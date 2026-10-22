Adolescentul din Pitești care și-a atacat colegii cu o macetă, reținut. Primele măsuri anunțate de ministrul Educației și prefectul de Argeș

UPDATE 18:40 Ministrul Educaţiei cere 1.000 de paznici în plus

După incidentul de la Piteşti, ministrul a anunțat că vineri, 23 octombrie, va discuta cu premierul Luca Niculescu despre necesitatea creșterii numărului de paznici.

„Suntem într-o cultură a violenței pe care trebuie să o combatem cu tot ce se poate”, a declarat Costreie în direct la emisiunea EuroEducația, de la Euronews România.

Sorin Costreie, noul ministru al Educației, a prezentat mai multe măsuri pe care intenționează să le promoveze pentru creșterea siguranței în școli. Printre acestea se numără angajarea a aproximativ 1.000 de paznici în plus, modificarea legislației pentru înăsprirea pedepselor în cazul agresiunilor asupra profesorilor și suplimentarea personalului care oferă consiliere psihologică elevilor.

Pedepse duble pentru agresarea profesorilor

Ministrul vrea să modifice legea penală astfel încât agresiunile asupra profesorilor, comise în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, să fie sancționate după aceleași principii aplicate în cazul personalului medical.

În prezent, legea prevede o circumstanță agravantă pentru violențele îndreptate împotriva medicilor și asistenților medicali aflați în exercitarea profesiei, situație în care pedeapsa poate fi dublată.

„Să schimbăm și legea penală, urmând exemplul personalului medical, adică mai nou dacă ai acte de violență împotriva unui personal medical, doctor, asistent, care îți exercită funcția, este context agravant și pedeapsa este dublă. Același lucru vrem să-l facem și pentru profesori. Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletul nostru și trebuie să-l protejăm”, spune acesta.

Sorin Costreie afirmă că elevii și profesorii trebuie să se simtă în siguranță în unitățile de învățământ, dar recunoaște că transformarea școlilor în spații sigure nu se poate realiza imediat. În opinia sa, lipsa sprijinului acordat mult timp unităților de învățământ a contribuit la situația actuală.

„Ce vreau eu: să avem școli sigure. Sigur nu se poate peste noapte, mai ales că școlile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbeliște. Profesorii și elevii trebuie să se simtă protejați. Nu poți să faci educație, să înveți ceva, să ai bucuria cunoașterii în astfel de contexte în care îți e frică că cineva bagă un cuțit în tine”, mai explică acesta.

Mai mulți consilieri psihologici în școli

O altă măsură anunțată de Sorin Costreie vizează extinderea serviciilor de consiliere psihologică pentru elevi. Ministrul consideră că un număr mai mare de specialiști ar permite identificarea mai rapidă a problemelor cu care se confruntă copiii și intervenția înainte ca frustrările sau dificultățile acestora să se agraveze.

În același timp, el susține că măsurile de prevenție trebuie însoțite și de verificări care să contribuie la siguranța din școli.

„A doua ar fi consilierea psihologică. Trebuie să mărim - vorbim de mulți ani. Avem nevoie de acești consilieri pentru că ei sunt acei colegi ai noștri care îi văd și îi simt mai bine pe copii. Copiii nu se văd văzuți și simțiți. Atunci asta naște frustrare. Profesorii de sprijin. A vorbit colegul meu de aceste controale. Nu sunt pe partea punitivă, dar trebuie să întărim complementar și pe aceasta”, adaugă el.

Ghiozdanele ar putea fi verificate la intrarea în școli

Verificarea bagajelor elevilor și instalarea detectoarelor de metale se află printre variantele luate în calcul de Ministerul Educației.

În ceea ce priveşte acest ultime măsuri, Sorin Costreie a declarat că oportunitatea aplicării lor trebuie evaluată în funcție de fiecare unitate de învățământ.

Introducerea unor controale la intrare ar putea presupune și modificarea modului în care este organizat accesul în școli. Elevii ar putea fi nevoiți să ajungă mai devreme, astfel încât verificările să fie încheiate înainte de începerea cursurilor.

Ministrul susține însă că măsurile de securitate nu sunt suficiente în sine. Prevenirea violenței presupune și identificarea problemelor cu care se confruntă elevii, precum și intervenția înainte ca situațiile tensionate să degenereze.

UPDATE 18:20 Şedinţe cu părinţii în toate şcolile din judeţ

Toate școlile din județul Argeș vor organiza înşedinţe cu părinții în prima săptămână de după vacanță, în urma incidentului de la Liceul „Armand Călinescu”.

