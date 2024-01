Jeffrey Epstein a spus că dacă ar dezvălui „ce știu despre ambii candidați”, alegerile din 2016 ar trebui anulate, susține fratele lui

Jeffrey Epstein ar fi avut informații incendiare despre Donald Trump și Hillary Clinton care ar fi putut răsturna alegerile prezidențiale din 2016 dacă ar fi fost dezvăluite public, susține fratele mai mic al prădătorului sexual defunct, relatează New York Post.

„Dacă aș fi spus ce știu despre ambii candidați, ar fi trebuit să anuleze alegerile. Asta mi-a spus Jeffrey în 2016", a susținut Mark Epstein pentru tabloidul american, amintindu-și de o conversație pe care a avut-o cu fratele său despre confruntarea electorală dintre Trump și Hillary Clinton.

Totuși, dezvoltatorul imobiliar în vârstă de 69 de ani a ezitat atunci când a fost presat să dea mai multe detalii, motivând că fratele său nu i-a dezvăluit de fapt niciodată ce anume știa despre candidații la președinție de atunci.

Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de șapte ori în anii '90, potrivit jurnalelor de zbor, călătorind între Palm Beach, Florida, și New York, însoțit de membri ai familiei, cel puțin o dată pe an.

Nu există informații că Hillary ar fi avut relații personale cu Epstein, dar este cunoscut faptul că soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, a fost prieten cu Epstein cel puțin din 1993, în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Bill și Epstein s-au vizitat reciproc de numeroase ori de-a lungul anilor - Epstein făcând cel puțin 17 vizite la Casa Albă.

Totodată, fostul președinte american a zburat în întreaga lume la bordul avionului lui Epstein, făcând călătorii în Europa, Asia și Africa în 2002 și 2003.

Mark a declarat că faptul că fratele său a atras prima dată atenția asupra lui după ce l-a dus pe Clinton într-o călătorie filantropică în Africa, și că asta a fost o greșeală, pentru că i-a făcut pe toți să se întrebe cine este acest tip.

Ulterior, avionul lui Epstein a fost supranumit „Lolita Express”, deoarece acesta îl folosea pentru a face trafic sexual cu fete minore pe care le transporta la proprietățile sale.

În vârstă de 77 de ani, Clinton este menționat de cel puțin 50 de ori în documentele instanței în urma procesului intentat în 2015 de Virginia Giuffre, acuzatoarea lui Epstein, împotriva mâinii drepte a acestuia, Ghislaine Maxwell.

Maxwell, o co-conspiratoare în rețeaua sexuală care este acum încarcerată în Florida, ar fi susținut că Epstein avea înregistrări video cu Trump și Clinton în poziții compromițătoare cu femei.

„Dacă faci rost de casetele cu Trump, trebuie să te ocupi de Clinton”, a spus Maxwell în timpul unui interviu din 2016, a susținut fostul producător al emisiunii "60 Minutes" Ira Rosen în cartea sa, "Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes".

Maxwell ar fi spus apoi că nu știe unde se află aceste casete. Niciuna dintre presupusele casete nu a ieșit la iveală.

Nu este de așteptat ca Clinton să fie implicat în vreo activitate ilegală, a relatat ABC News, și nu a fost niciodată acuzată de vreo faptă în legătură cu cineva din orbita lui Epstein.

Giuffre a afirmat că l-a întâlnit pe Clinton pe insula privată a lui Epstein din Caraibe, Little St. James, unde agresorul sexual a comis multe dintre infracțiunile sale. Clinton a negat că a vizitat vreodată insula, iar înregistrările de zbor disponibile în prezent îi susțin afirmațiile.

În iulie 2019, după ce Epstein a fost arestat la New York și acuzat pentru a doua oară de infracțiuni sexuale asupra unor minore, un purtător de cuvânt al lui Clinton a declarat că acesta nu știa „nimic despre infracțiunile îngrozitoare în legătură cu care Jeffrey Epstein a pledat vinovat în Florida în urmă cu câțiva ani sau cele de care a fost acuzat recent la New York".

Puțin peste o lună mai târziu, Epstein s-a spânzurat în celula sa din închisoare.