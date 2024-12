Marele câștigător din Finala Vocea României 2024 este Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă. Lara Fabian i-a înmânat trofeul.

În finală, Aura Șova a urcat pe scenă alături de Marius Manole, invitatul special. Aceștia au interpretat piesa „Vai, sărmana turturică”, un „moment dumnezeiesc”.

Wow, ce prestație! Aura Șova și Marius Manole au făcut o alegere cu adevărat îndrăzneață. Au încântat publicul cu piesa „Vai, sărmana turturică”, o alegere deloc ușoară, potrivit Știrile Protv.

„Această este Valoarea adevărată în România! Acesta este frumosul! Această este țară pentru care merită să trăim în ea! AURA ești de vis! Tudor Chirilă, sunt mândră să fiu contemporană cu ține! Felicitări, români frumoși și adevărați! Ne-ați umplut sufletul de bucurie, emoție, stare de bine!”, au scris oamenii, pe rețelele de socializare.

„Mulțumim tuturor celor care au votat-o pe Aura Șova. Îmi pare bine că am mai reușit să fac un concurent fericit și niște momente, sper emoționante. Felicitări Narcisa, Raluca și Roberrt, voci excepțiionale”, a transmis Tudor Chirilă, pe FB.

Pe locul numărul II s-a clasat Robert Lukian, Raluca Moldoveanu pe locul al III-lea, iar Narcisa Badea pe cel de-al IV-lea .

Cine este Aura Șova de la Vocea României 2024

Aura Șova are 26 de ani și este arhitect. Talentul îl moștenește pe jumătate de la mama sa și pe jumătate de la tatăl ei. Mama are voce, dar nu are ureche muzicală, în timp ce tatăl are ureche muzicală, dar nu are suflu în voce.

​Părinții Aurei sunt ingineri, iar tatăl ei muncește în Italia de peste 36 de ani. Are doi frați și o soră și o relație foarte strânsă cu familia ei.

Părinții au încurajat-o să-și dezvolte și latura artistică, nu doar să exceleze pe partea academică. Deși nu a studiat muzica, a ajuns cumva să cânte. Până la 10 ani a participat la concursuri naționale și internaționale de canto, unde a obținut și premii.

În prezent, cântă într-o trupă de coveruri la evenimente private. Știe să cânte și la instrumente și este pricepută la caval. În 2017, a participat la un concurs de canto în limba franceză, în Baia Mare: „Chants Sur Scene”, unde a obținut locul 1.

Este foarte mândră că a intrat la doctorat și de mică își dorește să construiască un azil pentru bătrâni. A urmat Arhitectura, tocmai pentru a reuși să construiască singură acest azil.

În audițiile pe nevăzute, Tudor Chirilă s-a întors după doar câteva secunde.