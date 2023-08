Se repetă povestea: expresie primită de elevi la Bacalureat, căutată pe internet în timpul examenului la Limba Română din 16 august

În intervalul orar în care se desfășura proba la Limba și Literatura Română a examenului de Bacalaureat, pe internet s-a căutat explicația expresiei „a spune vrute și nevrute”, informează dexonline.

O expresie al cărei sens trebuia explicat la examenul de Bacalaureat a fost căutată în mod obsesiv chiar în timpul examenului.

Expresia însă nu apare în top. Cei de la dexonline ne explică de ce: „Acum câțiva ani, când am început să publicăm pe contul nostru de Instagram topul căutărilor de pe dexonline (vezi linkul în primul comentariu), am luat decizia să filtrăm de la bun început căutările mai lungi de 15 litere. Motivul nu are legătură cu jocul de scrabble, ci este mai prozaic: nu ar fi încăput în imagine și, oricum, o asemenea căutare are șanse mari să fie la întâmplare (nu mai spunem că sunt destul de mici șansele să fie multe căutări pentru același șir lung de litere).

„Astăzi e prima oară când ne pare rău, căci nu se văd în acest top cele peste 2500 de căutări de ieri ale expresiei „a spune vrute și nevrute”, din care mai mult de sfert între 9.00 și 12.00, exact intervalul la care se desfășura proba de română a sesiunii de toamnă a bacalaureatului!

a spune vrute și nevrute = expr. a flecări, a pălăvrăgi“, dezvăluie dexonline.

Și la examenul de Bacalaureat sesiunea anterioară s-a întâmplat același lucru. Unul dintre subiecte a inclus un text din cartea lui George Călinescu - „Ion Creangă. Viața și opera”“pe baza căruia absolvenții au avut de rezolvat mai multe cerințe. Subpunctul A1 le cerea elevilor să indice sensul din text al expresiei „de bună seamă“, în timp ce A5 le cerea să prezinte în 30-50 de cuvinte o trăsătură morală a lui Ion Creangă, așa cum reiese din textul dat.

Expresia „de bună seamă“ avea la prânz cele mai multe căutări pe dexonline, unele fiind înregistrate înainte de ora 10.00.

Ministerul Educației a transmis că se fac cercetări și se verifică ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la această situație.

Ministra Educației, Ligia Deca, a spus că a verificat cu specialiști IT căutările și că nu se poate face o corelație între numărul lor și o potențială breșă de securitate la nivelul subiectelor.

„Ca urmare a informațiilor pe care l-am văzut cu toții în spațiul public Centrul Național de Politici de Evaluare în educație a procedat, în primul rând, prin identificarea elementelor de securitate asociate procesului de extragerea variantele de subiecte și de distribuire către centrele de examen. Ca idee, spațiul de lucru în care se desfășoară acest proces este unul securizat, toți cei care au acces la subiect în acea dimineață au telefoanele lăsate la intrare, sigilate, nimeni nu a comunicat cu cineva în din exterior. Deci, din toate verificările noastre nu este posibil ca subiectele să fi fost scurse în spațiul public”, a spus aceasta.

De asemenea, ministra a subliniat că a verificat cu specialiști IT și că, încercările de căutări efectuate la nivelul Ministerului Educației, relevă în privința expresii “de bună seamă” date diferite. „Deci în funcție de unitatea digitală pe care o utilizăm și în funcție de locul din care se face căutarea, rezultatul este diferit. Inclusiv în această dimineață datele au fost diferite. În alte zile ale anului au fost incidente similare pe aceeași expresie, număr similar de căutări sau chiar mai mare, deci nu putem face o corelație între numărul de cautari Și o potențială breșă de securitate la nivelul subiectelor”, a mai spus ea.

