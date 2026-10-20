„Este scandalos. Pur și simplu nu este adevărat”. Marco Rubio respinge acuzațiile privind Ucraina

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat marți, 20 octombrie, că sunt „scandaloase” informațiile potrivit cărora oameni mor în Ucraina din cauză că SUA refuză să-i furnizeze Kievului informații.

Marco Rubio Foto: EPA-EFE

Acesta se află astăzi în India, într-o vizită axată pe comerț, potrivit Sky News. Rubio a discutat cu reporterii și a fost întrebat despre războiul din Ucraina, mai exact dacă Washingtonul a limitat sprijinul acordat Kievului.

„Am văzut pe cineva asociat cu guvernul ucrainean afirmând că oameni mor în Ucraina pentru că SUA le refuză informații. Este scandalos. Este revoltător. Pur și simplu nu este adevărat. Nu este corect.”

Acesta a adăugat că „tot ceea ce a făcut Departamentul Apărării pentru Ucraina rămâne neschimbat. Situația nu s-a schimbat. Nimic nu s-a schimbat”.

El a mai spus că nu a existat nicio „directivă politică deliberată pentru a face rău Ucrainei”.

„Nu există nimic ce îi este refuzat în mod deliberat Ucrainei. Este vorba pur și simplu despre găsirea unui echilibru între obligațiile noastre față de alți parteneri și, sincer, propriile noastre standarde și cerințe privind capacitățile noastre.”

Luni seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuza SUA că întârzie în mod deliberat livrările de rachete interceptoare destinate Ucrainei, deși acestea au fost deja plătite de statele europene.

„Rachetele sunt pregătite. Ele s-ar putea afla deja în Ucraina (...). Dar, din nefericire, autorizația încă nu a fost dată”, a afirmat președintele ucrainean, potrivit unei transcrieri publicate de administrația prezidențială de la Kiev.

Acesta a acuzat Washingtonul că ar fi luat o decizie politică menită să încetinească sprijinul acordat Ucrainei. Kievul se teme că ajutorul american, esențial pentru apărarea împotriva atacurilor rusești, ar putea fi redus.

Disputa privind livrările de armament are loc pe fondul deteriorării relațiilor dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Președintele american l-a criticat pe liderul ucrainean pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești, susținând că acestea contribuie la reducerea disponibilității carburanților la nivel mondial și la creșterea prețurilor.

Pentru Kiev, continuarea sprijinului militar american rămâne crucială în războiul cu Rusia, iar eventualele întârzieri în livrarea interceptoarelor pot afecta capacitatea Ucrainei de a-și proteja populația și infrastructura.