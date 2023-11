Fiica Ronei Hartner a rămas orfană. Cine este tatăl Ritei Sumalya, adolescenta în vârstă de 15 ani VIDEO

Rita, în vârstă de 15 ani, unica fiică a Ronei Hartner, a fost nedespărțită de mama sa. Adolescenta a sprijinit-o în lupta cu maladia cumplită și a trecut prin momente grele atunci când medicii i-au dat vestea despre cât de grav bolnavă este actrița.

La începutul lunii septembrie 2023, actrița a povestit ce i-au spus medicii fetei sale în momentul în care ea a fost diagnostică cu metasteze la creier și la plămâni.

„Fiica mea, Rita, scumpa de ea, mă susține necondiționat, prin simplul fapt că nu îmi arată când plânge și că este speriată de situație. Mai ales că doctorii i-au zis să meargă să facă să facă testamentul în favoarea ei. Rita este și foarte ambițioasă. A terminat școala de make-up artist în România și este foarte fericită de rezultatul pe care l-a obținut”, spunea Rona Hartner pentru Click!

Rita Sumalya s-a născut în Franța, în urmă cu 15 ani, și este rodul iubirii Ronei Hartner cu dansatorul argentinian Rocco Sedano. Se pare că Rona a decis să se despartă de acest la scurt timp după nașterea fiicei, deoarece era gelos și nu a dorit să se căsătorească releigios cu ea.

Adolescenta trăiește mai mult în Franța și vorbește parțial limba română, dar a venit în România cu mama ei de multe ori. Fata se pare că este atrasă de artă, călcând pe urmele mamei sale: a jucat până acum în 3 filme. În luna mai 2023, cele două au apărut în emisiunea Teo Show, la Kanal D.

Despre cele două prenume pe care i le-a ales fiicei sale, Rona a povestit în urmă cu câteva luni;

„Am vrut să îi dau un nume quechuan ca să nu își uite originile din Argentina, mai precis de la indienii quechuan de unde vine străbunica ei, din partea tatălui. Am ales Sumalya care înseamnă „lumină frumoasă” și pe urma i-am pus și numele sfintei mele preferate, Sfânta Rita, și atunci are cele două nume”.

Actrița în vârstă de 50 de ani se afla pe patul de moarte, conform ultimului anunț făcut de sora sa, Rinda. În urmă cu o zi, sora Ronei Hartner a anunțat că aceasta „își trăiește ultimele clipe”. Actrița a murit la doar 50 de ani, răpusă de o maladie cumplită cu care s-a luptat în ultimii ani.