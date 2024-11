Mesaje rasiste trimise persoanelor de culoare din SUA, după victoria lui Trump: să se prezinte „la plantația cea mai apropiată”

Mai multe persoane de culoare au primit mesaje rasiste, după victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA. Mesajele le spuneau victimelor că au fost „selectate” ca să culeagă bumbac și că trebuie să se prezinte „la plantația cea mai apropiată”.

După victoria lui Donald Trump, a avut loc o campanie la nivel larg de rasism. Persoane de culoare, din mai multe regiuni americane, au raportat că li s-au scris mesaje rasiste, în care li se spunea că au fost „selectați” pentru a culege bumbac și că trebuie să se prezinte „la plantația cea mai apropiată”.

Mai multe mesaje erau semnate de „un susținător al lui Trump” și variau în detalii, dar esența era selecția pentru munca de câmp, practică a sclavilor negri în secolele trecute. Câteva victime au spus că agresorii li se adresau direct pe nume.

Un purtător de cuvânt al președintelui nou ales a declarat pentru CNN că nu există nicio legătură între cammapania sa și aceste mesaje. Nu se cunoaște cine se află în spatele acestor mesaje rasiste. Încă nu a fost stabilită nici o listă a tuturor persoanelor cărora le-au fost trimise, dar postările pe rețelele sociale sugerează că mesajele sunt răspândite pe scară largă.

Printre zonele în care au fost raportate aceste mesaje sunt Alabama, Carolina de Sud, Georgia, New York, New Jersey, Nevada, zona DC. Mesajele au fost trimise atât adulților și studenților afro-americani, cât și elevilor de liceu din Massachusetts și New York, și studenților de la universități istorice pentru afro-americani (HBCU), precum Alabama State University și alte școli din Ohio, Clemson University, University of Alabama și Missouri State. Potrivit AP, cel puțin șase elevi de gimnaziu din Pennsylvania au primit aceste mesaje.

Autoritățile au deschis o anchetă privind aceste atacuri, fiind implicați și FBI și procurorii generali.

„FBI este conștient de mesajele ofensive și rasiste trimise persoanelor din întreaga țară și este în contact cu Departamentul de Justiție și cu alte autorități federale în legătură cu acest caz”, a declarat FBI joi, potrivit The Guardian.

Joi, Asociația Națională pentru Progresul Persoanelor de Culoare (NAACP) a condamnat aceste mesaje.

„Realitatea nefericită a alegerii unui președinte care a îmbrățișat istoric, și uneori încurajat, ura, se desfășoară chiar acum sub ochii noștri. Aceste mesaje reprezintă o creștere alarmantă a retoricii vile și abominabile din partea grupurilor rasiste din întreaga țară, care acum se simt întărite să răspândească ură și să încingă flăcările fricii pe care mulți dintre noi le simțim după rezultatele alegerilor de marți”, a declarat Derrick Johnson, președintele și CEO-ul NAACP, într-o declarație.

„Am spus-o înainte și o vom spune din nou – nu există loc pentru ură într-o democrație. Amenințarea – și menționarea sclaviei în 2024 – nu este doar profund îngrijorătoare, dar perpetuează o moștenire a răului care datează de dinaintea erei Jim Crow și care acum încearcă să împiedice afro-americanii să se bucure de aceleași libertăți de a urmări viața, libertatea și fericirea”, a adăugat el.

Brian Hughes, din cadrul campaniei lui Trump, a declarat pentru NBC că vor lua măsuri legale „dacă vom putea găsi originea acestor mesaje care promovează acest tip de agresiune în numele nostru”.