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Timișoara, laborator pentru cercetarea care răspunde marilor probleme ale prezentului

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Prin proiectele PNRR – Investiția I8, regiunea de vest atrage cercetători internaționali și dezvoltă soluții pentru climă, cancer, fizica materiei extreme, materiale optice avansate, siguranță biologică și economie circulară

adevarul ro Timișoara laborator pentru cercetarea care răspunde marilor probleme ale prezentului png

În ultimii ani, crizele globale au schimbat felul în care privim cercetarea. Pandemia a arătat cât de vulnerabile sunt societățile în fața agenților patogeni. Schimbările climatice au devenit o problemă economică, socială și politică, nu doar una de mediu. Cancerul rămâne una dintre marile provocări ale medicinei contemporane. Tranziția energetică, eficiența tehnologiilor și risipa de resurse pun presiune pe orașe, infrastructuri și politici publice. Iar întrebările fundamentale despre materie, energie și Univers continuă să modeleze știința de frontieră.

În fața acestor provocări, cercetarea nu mai poate fi văzută ca o activitate izolată, desfășurată doar în laboratoare sau în reviste academice. Ea devine infrastructură de viitor. Devine capacitatea unei regiuni de a înțelege probleme complexe, de a atrage expertiză internațională și de a construi soluții cu impact real, de la politici publice și terapii inovatoare până la materiale avansate, economie circulară și cercetare fundamentală conectată la marile întrebări ale fizicii moderne.

În Timișoara, această direcție este vizibilă prin proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția I8, program dedicat atragerii de resurse umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Șase astfel de proiecte conturează o imagine puternică a cercetării de vârf din regiunea de vest: EPOC, la Universitatea de Vest din Timișoara; CS2, dedicat plasmei quarc-gluon în rotație; ESCARGOT, axat pe aplicații ale monocristalelor și compuși optici pe bază de pământuri rare; REAKT / RBC-engager, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; lighTechAID, la INCEMC Timișoara; și Selective Resource Recovery from Kitchen Waste, proiect derulat tot la INCEMC, dedicat recuperării selective a resurselor din deșeuri alimentare.

Deși aparțin unor domenii diferite, aceste proiecte au un fir comun: transformă cunoașterea științifică în răspunsuri pentru probleme care definesc prezentul și viitorul. Unele caută soluții aplicate pentru sănătate, mediu sau economie. Altele contribuie la înțelegerea celor mai profunde mecanisme ale materiei sau la dezvoltarea materialelor care pot susține tehnologiile viitorului. Împreună, ele arată că cercetarea de vârf înseamnă atât impact imediat, cât și construcție de cunoaștere pe termen lung.

Ce aduce Investiția I8 în regiunea de vest

Investiția I8 are o miză strategică: conectarea cercetării românești la expertiză internațională. În știința de vârf, infrastructura contează, dar nu este suficientă. Contează oamenii care știu să formuleze întrebări relevante, să aducă metode avansate, să lucreze în rețele globale și să formeze echipe locale capabile să ducă mai departe rezultatele.

Pentru Timișoara, proiectele I8 înseamnă mai mult decât finanțare. Ele aduc cercetători internaționali în instituții locale, creează contexte de lucru pentru doctoranzi și postdoctoranzi, deschid colaborări, dezvoltă tehnologii și consolidează domenii de cercetare cu potențial pe termen lung.

Un proiect bun produce articole și rapoarte. Un proiect cu impact produce, în plus, oameni formați, metodologii transferate, prototipuri, brevete, colaborări și încrederea că cercetarea competitivă poate fi făcută aici, în regiunea de vest.

EPOC: schimbările climatice, privite prin economie și politici publice

La Universitatea de Vest din Timișoara, proiectul EPOC – Economics and Policy Options for Climate Change Risk and Global Environmental Governance a abordat una dintre cele mai importante teme ale prezentului: impactul schimbărilor climatice asupra economiei, guvernanței și securității sistemelor sociale.