Măsura a fost anunţată chiar de pefectul de Argeş, Sebastian Nedelcu, cel care a atras atenția şi asupra necesității pregătirii revenirii elevului în sistemul de învățământ, proces care trebuie gestionat cu grijă, astfel încât să fie protejați atât elevul, cât și colegii săi.

Prefectul a cerut, de asemenea, aplicarea măsurilor prevăzute de lege și a subliniat că prevenirea violenței presupune implicarea familiei, a școlii și a Poliției.

„Incidentul este analizat în cadrul acţiunilor operative derulate de Biroul de Siguranţă Şcolară, iar prin Ordinul Prefectului nr. 214/04.09.2026 funcţionează deja o comisie mixtă de control care verifică respectarea legislaţiei privind siguranţa în unităţile de învăţământ. Astăzi am cerut zero toleranţă în acest caz şi aplicarea tuturor măsurilor legale.

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Este esenţial să subliniem că familia, şcoala şi poliţia sunt principalii responsabili pentru siguranţa copiilor, în această ordine. Doar prin colaborarea acestor trei piloni putem preveni violenţa şi putem proteja elevii.

Totodată, trebuie să avem în vedere un aspect important: în urma anchetei, elevul agresor va trebui să se întoarcă la şcoală. Inspectoratul Şcolar Judeţean are responsabilitatea de a pregăti acest proces cu maximă atenţie, astfel încât să fie luată cea mai bună decizie pentru viitorul elevului şi pentru siguranţa colectivului şcolar”, a transmis, joi după-amiază, prefectul Sebastian Nedelcu.

În cadrul ședințelor programate după vacanţă, părinții vor fi informați despre problemele apărute în mediul școlar și vor fi încurajați să se implice în prevenirea comportamentelor de risc.

Totodată, părinților li se va explica la cine pot apela copiii în interiorul școlii atunci când au nevoie de ajutor, personalul specializat fiind disponibil pentru a le oferi sprijin în situațiile dificile.

În paralel, Inspectoratul Școlar Județean le va solicita profesorilor să urmărească mai atent eventualele schimbări de comportament ale elevilor și să semnaleze situațiile care ridică suspiciuni. Colaborarea cu Poliția va fi necesară ori de câte ori apar indicii privind posibile acte de violență sau alte probleme care pot pune în pericol siguranța copiilor.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean va solicita tuturor cadrelor didactice să fie mai vigilente, să observe semnalele de risc şi să colaboreze fără ezitare cu Poliţia ori de câte ori există suspiciuni privind comportamente violente sau situaţii care pot afecta siguranţa elevilor”, a anunţat prefectul.

Ştirea iniţială

Elevul de 15 ani din Pitești care a venit joi, 22 octombrie, la liceu cu o macetă și și-a atacat doi colegi a fost reținut de polițiști. Acesta este acuzat de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii transmit că minorul de 15 ani a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore.

În cauză, cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite.

Incidentul s-a petrecut în incinta Colegiului Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești. Un elev care a asistat la altercație a spus că agresiunea ar fi izbucnit pe fondul unui conflict mai vechi.

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Elevul reținut ar fi fost victima bullyingului. Potrivit martorului, adolescentul a venit cu o macetă în baia băieților și a încercat să lovească mai mulți elevi. Unul dintre colegi s-a refugiat în spatele martorului, de teamă să nu fie rănit, iar acesta susține că a fost nevoit să îl împingă pe agresor pentru a se apăra.

După ce a fugit din baie, elevul a încercat să găsească profesori cărora să le povestească ce se întâmplase. „Mi-era frică să nu mă ia și pe mine”.

Inspectorul școlar general al județului Argeș, Dumitru Tudosoiu, a declarat pentru Digi24 că elevii Colegiului Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești sunt în afara oricărui pericol, catalogând incidentul drept unul foarte grav.

Potrivit informațiilor primite de la profesori și elevi, acesta era considerat un tânăr liniștit și introvertit, care nu ieșise în evidență prin comportamente negative.

„Colegii lui au spus că elevul respectiv nu a avut niciun fel de comportament care să iasă în evidență. Era un coleg liniștit, era introvertit și nu a dat semne de comportament violent sau recalcitrant”, a explicat Niculina Ungureanu.

Consilierul a mai precizat că elevii au fost șocați de cele întâmplate și că, înainte de incident, nu fuseseră semnalate conflicte sau probleme legate de comportamentul acestuia.

Potrivit relatărilor, în momentul în care a intrat în clasă, tânărul părea agitat și neliniștit, însă colegii nu au anticipat ce urma să se întâmple.