Bacalaureat 2023. Cum se rezolvă subiectele la Geografie

Ioan Mărculeț, profesor de Geografie la Colegiul Național ”I. L.Caragiale” din București, a rezolvat pentru ”Adevărul” subiectele care au picat astăzi la proba la alegere a Bacalaureatului 2023, pentru elevii de la profilul Umanist.

Subiectul I

A.

1. G - Bulgaria

2. 1

4 puncte

B.

1. 12 – Madrid

2. E - Pirinei

3. C – Polonia

6 puncte

C.

1. b

2. a

3. d

4. c

5. c

10 puncte

D.

A – Republica Moldova

D – Marea Britanie

1. Clima din Republica Moldova este temperat-continentală, iar cea din Marea Britanie, temperat-oceanică.

2. Cantitățile de precipitații medii anuale din Republica Moldova sunt de cca. 600 mm, iar cele din Marea Britanie, de 1.000-1.500 mm.

3. În Republica Moldova verile sunt călduroase și iernile mai geroase, pe când în Marea Britanie verile sunt mai răcoroase și iernile mai blânde.

6 puncte

E.

1. Grecia dispune de importante resurse turistice naturale (zone litorale, relief muntos, peisaj pitoresc etc.) și antropice (situri arheologice, monumente arhitectonice etc.).

2. Statul Islanda este situat pe Dorsala Medio-Atlantică, într-o arie vulcanică, cu numeroase gheizere și ape termale.

4 puncte

Subiectul II

A.

1. 4 - Vaslui

2. 10 - Jiu

4 puncte

B.

1. 8 - Argeș

2. 3 - Zalău

3. A - scandinavo-baltice

6 puncte

C.

1. c

2. a

3. c

4. d

5. b

10 puncte

D

B – Grupa Retezat-Godeanu

E – Podișul Getic

1. Grupa Retezat-Godeanu s-a format prin încrețirea scoarței terestre, pe când Podișul Getic s-a format prin acumulări de sedimente.

2. Grupa Retezat-Godeanu are în alcătuire litologică șisturi cristaline, calcare etc., iar Podișul Getic, nisipuri, pietrișuri, argile etc.

3. Grupa Retezat-Godeanu are înălțimi de peste 2.500 m (max. 2.509 m), iar Podișul Getic, până în 800 m (max. 772 m).

6 puncte

E.

1. natalitatea scăzută, ca urmare a situației economice din țară, a îmbătrânirii demografice etc.;

2. migrarea populației spre statele din Europa Occidentală, determinată, în special, de nevoile economice.

4 puncte

Subiectul III

A.

1. Germania, cu 83.000.000 loc.

2. Țările de Jos, Belgia

4 puncte

B.

1. 6.000.000 loc.

2. 37.500.000 loc.

3. 24.000.000 loc.

6 puncte

C.

1. Spania, Italia

2. Sena, Loara, Garonne

3. Marsilia, Lyon, Paris

4. temperat-oceanică, mediteraneeană

10 puncte

D.

1. 4.807 m

2. 1.895 m

3. 2.469 m

6 puncte

E.

1. Vârful Moldoveanu, 2.544 m

2. Serbia, Ucraina.

4 puncte