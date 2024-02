Studentul american care s-a pus rău cu Elon Musk și Taylor Swift: le urmărește avioanele. Cum îl amenință vedetele

Un student universitar din Florida și-a făcut un obicei din a intra în pielea unora dintre cei mai bogați și mai puternici oameni din lume. Cum? Spunându-ne nouă, celorlalți, unde se află avioanele lor private și cât de mult carbon emit acestea.

Jack Sweeney, în vâstă de 21 de ani, deține informați despre avioanele unor oameni bogați și puternici. Este fiul unui controlor de operațiuni de întreținere a companiilor aeriene și al unei profesoare și a crescut în suburbiile din Orlando. El spune că a fost întotdeauna interesat de aviație și tehnologie, și în special de companiile SpaceX și Tesla ale lui Elon Musk, scrie bbc.com.

Aceste interese l-au condus treptat la dezvoltarea unui site de urmărire a avioanelor, TheAirTraffic.com, și a unor conturi în rețelele sociale care urmăresc aeronavele unor celebrități, politicieni, magnați și oligarhi ruși.

Sistemul se bazează pe datele disponibile public, colectate de amatori entuziaști. Avioanele de pe cer trimit în mod regulat informații despre locul în care se află, iar aceste semnale pot fi recepționate de persoane care folosesc receptoare ieftine la sol.

Această cohortă înfloritoare de urmăritori de avioane online face parte din comunitatea mai largă Osint (open-source intelligence), populată de persoane care cercetează masele de date online disponibile în mod gratuit, în căutarea unor informații incriminatoare, perspicace sau pur și simplu interesante. Este o echipă eterogenă care include o gamă variată de persoane - de la cei mai puțin curioși până la cercetători dedicați și jurnaliști de investigație dedicați.

"Inițial, am făcut acest lucru doar ca un hobby, deoarece mi se părea interesant", a declarat Sweeney, care în prezent se află în al treilea an de studii în domeniul tehnologiei informației la University of Central Florida.

Pe măsură ce a trecut timpul, el și-a găsit un scop mai bine definit. El spune că crede "în importanța transparenței și a informațiilor publice".

Și există și un aspect legat de mediu: "Pliantele încearcă să ascundă relațiile publice proaste ale emisiilor de carbon".

Datele sale au fost folosite în studii care arată amprenta uriașă de carbon a vedetei Swift și a anturajului ei. Cântăreața spune că a cumpărat suficiente compensații de carbon pentru a anula de două ori emisiile din ultimul său turneu.

Dar sunt în joc și probleme legate de confidențialitate. Taylor Swift, prin intermediul avocaților săi, susține că dezvăluirea locației avionului său privat o expune riscului de a fi urmărită de hărțuitori.

Într-o scrisoare dezvăluită pentru prima dată de Washington Post, avocații cântăreței au scris că urmărirea avionului este o "chestiune de viață sau de moarte" și că nu există "niciun interes legitim sau nevoie publică pentru aceste informații, în afară de a urmări, hărțui și exercita dominație și control".

Sweeney respinge aceste afirmații și spune că există un interes public fundamental în localizarea avionului vedetei pop. Dovada sa? Swifties înșiși.

"Fanii ei, care au dezvoltat conturile și subredditul TaylorSwiftJets, sunt cei cu adevărat interesați", spune el. "Aceste conturi de urmărire au în mod constant mai mulți susținători și fani decât detractori".

Având în vedere turneele mondiale și numeroasele apariții publice - inclusiv recent, la meciuri importante din NFL - este de obicei destul de ușor să ne dăm seama unde se va afla doamna Swift la un moment dat în viitor.

În ultimele două săptămâni, de exemplu, au fost publicate numeroase articole care descriu modul în care ea ar putea călători între două angajamente urgente - spectacolul ei de sâmbătă seara din Tokyo și Super Bowl de duminică din Las Vegas.

Multe dintre aceste informații publice sunt mai granulare decât locația unui avion. Datele de zbor pot arăta cine deține un avion și unde se află acesta pe cer, dar nu și cine se află la bordul lui sau unde călătoresc acele persoane după ce avionul aterizează.

Însă reprezentanții lui Taylor Swift spun că informațiile despre avion oferă orele și locațiile exacte ale deplasărilor sale și notează că un presupus urmăritor a fost arestat recent în fața casei sale din New York. Publicistul ei, Tree Paine, a spus într-o declarație: "Postările sale îți spun exact când și unde ar fi ea".

Sweeney a avut, de asemenea, câteva sfaturi pentru vedetă - sugerând cu blândețe că, dacă intimitatea este principala ei preocupare, ar putea să-și înregistreze avionul privat printr-o entitate corporativă anonimă și poate alege un cod de identificare care să nu includă ziua ei de naștere și inițialele.

James Slater, avocatul lui Sweeney, spune că nu se așteaptă ca Swift să întreprindă alte acțiuni în justiție.

"Scrisoarea a fost o încercare de a-l intimida pe Jack să facă ceva ce, din punct de vedere legal, nu este obligat să facă", a spus el. "Din păcate, oamenii cu putere și bani fac adesea acest lucru.

„El nu face nimic ilegal”

O întrebare este dacă fandomul Swift va mai urmări conturile lui Sweeney după ultimele vești.

După ce a apărut știrea despre scrisoarea legală, a existat o avalanșă de discuții online despre acest caz. Aceasta a inclus sprijin pentru dl Sweeney, dar și sentimente precum "Jack Sweeney vrea ca Taylor Swift să moară precum Prințesa Diana. Nu las asta să treacă. Sunt atât de supărată".

Dar nu este prima dată când Sweeney este supus la presiuni din partea celor bogați și celebri.

În special, atunci când a cumpărat Twitter (acum X) în 2022, Elon Musk a jurat, în numele libertății de exprimare, să nu ia măsuri împotriva contului de urmărire @elonjet al lui Sweeney.

Cu toate acestea, în câteva săptămâni, Musk a schimbat cursul, a interzis contul și a amenințat că îl va da în judecată, susținând că @elonjet a avut ca rezultat faptul că un urmăritor l-a urmărit și s-a urcat pe ambarcațiunea sa când copilul său mic se afla înăuntru.

Ulterior, poliția a identificat ca suspect un membru al echipei de securitate a lui Musk și a declarat că contul lui Sweeney nu are nicio legătură cu incidentul.

Sweeney administrează acum un cont care urmărește avionul lui Musk cu o întârziere de 24 de ore, pentru a respecta o regulă a site-ului care interzice urmărirea locației în timp real.

De asemenea, el administrează conturi pe mai multe site-uri de socializare care urmăresc avioanele deținute de Kim Kardashian, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Donald Trump și alții.

Dar el și-a exprimat frustrarea față de capriciile regulilor din domeniul social media, menționând că Meta a suspendat conturile de Facebook și Instagram care urmăresc avionul doamnei Swift, dar a lăsat în funcțiune diverse alte conturi de urmărire a avioanelor - inclusiv cele care urmăresc avionul domnului Zuckerberg.

Între timp, piloții de avioane care discută pe serverul lui Sweeney de pe site-ul Discord au apărat poziția acestuia - împreună cu entuziasmul lor pentru hobby-ul lor. Iar unii au recunoscut că și ei sunt fani ai lui Taylor Swift.

"Nu mă îndoiesc că oameni nebuni i-au trimis amenințări nebunești", a spus un comentator, "dar aeroportul nu este locul în care ea este vulnerabilă".