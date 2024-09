La aproape 81 de ani, Theodor Stolojan s-a apucat de windsurfing. „Și când te gândești ca Băsescu îl plângea că e pe moarte”

Fostul premier Theodor Stolojan, în vârstă de 80 de ani, s-a apucat de windsurfing. Pe rețelele sociale au fost postate fotografii cu fostul lider liberal în timp ce practica acest sport nautic.

Theodor Stolojan a fost fotografiat, pe 27 august, de o școală de windsurfing din România în timp ce participa la cursuri în zona stațiunii Mamaia.

„Windsurfing-ul se practică și la 81 de ani (Stolojan va împlini această vârstă pe 24 octombrie n. red.). Theodor Stolojan este un exemplu de sportivitate la vârstă avansată”, au transmis reprezentanții școlii de windsurfing – Piccadilly Mamaia, pe Facebook.

→ Imaginea 1/2: Theodor Stolojan a învățat windsurfing Foto: Școala de windsurfing Piccadilly Mamaia/Facebook jpg

Windsurfingul este un sport nautic care presupune folosirea unei vele și a unei plăci pentru a se deplasa printre valuri.

În urma imaginilor, distribuite pe rețelele de socializare, cu fostul premier în timp ce practica windsurfing, nu au lipsit comentariile. „Și când te gândești ca Băsescu îl plângea că e pe moarte”, a scris un internaut, pe Facebook.

Theodor Dumitru Stolojan s-a născut pe 24 octombrie 1943, la Târgoviște. De profesie economist, acesta a ajuns premier imediat după mineriada din septembrie 1991, care a condus la căderea guvernului Petre Roman

Stolojan a rămas în istorie și prin momentul retragerii din cursa pentru președinție, în 2004, când Traian Băsescu, partenerul său de coaliție, începea să plângă. Momentul a devenit unul foarte cunoscut sub denumirea de „dragă Stolo”, așa cum și-a început Traian Băsescu anunțul la acel moment, nu numai din cauza faptului că fostul președinte a vorbit cu lacrimi în ochi, ci și din cauza existenței unor suspiciuni că actualul fost președinte l-ar fi șantajat pe Stolojan pentru a prelua candidatura din cadrul Coaliției PNL - PD de atunci.

Fostul premier și șef PNL, Theodor Stolojan, a relatat, în 2023, într-un interviu pentru Adevărul Live motivele care au dus la retragerea sa din cursa alegerilor prezidențiale din 2004.

„Motivul a fost că eu, în prezent, am un singur rinichi. Cu un an înainte am avut o operaţie destul de grea. La vremea respectivă eu nu puteam să ies public să spun aceste lucruri. Am făcut cu un an înainte această operatie, mi s-a recomadat să temporizez activitatea pe care o aveam, ceea ce n-am făcut, şi am ajuns într-un stadiu în care nu mai puteam. Era un stadiu de epuizare şi fizică şi nervoasa şi mi s-a spus foarte limpede: nu mai continua dacă vrei să îţi revii şi să ai o activitate ulterior” , a explicat Stolojan la Adevărul Live.