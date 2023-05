Sindicalist în Educație: Le-am propus să acorde o majorare salarială până la finele anului. Ce se spune despre examene

Liderii sindicatelor din educaţie au propus ministrului Muncii o nouă variantă de majorare salarială până la finele anului, prin care coeficientul de ierarhizare 1 să fie multiplicat cu 3.000 de lei, cât este salariul minim pe economie, şi au transmis că aşteaptă cât mai repede „un semnal din partea Guvernului" .

De asemenea, sindicaliştii au anunţat că nu vor renunţa la marşul de protest programat marţi, din Piaţa Victoriei până la Palatul Cotroceni, şi i-au cerut preşedintelui României să aibă o întâlnire cu liderii celor trei federaţii sindicale pentru a media acest conflict care a izbucnit între salariaţii din învăţământ şi Guvernul României.

„Am repetat şi astăzi ceea ce noi am cerut şi anume găsirea unei soluţii în aşa fel încât să se acorde o majorare salarială până la finalul anului şi cel mai important lucru să ni se garanteze printr-un act normativ că în legea salarizării profesorul debutant va avea salariul cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie şi, ca variantă legată de creşterea salariului până la finalul anului, le-am propus să se aplice articolul 12 din Legea 153. Mai concret, coeficient de ierarhizare 1 să fie multiplicat cu 3.000 lei cât este salariul minim pe economie şi nu cu 2.500 cât este acum. A rămas ca ministrul Muncii să prezinte prim ministrului sau celor din coaliţie această propunere şi să o analizeze, dar deocamdată nu avem nimic concret. Aşteptăm cât mai repede din partea Guvernului un semnal. Decizia se ia în coaliţie. A rămas ca ministrul Muncii să prezinte în coaliţie cele pe care le-am discutat astăzi şi să vină cât mai repede cu un răspuns", a declarat, luni, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, la finalul discuţiilor de la Ministerul Muncii.

Vor maia vea loc întâlniri

Acesta a precizat că s-a convenit asupra unor întâlniri în perioada următoare pentru grila din noua Lege a salarizării unitare, dar a subliniat că ceea ce aşteaptă oamenii este „un act normativ care să statueze cele pe care vi l-am prezentat".

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret", Marius Nistor, a subliniat că preşedinţii celor trei partide politice care formează coaliţia trebuie să ia o decizie la cele două propuneri care au fost avansate de federaţiile sindicale.

„În momentul în care se doreşte sincer, din partea Executivului, încetarea acestui conflict de muncă, este clar că cei trei preşedinţi ai celor trei partide politice care formează coaliţia trebuie să ia o decizie. Decizia este strict legată de cele două propuneri care au fost avansate de federaţiile sindicale. Nu are rost să le mai repetăm. Le-am spus foarte clar, ele sunt bine cunoscute. Nu ne dorim continuarea acestui conflict, ne dorim să ne întoarcem cu toţii cât mai repede în sălile de clasă, dar totul depinde strict de rapiditatea în care coaliţia va lua o decizie. Aşteptăm în momentul de faţă ca, după discuţiile purtate astăzi la Ministerul Muncii, mesajele transmise de ministrul Muncii şi de ministrul Educaţiei către coaliţie să fie percepute ca atare şi soluţiile vor veni cât mai rapid", a punctat Nistor.

Întrebat dacă se va mai ţine protestul de marţi, liderul sindical a răspuns: „Protestul de mâine se mai ţine, categoric. În momentul de faţă nu există niciun motiv care să ne determine să renunţăm la el".

„Am solicitat suplimentar o întâlnire a birourilor celor trei federaţii cu domnul preşedinte Klaus Iohannis, pentru că repetăm: este obligaţia domniei sale să intervină într-un moment cheie, într-un moment critic şi să medieze în acest conflict care a izbucnit între salariaţii din învăţământ şi Guvernul României. Astăzi înaintăm adresa respectivă, aşteptăm răspunsuri. Mâine, după ora 16:30, suntem dispuşi să ne întâlnim unde doreşte preşedintele pentru a rezolva această problemă", a adăugat preşedintele Spiru Haret.