Schimbările climatice nu mai pot fi tratate doar ca o problemă ecologică. Ele afectează agricultura, energia, piețele financiare, infrastructura, sănătatea publică, investițiile și deciziile administrațiilor. O secetă poate influența prețurile alimentelor. Un fenomen meteo extrem poate afecta lanțuri de aprovizionare. Tranziția energetică poate schimba comportamentul companiilor și al consumatorilor.

EPOC a analizat tocmai aceste legături. Proiectul a urmărit modul în care riscul climatic influențează stabilitatea economică, guvernanța globală de mediu, comportamentul corporativ și deciziile individuale. Prin metode statistice și econometrice avansate, cercetătorii au încercat să transforme o problemă globală, adesea abstractă, într-un set de informații utile pentru politici publice.

Pentru regiunea de vest, astfel de cercetări sunt relevante deoarece schimbările climatice nu sunt o realitate îndepărtată. Ele afectează agricultura, orașele, resursele, infrastructura și sănătatea comunităților. Iar deciziile bune au nevoie de date, nu doar de impresii. EPOC arată că cercetarea economică poate ajuta autoritățile, companiile și comunitățile să înțeleagă mai bine riscurile și să construiască strategii de adaptare.

CS2: materia la limita Universului și fizica plasmei quarc-gluon

Proiectul CS2 – Cromodinamica cuantică: plasma quarc-gluon în rotație aduce în peisajul proiectelor I8 o direcție de cercetare fundamentală, conectată la unele dintre cele mai profunde întrebări ale fizicii moderne: cum se comportă materia atunci când este încălzită la temperaturi extreme, comprimată, accelerată și pusă în rotație?

Pentru a înțelege miza proiectului, trebuie pornit de la structura intimă a materiei. Atomii sunt formați din nuclee și electroni, nucleele conțin protoni și neutroni, iar aceștia, la rândul lor, sunt alcătuiți din quarcuri, legate prin gluoni. În condițiile obișnuite ale Universului actual, quarcurile nu apar izolate. Însă la temperaturi și densități extrem de mari, poate apărea o stare specială a materiei: plasma quarc-gluon.

Această formă de materie este studiată experimental în ciocniri de ioni grei, realizate în mari acceleratoare internaționale. În astfel de experimente, nuclee atomice grele sunt accelerate la viteze foarte mari și ciocnite între ele, creând, pentru intervale extrem de scurte de timp, condiții apropiate de cele în care materia nucleară se transformă într-o plasmă quarc-gluon.

Un element central al proiectului CS2 este rotația. În ciocnirile necentrale de ioni grei, sistemul format poate avea un moment cinetic foarte mare, ceea ce înseamnă că materia creată poate fi pusă în rotație. Cercetarea analizează modul în care această rotație influențează plasma quarc-gluon, tranziția chirală de fază, polarizarea sistemelor cuantice și fenomenele de transport care apar în medii aflate în rotație sau în câmp magnetic extern.

Printre rezultatele importante ale proiectului se numără studiul impactului rotației asupra diagramei de fază în cromodinamica cuantică, investigarea fazelor neomogene generate de efecte de centrifugare și calculul, în premieră, al unor proprietăți mecanice ale plasmei quarc-gluon în rotație, inclusiv momentul de inerție. Echipa a obținut, de asemenea, rezultate privind polarizarea medie și diagrama de fază a materiei polarizate care interacționează tare, precum și noi legi de transport al polarizării în medii aflate în rotație sau în câmp magnetic extern.

Importanța proiectului nu se măsoară doar prin complexitatea temei, ci și prin vizibilitatea științifică. Echipa a publicat peste 20 de articole în reviste Q1 și a atras cercetători de înaltă calificare din străinătate și din România. Pentru Timișoara, CS2 arată că cercetarea fundamentală de nivel internațional poate fi construită local, prin echipe bine coordonate, expertiză avansată și conectare la marile rețele ale fizicii moderne.

