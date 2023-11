Cine a pus la cale sex-gate de România în 1996? Adevărul despre relația Ronei Hartner cu fostul președinte Emil Constantinescu | VIDEO

În urmă cu 27 de ani, actrița a fost implicată într-un scandal uriaș, după ce s-a spus că a fost amanta fostului președinte al României, Emil Constantinescu. Recent, actrița a spus adevarul despre acest lucru, dezvăluind cine a pus la cale totul.

Rona Hartner a spus care a fost, de fapt, relațoa dintre ea și fostul președinte al României. Cântăreața fusese chemată să cânte la o întrunire a Convenției Democrate, în fața a 15.000 de oameni, scrie fanatik.ro.

„Mi s-a zis: Invită-l pe președinte la dans. Eu aveam un blues, „You are my looser”. Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și… s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996.

Tot în noiembrie 1996 am dat castingul pentru Gadjo Dilo (n.r.: film artistic). Ce crezi că s-a întâmplat în România? Cea mai bună prietenă a mea a inventat acel jurnal să mă facă să mă întorc în România. I l-a vândut lui Vadim cu 60.000 de dolari”, a dezvăluit Rona Hartner în cadrul emisiunii „În oglindă”.

Cu alte cuvinte, scandalul a fost iscat de o apropiată a Ronei. Actrița s-a declarat șocată că jurnalul a apărut pe piață, dar și mai mare a fost drama atunci când și-a dat seama cine orchestrase acest lucru. Prietena ei a reușit să îl convingă pe Corneliu Vadim Tudor că ceea ce era scris în jurnal este autentic.

„L-am văzut o singură dată în viață”

„L-am văzut o singură dată în viață (n.r.: pe președintele Emil Constantinescu) în noiembrie 1996, în 1997 m-am mutat la Paris, el și-a văzut de treaba lui cu politica. N-am avut nicio treabă, nu l-am mai văzut, lumea avea nevoie de un scandal și a fost cel mai mare scandal care a lansat cursa scandalurilor, dar mie mi-a făcut un mare deserviciu. Nu dansul a fost vinovat, ci prietena mea, care a utilizat acel dans ca să mă compromită”, a povestit Rona Hartner în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, în iulie 2023.

„Cât v-a costat eticheta de amanta președintelui Emil Constantinescu?”, a întrebat-o prezentatoarea pe Rona Hartner.

„Enorm. În primul rând, iubitul meu de la Paris m-a părăsit din cauza acestui sex-gate, am pierdut o foarte bună prietenă pentru că ea a scris jurnalul ca să-mi distrugă relația cu iubitul și am pierdut foarte mult din imaginea mea pentru că eu voiam să intru în România numai prin performanțele mele de cinema, de teatru, fusesem la teatrul național, și dorința mea era să intru pe acel drum lent”...

„S-a făcut o ruptură, eu n-am avut niciun premiu în România pentru carieră, pentru nimic, nu sunt percepută ca un artist! Pentru mine este o suferință permanentă, filmele mele din Franța n-au fost difuzate în România și aceste filme sunt difuzate în alte țări”, a povestit actrița.