 „Democrația are anticorpi”. Lupii Tricolori cheamă la o manifestație tăcută împotriva extremismului în ziua mitingului AUR pentru susținerea lui Călin Georgescu | adevarul.ro
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Video „Democrația are anticorpi”. Lupii Tricolori cheamă la o manifestație tăcută împotriva extremismului în ziua mitingului AUR pentru susținerea lui Călin Georgescu

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Grupul civic „Lupii Tricolori” a lansat un apel la mobilizare pentru sâmbătă, în Parcul Izvor, în paralel cu manifestația anunțată de AUR. Participanții sunt îndemnați să poarte tricouri albe și să adopte o formă de protest tăcut, pe care o descriu drept un mesaj civic împotriva extremismului și în favoarea valorilor democratice. Potrivit inițiatorilor, acțiunea urmărește să arate că în societatea românească există și alte voci decât cele reprezentate de partidul condus de George Simion.

Adrian Băzăvan este vocea publică a Lupilor Tricolori
Adrian Băzăvan este vocea publică a Lupilor Tricolori Foto: arhivă

Mesajul a fost publicat de bloggerul și activistul Adrian Băzăvan și distribuit pe pagina grupului civic „Lupii Tricolori”, cu care acesta este asociat în activitățile de mobilizare civică. 

„Sâmbătă în Parcul Izvor vom fi în tricou alb, tăcuți, fără niciun mesaj, pașnici dar demni și de neclintit, să arătăm AUR că întreagă lor mașinărie de partid, susținută pe banii românilor de la bugetul de stat, nu îi face atotputernici”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Adrian Băzăvan precizează va fi evitată orice formă de confruntare.

„Nu le zicem nimic, nu afișăm niciun mesaj, nu facem contra-manifestație, nu oferim niciun motiv să fim înlăturați. Doar stăm acolo tăcuți și demni, să arătăm că suntem și alții, care ne opunem”, transmit aceștia.

Mesajul conține și critici dure la adresa protestului convocat de AUR în sprijinul lui Călin Georgescu.

Autorii susțin că nu contestă rolul justiției și resping orice tentativă de influențare a deciziilor instanțelor prin presiune publică.

„Noi nu ne pronunțăm despre vinovăția lui georgescu, pentru că justiția e justiție. O lăsăm să își facă treaba. AUR ce vrea? Să se schimbe deciziile justiției la presiunea unor autocare plătite cu înregimentați de partid? Da. Ne opunem”, se mai arată în postare.

În același mesaj sunt criticate și grupările catalogate de inițiatori drept extremiste de stânga. Aceștia fac referire la o manifestație recentă organizată în București și susțin că vor participa și la protestul anunțat pentru 20 noiembrie.

„Comuniștii vor ieși din nou pe 20 noiembrie. Nu îi mai lăsăm netaxați. Vom fi și noi acolo, din nou, să le arătăm că ne opunem. Pașnic, civilizat, tăcut, dar demn”, afirmă autorii apelului.

În final, aceștia susțin că mobilizarea lor este îndreptată împotriva tuturor formelor de radicalism politic.

„E timpul să ne apărăm democrația și civilizația de orice extremă, fie ea de stângă sau de dreapta. Sursa lor e aceeași: rusia”, se arată în încheierea mesajului.

Cine este Adrian Băzăvan

Adrian Băzăvan este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri și consultanți în comunicare digitală din România.

Activ în mediul online de peste un deceniu, acesta a devenit cunoscut prin proiectele sale de marketing digital, activitatea de creator de conținut și comentariile pe teme sociale și politice.

În ultimii ani, Băzăvan s-a remarcat prin poziții publice critice față de extremism, dezinformare și propaganda pro-rusă, fiind implicat în mai multe inițiative civice și campanii online cu mesaje pro-democratice și pro-europene.

Mesajul lui George Simion

Amintim că George Simion, liderul AUR a lansat un mesaj critic la adresa președintei Comisiei Europene, luni, 9 noiembrie, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Simion a anunțat organizarea, în data de 14 noiembrie, a unui miting în Parcul Izvor, în fața Parlamentului, făcând referire la anularea alegerilor prezidențiale și la situația lui Călin Georgescu.

„L-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale pentru că vi se ducea naibii șandramaua globalistă. Nu puteți prin acte totalitare să supuneți majoritatea românilor”, a afirmat Simion, într-un clip distribuit pe Facebook

Liderul AUR a adăugat:

„Nu ne lăsăm intimidați, nu ne lăsăm supuși. Noi suntem români în țara noastră, în fața Parlamentului nostru și, dacă voi v-ați găsit niște slugi utile cu care ați anulat alegerile și prin intermediul cărora l-ați arestat pe Călin Georgescu, să știți că poporul român vă zice nu”.

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