O majorare de 25%

Liderii sindicali au transmis că actuala propunere făcută guvernanţilor privind majorarea salariilor din sistem se apropie de ceea au cerut anterior, respectiv o majorare de 25% pentru toţi profesorii.

„Este de circa 20% pe salariul cel mai mic, cred că ne apropiem de medie (...). Pentru învăţământul superior am cerut lucruri aproape similare, începătorul într-o universitate, adică asistentul universitar să aibă salariul mediu brut pe economie, iar, la ieşirea din sistem, profesorul universitar cu gradul maxim să aibă cât are medicul primar de la urgenţă. Aceste lucruri sunt cunoscute şi sunt agreate chiar de Banca Mondială. Deci, să nu mai spună că depinde de Banca Mondială, că o mai consultăm, că ne mai ducem pe la ea. Aceste grile se află, o bună parte a lor, la ministrul Budăi şi aşteptăm să le transmită şi celor care ne conduc ţara şi, prin decizie politică, să fie agreate, altfel conflictele vor continua. Şi aţi văzut că astăzi a început să se mişte şi mediul universitar. La Timişoara am avut 500 de oameni. Mâine, la Cluj, vor ieşi foarte mulţi în Piaţa Mare, deci trebuie să înţeleagă că prin decizie politică putem stopa acest conflict", a menţionat preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater", Anton Hadăr.

Potrivit sindicaliştilor, pentru sistemul universitar, dacă debutantul ar pleca de la salariul mediu brut pe economie, la final de carieră un profesor va ajunge la egalitate cu medicul specialist, "ceea ce este corect".

„Nu e nimic nou faţă de ceea ce ştiţi, adică 4.000 de lei la debutant şi la învăţământul superior şi la preuniversitar, 6.900 - 7.000 la colegii noştri. Sunt calcule făcute cu aprobarea miniştrilor noştri, pentru că le-am făcut în ianuarie anul acesta şi la superior, la gradul maxim, în jur de 9.000 şi ceva", a adăugat Hadăr.

Liderii sindicali au mai spus că soluţiile trebuie luate cu începere din luna iunie, pentru că amânarea lor va acutiza criza.

„Nu am înţeles de ce a făcut o pauză de 3 zile, pentru că de vineri până luni puteau să discute, puteau să vină cu o soluţie, ţinând cont că ei cunoşteau deja care sunt propunerile înaintate de federaţiile sindicale", a reiterat Nistor.

Examenele naționale

Legat de înscrierea la examene a elevilor, o decizie pe care unii profesori au luat-o chiar dacă erau în grevă, liderul sindical a transmis că este la latitudinea colegilor care se află în acţiune de protest.

„Nu le poate impune nimeni absolut nimic. Poate trebuie apreciaţi ca atare că, indiferent de nemulţumirile lor, au făcut un anume gest şi ar trebui perceput în mod corect, dar să nu se mizeze la nesfârşit pe înţelegerea corpului profesional. Atrag respectuos atenţia că majoritatea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt în grevă", a mai spus preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

Întrebat dacă au fost discuţii cu ministrul Muncii şi pe noua grila de salarizare, Marius Nistor a transmis că nu se poate discuta de grila de salarizare atâta vreme cât nu se acceptă acel reper, respectiv salariul debutantului cu studii superioare ca fiind echivalentul salariului mediu brut pe economie.

„Toată grila care a fost negociată cu Ministerul Educaţiei şi care a fost înaintată Ministerului Muncii pleacă de la salariul debutantului cu studii superioare ca fiind echivalentul salariului mediu brut pe economie. De aici se fac toate calculele. Până nu se agreează această bază de plecare nu avem ce să discutăm mai departe", a adăugat el.