Poate să fie o mega-cioacă”

Avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, a primit o fotografie în care nu unul, ci doi bărbați ar introduce trupul Valentinei Tănăsie într-o valiză. Imaginea nu a fost confirmată oficial va fiind reală, astfel că acesta nu exclude o înscenare.

Foto: captură TikTok

Cazul uciderii Valentinei Tănăsie se complică după ce Adrian Cuculis, avocatul familiei, a povestit, în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” din 13 octombrie, că a primit mai multe fotografii de la o persoană care susține că știe cine a omorât-o pe tânără. Expeditorul spune că ştie cine este criminalul şi că nu ar di vorba de iubitul fetei, Vlad Băltățeanu, care în prezent este arestat ca principal suspect.

O fotografie cu doi bărbați și o valiza

Potrivit lui avocatului Adrian Cuculis, într-una dintre fotografii apar doi bărbați care introduc o persoană într-o valiză albastră, iar în apropierea lor s-ar vedea și mai multe cuțite. Nu se știe, însă, unde și când a fost făcută imaginea și nici dacă valiza din fotografie este cea în care a fost găsit trupul Valentinei.

Avocatul spune că a verificat imaginea cu ajutorul mai multor instrumente bazate pe inteligență artificială, pentru a vedea dacă a fost generată artificial, că a discutat fotografia și cu procurorul de caz, dar că aceasta nu dovedește implicarea altor persoane în moartea tinerei.

„Vreau să spun o chestiune. Eu n-am vrut să dau informația asta publică, am dezbătut-o doar cu procurorul de caz. În urmă cu două zile, am primit niște fotografii. Primesc niște mesaje din partea unei persoane care, mă rog, nu contează dacă rămâne anonimă sau e publică. Persoana spune cu o siguranță ieșită din comun că el știe cine a omorât-o pe Valentina, respectiv, în niciun caz Vlad, pe care îl cunoaște foarte bine.

I-am spus: «Domnule, din astea primesc în fiecare zi». Mi-a trimis o poză pe care am verificat-o din vreo trei surse diferite, cu AI-ul. Adică să văd dacă e făcută cu inteligența artificială. Era o poză cu doi bărbați care o înghesuiau pe Valentina în valiză. M-a sunat și băiatul acela din Elveția, care mi-a trimis și el niște poze de la momentul în care Vlad Băltățeanu l-a sunat pe video. Deci ceea ce cred eu că se întâmplă în momentul acesta este un fenomen care apare, dintr-odată, în jurul lui Vlad Băltățeanu”, a declarat Adrian Cuculis.

Adrian Cuculis nu exclude ca fotografia să fi fost realizată pentru a crea o pistă falsă și pentru a-l prezenta pe Vlad Băltățeanu drept nevinovat. El spune că, nu doar pe baza unei fotografiei, nu poate şti în mod cert dacă cei doi bărbaţi care apar în ea au vreo legătură cu moartea Valentinei.

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„Poate să fie o mega-cioacă, poate să nu fie. Se putea duce orice fel de scelerat să facă poze exact acolo, cu un geamantan, o valiză identică și cam asta e. Adică eu îți spun doar ce apare. Eu nu spun că, uite, ăștia sunt criminali. Eu spun doar că există și acest trend în momentul de față, prin care unii și alții încearcă să-l albească pe Vlad Băltățeanu într-un mod nejustificat”, a explicat Adrian Cuculis.

Până la verificarea provenienței imaginii, nu există o confirmare oficială că aceasta surprinde momentul în care trupul Valentinei a fost pus în valiză.

Probele din dosar

Pe de altă parte, însă, Adrian Cuculis a dezvăluit că anchetatorii au strâns probe biologice care îl leagă pe Vlad Băltățeanu de violențele suferite de tânără. Este vorba despre urme de sânge găsite în locuința în care s-ar fi produs fapta, pe saltea și în valiză, dar și probe recoltate de sub unghiile victimei, despre care afirmă că ar putea fi asociate cu suspectul prin analiza ADN.

Potrivit lavocatului, acestea au o mai mare greutate în dosar, fiind susţinute ştiinţific, decât fotografiile care ar putea fi trucate.

„Ce cunosc eu că există în dosar în momentul de față și o să cunosc și mai bine peste foarte puțin timp, adică peste vreo două zile, în speță, au reușit să strângă un probatoriu atât de larg încât Băltățeanu, dacă spune că a venit unchiul, frații, mătușile sau oricine altcineva și a omorât-o pe Valentina, nu mai contează. Probele deja îl incriminează pe el suficient de mult. Sunt niște probe care, în momentul de față, bineînțeles că nu sunt în spațiul public, dar ele există în dosarul cauzei.

La dosarul cauzei sunt administrate corespunzător și sunt foarte importante. Analiza ADN este de netăgăduit, că ai sângele ei în imobil, sângele ei pe saltea, sângele în valiză. Mai există niște probe biologice care îl leagă din nou pe Băltățeanu de această violență, intermediară faptei principale de omor. Mă refer la probe materiale, însemnând unghii, care sunt puse în context ADN cu făptuitorul, cu inculpatul din această cauză”, a declarat avocatul familiei Valentinei.

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De partea cealaltă, Vlad Băltățeanu neagă că ar fi ucis-o pe Valentina, susţinând că a găsit-o pe tânăra sa iubită moartă în locuință și că a ascuns trupul într-o valiză, pe care a transportat-o apoi până la râul Ol, unde a aruncat-o.

Valentina Tănăsie avea 28 de ani și a fost găsită moartă în septembrie, în zona barajului Ionești, din județul Vâlcea. Examinarea medico-legală a indicat o moarte violentă, iar păprincipaul suspect a devenit iubitul său, Vlad Băltățeanu, care, între timp, fugise din ţară. Ulterior, el s-a predat autorităților din Elveția și a fost adus în România pe 6 octombrie.