ANAF se luptă să vândă bunurile unui fost ministru de Finanțe

ANAF încearcă pentru a doua oară să vândă bunurile unui fost ministru de Finanțe.

Sebastian Vlădescu, condamnat la 7 ani și 4 luni de închisoare, este pe punctul de a-și pierdea averea, după ce ANAF i-a scos la licitația mai multe proprietăți aflate in Capitală și în județul Prahova. Ar fi a doua oară când ANAF încearcă să recupereze șpăgile primite de fostul demnitar.

Fiind a doua licitație, prețul a fost diminuat cu 25%. Este vorba despre 4 garaje aflate pe strada Dinu Vintilă din București, arată hotnews.ro.

Care sunt prețurile de pornire ale licitațiilor care vor avea loc pe 22 august 2024:

-Garaj nr. 236 de 20,34 mp: 63.340 lei

-Garaj nr. 328 de 18,73 mp: 48.124 lei

Pentru alte două garaje, licitațiile sunt pe 21 august:

-Garaj nr. 117 de 14,76 mp: 46.201 lei

-Garaj 179 de 16,36 mp: 50.672 lei

De asemenea, Fiscul mai vrea să vândă și două locuințe ale lui Sebastian Vlădescu pe 20 august. Un apartament este de 2 camere, baie, două holuri și debara de 72,95 metri pătrați și cameră de serviciu la demisol cu o suprafață de 4,69 mp. Acesta se află pe str. Vasile Conta, Sector 2 București. Licitația va porni de la 682.576 lei. Celălalt apartament are la mezanin o cameră plus etaj. La mezanin e o debara, baie, bucătărie, hol de 71,3 mp și terasă plus balcon de 4,82 mp, iar la etaj sunt 2 camere, debara, hol, cămară, WC, baie de 72,07 mp cu o terasă de 6,66 mp. Acesta se află tot pe strada Vasile Conta, iar prețul de la care pornește licitația este de 1,23 milioane lei.

Condamnarea

Fostul Ministru al Finanțelor este închis de anul trecut, după ce a fost condamnat la 7 ani și 4 luni cu executare pentru corupție.

Este acuzat că a primit ilegal comisioane de milioane pentru modernizarea căii ferate București-Constanța. Acum, trebuie să dea statului aproape 4 milioane de lei și peste 2 milioane de euro.

În același dosar a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare și Mircea Costea, cumnatului Mircea Geoană. În cazul lui Cristian Boureanu, Curtea Supremă a decis că faptele s-au prescris.