Claie peste grămadă. Eurostat atrage atenția că România are cele mai aglomerate școli din Europa

România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de elevi repartizați unui învățător, potrivit datelor Eurostat. Avem, practic, cele mai aglomerate clase din învățământul primar, deși o lege care să reglementeze situația ar exista. Nu se aplică însă la toate clasele. Ileana Ionescu, cadru didactic și directoarea grădiniței „Scufița Roșie” din București, a explicat pentru „Adevărul” motivele suprapopulării unităților de învățământ și soluțiile care, poate, ar mai rezolva din problemă.

Potrivit ultimului raport Eurostat, România ocupă primul loc în Europa la numărul de copii care învață într-o clasă. În învățământul primar, de exemplu, media este de 18,5 elevi. Pe locul al doilea după noi se află Franța cu 18,2 de copii la un singur învățător. Asta, în timp, media Uniunii Europene este de 13,2 copii.

În ceea ce privește grădinițele, stăm puțin mai bine, dar, chiar și așa, tot ne clasăm peste media europeană. Suntem pe locul al șaselea, după Olanda și înainte de Suedia. Țara cu cele mai aglomerate grădinițe este Franța ci 21,9 copii la un singur educator.

Nici cu creșele nu ne putem lăuda. România este pe locul al treilea, după Franța și Olanda. În țara noastră, rată medie este de 14,5 copii/educator, iar în Franța de 21,9 copii/educator. La nivelul Uniunii Europene, media este de 10,8 copii/educator.

La învățământul gimnazial, România este prima țară sub media UE, acesta fiind singurul ciclu de învățământ unde stăm mai bine. La liceu, suntem din nou peste media europeană, pe locul al șaptelea în ceea ce privește numărul de copii într-o sală de clasă, raportat la profesor.

Dascăl: „La înscrierile din acest an nu a mai fost bătălie pe locuri”

Prof. Ileana Ionescu a declarat pentru Adevărul că, în ciuda acestor date, România stă destul de bine în ceea ce privește suprapopularea școlilor. „Și spun asta pentru că în ultimii ani natalitatea a scăzut foarte mult. Este motivul pentru care la înscrieri nu a mai fost aceeași bătălie pe locuri. Iar asta s-a văzut inclusiv anul acesta, atât la grădiniță, cât și la clasa pregătitoare. Și la mine la grădiniță am observat. La noi, de obicei, se ocupă locurile încă din prima serie de înscrieri. Anul acesta ne-au rămas vreo două, trei locuri neocupate. Ori, de regulă, asta nu se întâmplă. Am observat că în ultimi ani sunt din ce în ce mai puțini copii”.

La grădiniță, a continuat directoarea, într-o clasă, indiferent de grupă, pot fi până la 20 de copii, cu posibilitate de suplimentare cu încă două locuri. „Nu mi se pare că sunt mulți. Și vă spun și de ce: poate că 22 pe hârtie pare un număr mare însă, în realitate, acești copii nu vin toți în fiecare zi la grădiniță. Ca o medie, avem în jur de 15 cu prezență zilnică. Este motivul pentru care eu nu aș înscrie mai puțini copii căci, după aceea, aș avea o frecvență prea mică. Iar la grădiniță copiii trebuie în primul rând să socilizeze, să se obișnuiască cu colectivitatea, unii cu alții. Logic, trebuie să fie mai mulți. Grădinița are un rol social. Asta este prima funcție pe care o are și e primul pas pentru dezvoltarea personalității și caracterului copilului. Ori, dacă nu am un grup social consistent, n-am cum să îndeplinesc acest criteriu”, mai spune dascălul.

„Un număr mai mare de 23 de elevi devine o problemă”

Altfel stau lucrurile însă la învățământul primar, căci aici un număr mare de copii cere un efort suplimentar din partea învățătorului. „La clasele primare sunt între 23 și 25 de copii. Și, într-adevăr, aici nu mai este vorba doar de socializare, ci și de achiziții academice. Însă, dacă ai omogenitatea grupului de lucru, dacă toți acei copii au frecventat grădinița, au parcurs toate etapele până la acea vârstă și au fost formați și pregătiți pentru viața de școlar, atunci acest număr nu ar trebui să fie o problemă”.