La prima vedere, plasma quarc-gluon, tranziția chirală de fază sau teoria cuantică a câmpului în rotație pot părea îndepărtate de viața cotidiană. Totuși, cercetarea fundamentală este una dintre sursele profunde ale progresului științific. Ea nu oferă întotdeauna aplicații imediate, dar schimbă modul în care înțelegem materia, energia și Universul. Iar această înțelegere stă, de multe ori, la baza tehnologiilor și descoperirilor viitorului.

ESCARGOT: monocristale, materiale optice și tehnologii eficiente

Proiectul ESCARGOT – Enhanced Single Crystal Applications and Research in the Growth of new Optical rare earth-based compounds for sustainable and efficient technologies completează tabloul proiectelor I8 printr-o direcție esențială pentru dezvoltarea tehnologiilor viitorului: creșterea și studiul monocristalelor și al compușilor optici pe bază de pământuri rare.

În centrul proiectului se află materiale care, deși invizibile pentru publicul larg, pot avea un rol decisiv în performanța unor tehnologii moderne. Monocristalele și compușii optici sunt utilizați sau investigați în domenii precum fotonica, optoelectronica, laserele, senzoristica, conversia luminii, eficiența energetică și tehnologiile avansate care depind de controlul precis al interacțiunii dintre lumină și materie.

Pământurile rare au proprietăți optice deosebite, iar compușii care le conțin pot emite, absorbi sau transforma lumina în moduri utile pentru aplicații tehnologice. Cercetarea unor astfel de materiale este importantă mai ales într-un context global în care tehnologiile trebuie să devină mai eficiente, mai sustenabile și mai bine adaptate tranziției energetice.

ESCARGOT aduce în prim-plan o zonă de cercetare în care știința materialelor se întâlnește cu fizica, chimia și ingineria tehnologică. Creșterea monocristalelor nu înseamnă doar obținerea unui material cu aspect perfect ordonat, ci controlul fin al structurii interne, al purității, al defectelor și al proprietăților optice. De aceste detalii depinde performanța finală a materialului.

Prin această direcție, proiectul contribuie la consolidarea unei competențe strategice: dezvoltarea materialelor avansate care pot sta la baza unor tehnologii mai eficiente. Dacă EPOC privește clima prin economie, CS2 explorează materia în condiții extreme, iar REAKT și lighTechAID se leagă direct de sănătate și siguranță, ESCARGOT arată că progresul tehnologic depinde și de capacitatea de a proiecta materiale noi, cu proprietăți controlate și aplicații sustenabile.

REAKT / RBC-engager: imunoterapia cancerului și medicina viitorului

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, proiectul REAKT – Stimulatori imuni derivați din eritrocite pentru activarea celulelor NK și limfocitelor T în imunoterapia tumorală, cunoscut și prin titlul în limba engleză RBC-engager for NK and T cell activation in cancer immunotherapy, explorează una dintre direcțiile cele mai promițătoare ale medicinei contemporane: imunoterapia cancerului.

Cancerul nu este o singură boală, ci un ansamblu complex de afecțiuni care se comportă diferit de la un pacient la altul. În formele avansate, tratamentele clasice pot avea limite, iar sistemul imunitar poate fi păcălit de tumoră sau împiedicat să reacționeze eficient.

Proiectul REAKT pornește de la ideea utilizării eritrocitelor, adică a globulelor roșii, ca platforme care ar putea contribui la activarea celulelor NK și T împotriva tumorilor. În termeni accesibili, cercetătorii explorează felul în care sângele ar putea deveni parte dintr-o strategie mai precisă de stimulare a sistemului imunitar.

Această cercetare vizează cancere avansate care exprimă antigene tumorale de tip ErbB2, relevante în mai multe forme oncologice. Nu este vorba despre un tratament disponibil imediat, ci despre cercetare biomedicală de frontieră, cu etape riguroase de validare.

