Momentul „dragă Stolo”, relatat de fostul premier. De ce s-a retras din cursa prezidențială

Fostul premier și șef PNL, Theodor Stolojan, a relatat într-un interviu pentru Adevărul Live motivele care au dus la retragerea sa din cursa alegerilor prezidențiale din 2004.

„Motivul a fost că eu, în prezent, am un singur rinichi. Cu un an înainte am avut o operaţie destul de grea. La vremea respectivă eu nu puteam să ies public să spun aceste lucruri. Am făcut cu un an înainte această operatie, mi s-a recomadat să temporizez activitatea pe care o aveam, ceea ce n-am făcut, şi am ajuns într-un stadiu în care nu mai puteam. Era un stadiu de epuizare şi fizică şi nervoasa şi mi s-a spus foarte limpede: nu mai continua dacă vrei să îţi revii şi să ai o activitate ulterior” , a explicat Stolojan la Adevărul Live.

În anul 2004, Theodor Stolojan ar fi urmat să candideze pentru a doua oară în cursa pentru prezidențiale, în tandem cu Traian Băsescu, cel care ar fi trebuit să fie propus premier, însă s-a retras, invocând probleme medicale, locul fiind luat de Traian Băsescu, care a făcut anunțul Coaliției PNL-PD cu lacrimi în ochi.

Momentul a devenit unul foarte cunoscut sub denumirea de „dragă Stolo”, așa cum și-a început Traian Băsescu anunțul la acel moment, nu numai din cauza faptului că fostul președinte a vorbit cu lacrimi în ochi, ci și din cauza existenței unor suspiciuni că actualul fost președinte l-ar fi șantajat pe Stolojan pentru a prelua candidatura din cadrul Coaliției PNL - PD de atunci.

Referitor la relaţia cu Traian Băsescu, fostul premier PNL a susținut că păstrează legătura şi se văd la câteva luni.

Fostul șef al liberalilor candidase anterior, în anul 2000 la alegerile prezidențiale, însă pierduse lupta, clasându-se pe locul trei.

Ulterior retragerii din cursa pentru prezidențiale, fostul premier s-a retrasdin nou, de data aceasta fiind propus de Traian Băsescu pentru un nou mandat de premier. În cazul conducerii Executivului, fostul premier PNL a explicat că a fost vorba despre alte motive. „Trebuia să facem guvernare cu PSD şi eu 4 ani de zile făcusem campanie împotriva corupţiei, care era tema principală, şi a politizării excesive. Începusem negocierile cu PSD şi asistam la împărţirea posturilor şi ajunsem până la nivelul de distribuire a Romgaz etc. M-am dus la Băsescu şi am zis că eu nu mai vreau”, a mai relatat fostul premier.