Situația devine complicată la clasele unde numărul de elevi sare de 23. „Dacă avem peste 23 de copii, deja ne confruntăm cu o problemă. Se simte. Și sunt foarte multe exemple de acest gen. Uneori, chiar părinții insistă. Cer suplimentarea numărului de locuri. Dar nu înțeleg că, cu cât crește numărul de elevi într-o clasă, cu atât scade calitatea actului educațional. Învățătorul nu are timp să aloce tuturor așa cum ar trebui”, continuă Ileana Ionescu.

Și apoi, să nu uităm un aspect extrem de important: într-o clasă pot fi diferențe mari între elevi. „Unii sunt foarte buni, alții de nivel mediu, alții nu stăpânesc foarte bine materia. Rolul dascălului este să-i ajute, să îndrume, să-i învețe pe toți. Dar, dacă ai 35 de elevi, cum să faci față?”, se întreagă directoarea. „Mai mult de 25 de elevi într-o clasă nu ar trebui să fie, părerea mea”.

Cauze și soluții

De ce am ajuns într-o astfel de situație? Din mai multe motive, consideră profesoara Ileana Ionescu. „În primul rând, nu există spațiu suficient pentru ca școlile să organizeze mai multe clase. Automat, având mai multe clase, am avea și mai puțini elevi”.

În România, foarte mulți elevi învață în schimburi: unii dimineața, unii după amiază. Sunt cazuri extrem de multe când școala, tot din lipsă de spațiu, pune la dispoziția copiilor containere sau îi relochează în alte clădiri. „Apoi, nu mai avem nici cadre didactice specializate. Avem foarte puțini profesori și învățători”.

Și încă un aspect, atrage atenția directoarea: există școli suprapopulate și școli unde nu se înghesuie nimeni, „unde populația școlară nici nu ocupă toate locurile. Motivul? Pentru că există școli care au un anumit renume și toată lumea își face viză de flotant ca să ajungă în școală aia. Ar trebui să nu mai permitem asta. Ar trebui să fim un pic mai stricți cu înscrierea la școală. Vizele de flotant ar trebui acordate cu mai multă atenție. Și când spun asta mă refer la autorități. Ar trebui să se facă niște modificări aici”.

Dascălul dă ca exemplu alte țări europene unde legislația este foarte clară, regulile cunoscute și respectate întocmai. „Dacă ne uităm la statele din Uniunea Europeană, o să vedem că, din momentul în care te-ai mutat într-o anumită zonă, tu ești desemnat la o anumită școală. Tu nu ai cum să te duci la altă școală. Ți s-a alocat acea unitate de învățământ? Copilul tău va merge acolo! Nu ai această posibilitate de a te muta tu la ce școală vrei. Automat, în aceste țări populația școlară este echilibrată”, mai explică Ileana Ionescu.

Ce spune legea

Conform noii Legi a învățământului preuniversitar, la creșă, la grupa mică, trebuie să fie între 5 și 9 copii, la grupa mijlocie între 8 și 15 copii, iar la grupa mare minimum opt, maximum 20. La grădiniță, numărul preșcolarilor dintr-o grupă trebuie să fie minimum 10 și maximum 20. În învățământul primar, o clasă poate avea între 10 și 22 de copii, iar în învățământul gimnazial între 10 și 26 de elevi. La liceu situația este aceeași: numărul maxim de elevi dintr-o clasă este 26, față de 30 cât era prevăzut anterior.

Aceste prevederi se aplică doar pentru anumite clase: grupa mică de la grădiniță, clasa pregătitoare și clasa a IX-a. Restul claselor, pentru că sunt deja închegate, vor rămâne cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ. De exemplu, dacă într-o clasă a V-a sunt 35 de elevi, același număr de copii va rămâne până în clasa a VIII-a. La fel, dacă într-o clasă de-a X-a sunt 32 de elevi, tot atâția vor rămâne până în clasa a XII-a sau a XIII-a.