Importanța proiectului depășește laboratorul. El aduce la Timișoara expertiză internațională, sprijină formarea tinerilor cercetători și poate deschide drumuri către brevete, parteneriate și dezvoltare biotehnologică. Într-un domeniu în care competiția este globală, faptul că o universitate medicală din Timișoara lucrează pe astfel de teme arată maturizarea unui ecosistem biomedical regional.

lighTechAID: lumina ca instrument împotriva agenților patogeni

Tot în Timișoara, la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată, proiectul lighTechAID – Visible-to-Ultraviolet Light Conversion Technology for the Cost-Effective Fight Against Infectious Diseases investighează o direcție cu miză majoră pentru siguranța spațiilor comune: dezvoltarea unor materiale capabile să transforme lumina vizibilă în radiație ultravioletă de tip C.

Radiația UVC este cunoscută pentru potențialul său germicid, însă utilizarea ei pe scară largă ridică probleme legate de cost, siguranță, eficiență și integrare în infrastructuri existente. lighTechAID explorează o alternativă bazată pe materiale luminescente, capabile să absoarbă lumină vizibilă și să emită în zona ultravioletă.

În spatele acestei idei se află o combinație complexă de chimie a materialelor, fizică, spectroscopie și inteligență artificială. Cercetătorii lucrează cu fosfori luminescenți și folosesc modele predictive pentru a identifica materiale promițătoare. În loc ca descoperirea materialelor să se bazeze exclusiv pe încercări succesive, algoritmii pot orienta experimentele și pot accelera procesul.

Posibilele aplicații vizează suprafețe antimicrobiene, sisteme de filtrare, membrane, surse de lumină sau infrastructuri care ar putea contribui, în condiții controlate, la reducerea riscurilor microbiologice. După lecțiile dure ale pandemiei, astfel de cercetări devin parte dintr-o întrebare mai largă: cum putem proiecta spații publice mai sigure?

lighTechAID arată cum cercetarea în materiale avansate poate răspunde unei nevoi foarte concrete: prevenția. Nu doar tratarea crizelor după ce apar, ci construirea unor tehnologii care reduc vulnerabilitățile înainte ca ele să se transforme în probleme majore.

Selective Resource Recovery from Kitchen Waste: resturile de mâncare transformate în energie și resurse

Un alt proiect I8 derulat la INCEMC Timișoara mută atenția spre o problemă pe care o întâlnim zilnic, dar pe care rareori o privim ca resursă: deșeurile alimentare. Selective Resource Recovery from Kitchen Waste, cu titlul complet Selective resource recovery from kitchen waste by integrated Dark Fermentation-Microbial electrolysis cell and ion substitution electrodialysis, coordonat de prof. Makarand M. Ghangrekar, cercetează recuperarea selectivă a resurselor din resturi de bucătărie prin procese biologice și electrochimice integrate.

În fiecare zi, cantități mari de hrană ajung la gunoi. Resturile alimentare înseamnă costuri de colectare, presiune asupra depozitelor de deșeuri, emisii și pierderea unor compuși organici care ar putea fi valorificați. Proiectul propune o schimbare de perspectivă: deșeurile de bucătărie nu sunt doar o problemă de eliminat, ci o sursă posibilă de hidrogen și acizi carboxilici.

Tehnologia investigată combină trei procese: fermentația întunecată, celula de electroliză microbiană și electrodializa cu substituție ionică. Fermentația întunecată descompune materia organică și poate produce hidrogen și acizi grași volatili. Celula de electroliză microbiană folosește procese bioelectrochimice pentru a susține conversia compușilor organici. Electrodializa ajută la separarea și recuperarea selectivă a compușilor valoroși.

Miza este clară: transformarea deșeurilor alimentare în resurse pentru economia circulară. Pentru orașe, restaurante, cantine, piețe sau comunități, astfel de tehnologii ar putea susține, în viitor, soluții mai eficiente de management al deșeurilor organice. În loc să plătim doar pentru eliminarea resturilor, am putea construi sisteme prin care o parte din valoarea lor să fie recuperată.

Proiectul aduce la Timișoara expertiză în tehnologii bioelectrochimice, tratarea apelor uzate, bioenergie și recuperarea resurselor. În același timp, consolidează profilul INCEMC ca spațiu de cercetare aflat la intersecția dintre electrochimie, mediu, energie și materiale.

