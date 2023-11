Sora Ronei Hartner a dat vestea tristă despre actriță: „Își trăiește ultimele clipe“

Rinda, sora Ronei Hartner, a anunțat că actrița își trăiește ultimele clipe. Artista a fost diagnosticată în urmă cu câteva luni cu cancer la plămâni și creier.

Pe pagina de Facebook a Ronei Hartner, sora ei a postat un anunț deosebit de trist: „Buna seara la toata lumea,

Sunt Rinda sora Ronei. Va scriu sa va cer ganduri bune si rugaciuni pentru sora mea care isi traieste ultimile clipe. Ne scuzati daca nu raspundem la mesaje, in aceste clipe dificile, vrem sa fim cu ea si cu fetita ei

Dumnezeu sa-i aline suferinta si sa o primeasca la el“

Rona Hartner a fost diagnosticată în vară cu cancer la plămâni și creier,. „Am o tumoare de 5 cm la plămâni și 7 tumori pe creier“, mărturisea actrița.

Deși boala era în stadiul patru, Rona Hartner nu a renunțat să lupte și să spere că va învinge din nou cancerul, mai ales cu ajutorul credinței.

„Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de cinci centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt șapte, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța. O să urmez nu citostatice, ci imunoterapie, e mai suportabilă“, a declarat Rona Hartner pentru Playtech.

Cântăreața a mărturisit că nu se simte bine, de aceea medicii i-au interzis orice activitate care ar putea să o afecteze și mai mult. Drept urmare, toate proiectele sale au fost puse pe pauză.

„Mai aveam concerte, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul. Nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă. Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani. Boala mi-a dat totul peste cap“, a povestit Rona Hartner, conform Playtech.

Artista privea această nouă încercare drept un test divin și crede că rugăciunile și atitudinea pozitivă o vor ajuta și de această dată în lupta cu boala.

„Boala e în stadiul patru, nu e bine. Când ești bolnav, te abandonezi lui Dumnezeu. Nu știu ce deznodământ o să aibă această nouă boală, pneumonie, metastaze la cap, cancerul se comportă cam agresiv, dar Dumnezeu e mare, îl rog pentru un miracol, în fiecare zi fac rugăciuni: «Cancerule, ieși din mine!». N-am terminat misiunea pe pământ, am o voință proprie“, a mai spus Rona Hartner pentru sursa citată.

În urmă cu patru ani, s-a vindecat de cancer la colon.