Șase direcții, aceeași miză: reziliența

EPOC, CS2, ESCARGOT, REAKT, lighTechAID și Selective Resource Recovery from Kitchen Waste par, la prima vedere, proiecte foarte diferite. Unul vorbește despre economie climatică, altul despre plasma quarc-gluon, altul despre monocristale și materiale optice pe bază de pământuri rare, altul despre imunoterapia cancerului, altul despre materiale antimicrobiene, iar ultimul despre valorificarea deșeurilor alimentare. Împreună, ele răspund însă aceleiași nevoi: construirea unei regiuni mai reziliente, mai conectate la știința internațională și mai capabile să producă răspunsuri relevante pentru viitor.

Reziliența înseamnă să înțelegi riscurile climatice înainte ca ele să devină crize economice. Înseamnă să participi la cercetarea fundamentală care explică structura profundă a materiei. Înseamnă să dezvolți materiale optice care pot susține tehnologii mai eficiente și mai sustenabile. Înseamnă să cauți terapii mai bune pentru boli grave. Înseamnă să proiectezi materiale și tehnologii care pot reduce riscurile infecțioase. Înseamnă să transformi risipa în resurse și deșeurile în materie primă pentru un nou ciclu economic.

Aceste proiecte arată că cercetarea nu este un domeniu rupt de societate. Ea răspunde unor întrebări simple, dar esențiale: cum trăim mai sănătos, cum folosim mai inteligent resursele, cum ne adaptăm la schimbări, cum pregătim instituțiile pentru viitor și cum înțelegem mai bine lumea fizică în care existăm?

De la proiecte individuale la ecosistem de cercetare

Cea mai importantă miză este ca aceste proiecte să nu rămână insule. Valoarea lor reală crește atunci când competențele, oamenii și colaborările rămân în regiune după încheierea finanțării. Un proiect I8 poate produce rezultate științifice, dar poate produce și ceva mai durabil: capacitate locală.

Timișoara are deja universități, institute, laboratoare, spitale și echipe capabile să susțină cercetare competitivă. Prin investiții precum I8, aceste instituții devin mai conectate la rețele internaționale și mai pregătite să concureze pentru noi proiecte, parteneriate și aplicații.

Pentru tinerii cercetători, aceste proiecte înseamnă acces la teme actuale, metode moderne și mentori cu experiență internațională. Pentru instituții, înseamnă vizibilitate și consolidare. Pentru comunitate, înseamnă speranța că problemele mari pot fi abordate cu instrumente locale, nu doar importate din alte centre.

Cercetarea, infrastructură de viitor pentru regiunea de vest

Proiectele PNRR – Investiția I8 din Timișoara arată că regiunea de vest poate deveni un spațiu în care cercetarea de vârf produce răspunsuri pentru provocări globale. Clima, cancerul, materia aflată în condiții extreme, materialele pentru tehnologii eficiente, agenții patogeni și risipa alimentară nu sunt teme abstracte. Ele țin de sănătate, economie, siguranță, cunoaștere, orașe și viitor.

Prin cele trei proiecte coordonate sau derulate la Universitatea de Vest din Timișoara — EPOC, CS2 și ESCARGOT — UVT contribuie la înțelegerea riscurilor climatice și economice, la cercetarea fundamentală asupra materiei aflate în condiții extreme și la dezvoltarea materialelor optice avansate pentru tehnologii sustenabile și eficiente. Alături de acestea, proiectele REAKT / RBC-engager, derulat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, lighTechAID și Selective Resource Recovery from Kitchen Waste, derulate la INCEMC Timișoara, completează tabloul unei regiuni în care cercetarea răspunde unor provocări majore pentru sănătate, siguranță biologică, energie și economie circulară. 

În ansamblu, cele șase proiecte transmit un mesaj important: cercetarea nu este doar despre ce publicăm, ci despre ce construim. Construim competențe, rețele, tehnologii și încredere. Construim capacitatea unei regiuni de a răspunde la probleme complexe.

Iar în Timișoara, această capacitate începe să se vadă tot mai clar.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

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